Hành trình 'Trao sẻ chia, nhận nụ cười' của Mastercard và Grab

Chuyến xe yêu thương của Mastercard và Grab Việt Nam tiếp tục lăn bánh tới gia đình anh Khánh. Gia đình anh hiện có 6 thành viên, 4 cháu nhỏ đều đang trong độ tuổi đến trường, trong đó một cháu mắc ung thư máu. Cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh do ảnh hưởng từ đại dịch. Do đó, chỉ riêng chi phí điều trị của con gái đã là gánh nặng kinh tế cho gia đình.