Hành trình triệt phá băng nhóm vận chuyển 50 bánh heroin từ Campuchia

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 13/1, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen Công an tỉnh Tây Ninh về thành tích xuất sắc triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Để triệt phá đường dây ma tuý trên, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Tây Ninh đã vất vả ngày đêm lần theo hoạt động phạm tội của các đối tượng gây án.

Cách đây hơn một tháng, trinh sát phát hiện nhóm nghi vấn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua đường mòn, lối mở khu vực biên giới để về tiêu thụ tại TP.HCM. Qua điều tra sâu về băng nhóm này, trinh sát phát hiện chúng móc nối với các đối tượng ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh) để gây án. Bởi lẽ, chỉ những đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh mới thông thuộc đường sá để thuận lợi cho chúng vận chuyển "hàng trắng". Không chỉ vậy, chúng còn sử dụng phụ nữ tham gia đường dây trên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, trinh sát xác định được kẻ cầm đầu đường dây ma túy tên Võ Chí Thanh (SN 1993, ngụ TP.HCM). Với vẻ bề ngoài điển trai như "hot boy" và có cuộc sống khá sang chảnh, Thanh thường xuyên xuất hiện ở những tụ điểm như vũ trường, quán bar, karaoke... để ăn chơi cùng đám bạn. Tuy nhiên, anh này rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn đàn em để tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Họ thường dùng ký hiệu để trao đổi, giao dịch mua bán ma túy.

Trước những chuyến hàng lớn, Thanh thường tụ tập đồng bọn để trao đổi trực tiếp, cũng như phân công nhiệm vụ từng đối tượng trong nhóm. Có thời điểm phát hiện đường dây có dấu hiệu bị động, Thanh tỏ ra cầm chừng và rất tỉ mỉ lựa chọn thời điểm, phương tiện gây án. Đặc biệt, Thanh thường xuyên thay đổi lịch trình di chuyển khiến nhiều đồng bọn cũng không khỏi bất ngờ. Đó còn là một trong những chiêu thức mà nhóm Thanh sử dụng để chuyển hàng được thực hiện trót lọt. Thậm chí, Thanh có thể dừng ngay "chương trình" hành động, mà không nói rõ lý do cho đồng bọn.

Cũng từ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Tây Ninh còn phát hiện nhóm Thanh có sử dụng súng trong quá trình vận chuyển ma túy. Do vậy, các phương án bắt được Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Tây Ninh lựa chọn tỉ mỉ, linh hoạt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng vây bắt. Suốt nhiều ngày đêm, các trinh sát kiên trì đeo bám di biến động của nhóm Thanh chờ thời điểm bắt giữ.

Võ Chí Thanh.

Đúng như kế hoạch phá án, vào ngày 3/1, Phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an TP.HCM, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chia thành nhiều tổ công tác lần lượt bắt giữ Võ Chí Thanh, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1997, cùng ngụ TP.HCM), Hồ Thế Hùng (SN 1981), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1986), Đặng Thành Sang (SN 1985), Nguyễn Văn Dới (SN 1996, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Trần Quốc Tuấn (SN 1997, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương).

Đáng lưu ý, tuy quá trình vây bắt bất ngờ, nhưng họ vẫn manh động chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt. Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, các trinh sát đã dũng cảm khống chế, bắt giữ nhóm Thanh cùng 50 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, một khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm bước đầu khai nhận số ma túy trên do Võ Chí Thanh được một người đang sinh sống ở Campuchia thuê vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ với tiền công là 50 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy từ nghi phạm bên kia biên giới, Thanh thuê đàn em vận chuyển ma túy qua biên giới vào Tây Ninh, rồi tiếp tục vận chuyển về TP.HCM. Ngoài ra, Thanh còn khai nhận, trước đó đã nhận chuyển trót lọt 4 vụ, 30 kg ma túy với số tiền công mỗi lượt lên đến 50 triệu đồng (lần ít nhất là 10kg, lần nhiều nhất là 30 kg).

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và bắt giữ những người có liên quan.