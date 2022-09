Hành trình truy bắt đối tượng tạt tương ớt, cướp tài sản xe ôm

Nghiện ma túy, ra tù không có việc làm, An nhắm vào tài xế xe ôm để thực hiện các vụ cướp.

Sau khi cướp chiếc xe máy của anh T., An đem bán lấy tiền mua ma túy đá sử dụng rồi trốn về Trà Vinh, nương nhờ vào người bạn tù.

Ngày 23/9, Công an quận 12, TP.HCM hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Bình An (SN 1995, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “cướp tài sản”.

Rạng sáng 19/9, trực ban Công an phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM nhận trình báo của anh Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1992, quê Bình Định, tạm trú Bình Tân) về việc bị cướp chiếc xe gắn máy là phương tiện anh Thịnh dùng để hành nghề xe ôm.

Đối tượng An.

Theo trình bày của anh Thịnh, khoảng 0h25, anh Thịnh điều khiển xe máy BKS 77G1-582.07 lưu thông đến ngã tư Gò Mây (quận Bình Tân), thì có thanh niên kêu chở đến khu vực Công ty bia Tiger (đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12). Sau khi chở đến địa điểm trên, thanh niên này kêu anh Thịnh chở tiếp đến quán cà phê Ba Cây Táo (đường HT 45, phường Hiệp Thành, quận 12).

Đường đến quán cà phê trên khá vắng người, khi anh Thịnh đang điều khiển xe, thì bất ngờ nam thanh niên trên dùng chai tương ớt xịt vào mặt anh Thịnh khiến anh Thịnh mất lái tông xe vào tường của nhà dân. Dù mắt nhòe đi bởi tương ớt, anh Thịnh cố gắng giằng co không cho nam thanh niên trên lấy đi “cần câu cơm” của mình. Nam thanh niên rút hung khí trong người ra đe dọa khiến anh Thịnh phải lùi ra xa. Nam thanh niên lấy xe tẩu thoát.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, trích xuất camera nhận dạng đối tượng, Công an quận 12 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét và xác định An là đối tượng mới ra tù về tội “trộm cắp tài sản”, con nghiện ma túy đá nặng. Tổ công tác đã xuống địa bàn xác minh nhưng vào thời điểm trên An không có mặt tại địa phương.

Tại nhiều địa chỉ mà An thường lui tới, các nhân chứng cho biết An không xuất hiện. Nguồn tin cho hay An chơi thân với bạn tù tên N.T.P. (SN 1988, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), nên tổ trinh sát đã xuống Trà Vinh phối hợp với đơn vị bạn mật phục tại khu vực này. Đúng như dự đoán, sau khi gây án cướp được xe máy đem bán, An đã xuống nhà P. lẩn trốn.

Sáng 22/9, các tổ công tác áp sát căn nhà khống chế An khi đối tượng này đang sử dụng ma túy trên căn gác, hoàn tất hồ sơ di lý An về TP.HCM điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra An khai bằng thủ đoạn tương tự An đã thực hiện thành công 2 vụ cướp tài sản trước đó trên địa bàn quận 12, bán tài sản cướp được mua ma túy sử dụng.