Hành trình trở thành ngân hàng chuyển đổi số xuất sắc của BIDV

BIDV có sự chuyển mình mạnh mẽ, đón đầu xu hướng với mục tiêu trở thành ngân hàng sở hữu nền tảng số tốt nhất Việt Nam vào năm 2030.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ nêu rõ tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực có tác động và ảnh hưởng xã hội, cần ưu tiên chuyển đổi số.

Việc phát triển ngân hàng số cũng là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ và giúp các ngân hàng tăng lợi thế cạnh tranh.

Dịch Covid-19 là cú hích thúc đẩy số hóa nhanh và mạnh mẽ hơn, khi người dùng ưu tiên thanh toán online thay vì sử dụng tiền mặt.

Báo cáo Vietnam Insight 2022 của Kantar cho thấy xu hướng mua sắm trực tuyến tăng nhanh và tiền mặt không còn là phương thức thanh toán duy nhất. Mở thẻ trực tuyến, thanh toán không chạm, sở hữu số tài khoản đẹp, định danh cá nhân hay các trải nghiệm số khác trở thành nhu cầu tất yếu.

Sớm nắm bắt xu hướng này, BIDV xác định việc phát triển ngân hàng số là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Trong bối cảnh hàng loạt đơn vị gia nhập cuộc đua chuyển đổi số, BIDV là cái tên nổi bật nhờ sở hữu tiềm lực mạnh và định hướng phát triển bền vững. Điều này được thể hiện rõ trong chiến lược ban hành vào tháng 5/2021, trên cơ sở kết quả dự án tư vấn của đối tác Ernst & Young (EY).

Từ nay đến 2025, tầm nhìn tới 2030, nhà băng này tiếp tục chuyển đổi số với 4 trụ cột và 8 phương diện. Trong đó, 4 trụ cột bao gồm: Số hóa 360 độ; xây dựng hệ sinh thái số đa dạng xung quanh các dịch vụ của BIDV; xây dựng nền văn hóa, năng lực số và phát triển nguồn nhân lực; trở thành một trong những đơn vị đồng hành cùng Chính phủ thí điểm dẫn dắt thị trường chuyển đổi số.

Cụ thể, với số hóa 360 độ, BIDV đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ quy trình vận hành từ quản trị nội bộ đến các kênh phân phối, cung ứng, lấy nền tảng công nghệ làm mũi nhọn, đảm bảo khách hàng có được sự liền mạch cho dịch vụ từ online tới offline (O2O).

Việc xây dựng hệ sinh thái số đa dạng giúp ngân hàng mở rộng thị phần, đồng thời hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều giao dịch thanh toán với một tài khoản, ứng dụng duy nhất. Cùng với đó, BIDV vẫn duy trì nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm chuyển đổi số mới để bắt nhịp với xu thế chung của thế giới. Từ đây, ngân hàng có thể tạo nên nền tảng vững chắc cả về lượng và chất, sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ trong vai trò tiên phong trên hành trình số hóa nền tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Mở điện thoại và thực hiện vài thao tác đơn giản, Thu Trang (25 tuổi, Hà Nội) đang tranh thủ giờ nghỉ trưa để thanh toán hóa đơn điện, nước tháng này cho gia đình. Từ khi có BIDV SmartBanking, không cần đến các điểm giao dịch, chỉ bằng một tài khoản cho mọi nền tảng, Trang có thể dễ dàng chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán hóa đơn, QR Pay, đặt vé máy bay, khách sạn, mua sắm trực tuyến,... BIDV SmartBanking giúp những người dùng trẻ như Trang tiết kiệm nhiều thời gian giữa cuộc sống bận rộn.

Gần một năm sau ngày ra mắt, ngân hàng số thế hệ mới BIDV SmartBanking ghi nhận lượng người dùng tăng trưởng từng ngày, với gần 7 triệu khách hàng tính đến cuối năm 2021. Sự ra đời của ứng dụng này là minh chứng cho tuyên bố "chuyển đổi số đòi hỏi ý chí quyết tâm bền bỉ, mãnh liệt và sự dũng cảm của tất cả, để bỏ đi những cái cũ và tạo lập cái mới" của ông Phan Đức Tú - Chủ tịch HĐQT BIDV. Đó cũng được xem là tôn chỉ, mục đích, cách ngân hàng này bứt tốc trong cuộc đua trẻ hóa chính mình, chuyển đổi số toàn diện 360 độ để hướng đến mọi đối tượng người dùng.

Thanh Tâm (22 tuổi, Hà Nội) mới sử dụng dịch vụ của BIDV từ đầu năm nay. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thủ đô, suy nghĩ phải trực tiếp tới chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục mở tài khoản khiến Tâm có phần e ngại. Tuy nhiên, mọi thứ được xử lý nhanh chóng với tính năng eKYC (định danh điện tử khách hàng) được tích hợp vào BIDV SmartBanking.

Tâm cũng như nhiều người dùng khác chỉ cần ngồi tại nhà để tạo tài khoản ngân hàng, được đảm bảo tính bảo mật và tiện lợi nhờ những công nghệ hiện đại gồm nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ bằng giọng nói, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI),… Ứng dụng cũng được cá nhân hóa theo sở thích, thói quen, cho phép người dùng tùy biến cả những yếu tố nhỏ nhất như giao diện, ảnh đại diện,… chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Với mong muốn xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, BIDV đã kết nối với hơn 2.000 dịch vụ thanh toán cùng hơn 1.200 đối tác trên BIDV SmartBanking, giúp khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch cả trong lẫn ngoài ngân hàng. Đó là chưa kể đến BIDV Home - sản phẩm đại diện cho định hướng xây dựng marketplace (chợ giao dịch tập trung) - cung cấp tới người dùng một công cụ tham chiếu cho các sản phẩm bất động sản.

Bên cạnh đó, trong năm 2021, kênh giao dịch ngân hàng số cho khách hàng doanh nghiệp (iBank) tại BIDV được triển khai với hơn 78.000 khách hàng tính đến hiện tại và mang về lượng giao dịch tăng 31% so với cùng kỳ 2020. Thành công này đến từ việc BIDV chủ động tiếp cận khuynh hướng ngân hàng mở (openbank). Giờ đây, khách hàng chỉ cần tác nghiệp trên các ứng dụng của mình, thông qua kết nối API với ngân hàng để thực hiện mọi giao dịch tài chính một cách tiện lợi. Là xu hướng đang phát triển mạnh trên toàn cầu, ngân hàng mở mang về cho BIDV lượng giao dịch tăng trưởng đột biến.

Song, sản phẩm số không phải là điều duy nhất được lòng người dùng của BIDV. Là một người bận rộn, anh Khánh Nam (28 tuổi, Hà Nội) cho rằng việc tới phòng giao dịch hàng tháng để gửi tiền khá mất thời gian. Đó là lý do anh Nam đánh giá rất cao việc BIDV triển khai e-zone - khu vực tự phục vụ với những thiết bị công nghệ hiện đại.

“Phần lớn ngân hàng trên thế giới đều có khu tự phục vụ để người dùng chủ động hơn trong các giao dịch. Những khách hàng ít thời gian rảnh như tôi giờ đây có thể trải nghiệm sự tiện lợi đó ở các chi nhánh của BIDV”, anh Nam chia sẻ. Giống như anh Nam, hàng triệu khách hàng đang tìm tới BIDV những năm gần đây bởi sự ấn tượng với những trải nghiệm ngân hàng số hiện đại.

Hướng đến xây dựng nền văn hóa, năng lực số và phát triển nguồn nhân lực để đồng hành cùng Chính phủ thí điểm thị trường chuyển đổi số, BIDV đặc biệt chú trọng nghiên cứu, triển khai các dự án công nghệ thông tin nền tảng, số hóa hoạt động quản trị nội bộ, cũng như phát triển những khía cạnh về văn hóa, con người.

Các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số liên tục được triển khai qua nhiều buổi tọa đàm Digitalk cùng đội ngũ chuyên gia và ban lãnh đạo ngân hàng, hay chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên các bản tin nội bộ của BIDV. Đồng thời, nhiều hoạt động đào tạo công nghệ 4.0 cũng được triển khai sâu rộng trong hệ thống.

BIDV cho thấy cuộc đua số hóa ngân hàng vượt ra ngoài cuộc đua về công nghệ. Điều thật sự tạo nên sự bứt tốc của nhà băng này nằm ở chiến lược phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh cốt lõi, bao gồm uy tín và kinh nghiệm của ngân hàng 65 năm tuổi, thị phần rộng lớn và khả năng hợp tác toàn diện với các đối tác.

BIDV đã ghi nhận những kết quả đột phá trong năm 2021. Những con số biết nói đó được các tổ chức đánh giá, xếp hạng uy tín của Việt Nam và quốc tế cụ thể hóa bằng nhiều giải thưởng.

2021 được xem là năm “đại thắng” của BIDV khi ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống tài khoản định danh, đăng ký dịch vụ tập trung và ứng dụng BIDV Home; giải thưởng “Sản phẩm cho vay tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021” do The Asian Banker bình chọn cho sản phẩm Quick Loan, “Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam 2021” của tạp chí The Global Banking & Finance cho sản phẩm iBank.

Trong đó, giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2021” do Hiệp hội Truyền thông số bình chọn và “Ngân hàng số tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2021 - Best digital consumer bank” do tạp chí Global Finance trao tặng vào cuối năm 2021 là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển mình mạnh mẽ của BIDV.

Lịch sử phát triển của thế giới chứng kiến không ít tập đoàn, doanh nghiệp, định chế tài chính sụp đổ vì không thay đổi và bứt phá trước thời cuộc.

65 năm qua, BIDV không ngừng nỗ lực xây dựng, thay đổi và cập nhật những xu hướng mới, với mục tiêu cải thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Mỗi dấu mốc chuyển đổi số đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, sáng tạo, nhạy bén, dám thay đổi để bứt phá của BIDV. Cùng với đó, hàng loạt giải thưởng trong năm 2021 vừa là sự ghi nhận, đông viên, khích lệ, vừa là lời nhắc nhở tới đội ngũ cán bộ nhân viên BIDV không được ngủ quên trên chiến thắng.

Với tầm nhìn đến 2030 trở thành “định chế tài chính hàng đầu Đông Nam Á, có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, phấn đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á”, BIDV từng bước khẳng định vị thế tiên phong, sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ trên hành trình số hóa nền tài chính - ngân hàng của đất nước trong tương lai.