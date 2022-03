Hành trình tìm về giá trị nguyên bản của giới siêu giàu

Khi hàng hiệu trở nên thông dụng cũng là lúc giới siêu giàu định nghĩa lại cuộc chơi xa xỉ bằng một triết lý mới: Tìm về những giá trị nguyên bản.

Khi hàng hiệu trở nên thông dụng cũng là lúc giới siêu giàu định nghĩa lại cuộc chơi xa xỉ bằng một triết lý mới: Tìm về những giá trị nguyên bản.

Giá trị nguyên bản của cuộc sống chỉ được tìm thấy khi ngũ quan cơ thể đều được đánh thức: Mắt ngắm quang cảnh nên thơ, hùng vĩ; tai lắng nghe thanh âm của thiên nhiên; mũi hít hà hương thơm cỏ cây trong lành; lưỡi nếm thử sự tươi mới của ẩm thực và làn da được tiếp chạm những gì chân thực nhất của tự nhiên. Đây cũng là thứ xúc cảm và cuộc sống mà giới siêu giàu tìm đến, khi những món đồ hạng sang như siêu xe, du thuyền, đồng hồ phiên bản giới hạn… không còn đáp ứng được nhu cầu của họ.

Đặc biệt, dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những yếu tố phi vật chất như sức khỏe, sự an toàn hay một không gian riêng để tâm hồn lắng lại càng trở nên giá trị, và được tầng lớp thượng lưu, giới siêu giàu săn tìm. Điều này giống những gì Herman Aihara đã nhận định trong cuốn Phổ chiếu: “Trong những ngày bất ổn kinh tế này, tài sản thực sẽ không được đo bằng tiền trong ngân hàng hay đảm bảo về chính trị. Tài sản thực được đo bằng việc có đầy đủ ngũ cốc, một nguồn nước sạch ở gần, sức khỏe tốt, một khu vườn nhỏ màu mỡ, phong phú, một ngôi nhà ấm áp và an toàn…”.

Cách đây vài năm, Vogue - tạp chí định hình phong cách sống quyền lực số một trong giới thời thượng - đã đưa ra tuyên ngôn: “Sức khoẻ là biểu tượng mới của xa xỉ”. Để minh chứng cho nhận định này, Vogue phân tích sự dịch chuyển của thói quen tiêu dùng xa xỉ, trong đó nhấn mạnh vào sự ra đời của một loại hình trải nghiệm mới không phô trương, kín đáo và đặc biệt, hướng đến những trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ.

Nhận định này cũng tương đồng với khái niệm “tiêu dùng kín đáo” mà Elizabeth Currid-Halkett đề cập trong cuốn The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class. Theo tác giả, khi hàng hiệu trở nên thông dụng, tầng lớp thượng lưu và trung lưu có thể sở hữu cùng một món đồ từ thương hiệu xa xỉ. Đó là lúc giới thượng lưu từ bỏ thói quen tiêu xài vào hàng hoá vật chất để khẳng định địa vị bằng thói quen tiêu dùng mới: Hướng đến những giá trị phi vật chất như tinh thần và sức khoẻ.

Thói quen tiêu dùng kín được hình thành đã khởi nguồn cho loạt thay đổi, trong đó có nhu cầu về BĐS siêu sang. Không theo đuổi sự phô trương, hoa mỹ, BĐS siêu sang tìm về giá trị nguyên bản nhất, thuận tự nhiên, mang đến sự bình yên cho gia chủ và người thân.

Phân khu Yoko Villas thuộc tổ hợp biệt thự khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition là cách Tập đoàn Sun Group thiết lập khái niệm mới của nghỉ dưỡng siêu sang. Không đi theo lối mòn phô diễn sự bóng bẩy của dòng biệt thự nghỉ dưỡng, nơi đây hướng đến triết lý của thiền định, khơi gợi và dẫn dắt chủ nhân tìm thấy sự an vui nơi sâu thẳm tâm hồn. Đó cũng chính là những giá trị phi vật chất mà giới siêu giàu khao khát có được.

Để tạo ra chốn rong chơi cho tâm hồn, Sun Group bắt tay cùng tập đoàn Nippon Koei - đơn vị tư vấn lâu đời nhất Nhật Bản - đưa tinh thần thiền định Wabi Sabi vào Yoko Villas. Wabi Sabi được yêu quý bởi sự bất toàn: Không tìm kiếm sự hoàn hảo, trân trọng trật tự của tự nhiên, tôn thờ sự mộc mạc và đề cao chủ nghĩa giản đơn.

Thách thức này đã được các kiến trúc sư và nghệ nhân Zen Garden tỉ mẩn trong từng chi tiết, tạo nên Yoko Villas như một mảnh ghép phù hợp của suối khoáng Quang Hanh. Là nét chấm phá tô điểm cho núi rừng trùng điệp, nơi đây toát lên khí chất thanh nhã đậm văn hóa phù tang với mái ngói trầm mặc, khung cửa gỗ thanh bình, những bậc thang cổ kính và hàng bonsai cắt tỉa cầu kỳ.

Nhưng đó mới chỉ là phần thô để Raymond architectural design - thương hiệu nổi danh trong làng thiết kế nội thất Nhật Bản từ năm 1952 - phô diễn nghệ thuật sắp đặt. Raymond architectural design từ chối vật liệu hoa mỹ để tìm đến những chất liệu thô, sơ. Đó là sự mộc mạc của gỗ, nét tự nhiên của sỏi, đá, tính truyền thống của gốm, sứ, sự giản dị của chất liệu thô sần, nét hiền hoà nhưng ấm áp của tông màu be, xám…

Raymond architectural design cũng giải phóng tối đa không gian để tạo nên nhiều khoảng trống ở Yoko Villas. Những khoảng trống vật lý này chính là cánh cửa dẫn dắt gia chủ đến trải nghiệm chưa từng có.

Một tỷ phú người Anh từng nói: “Tôi thực sự nghi ngờ, không biết tôi có thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân hay không, nếu tôi không coi trọng sức khỏe. Tôi luôn tin rằng bạn càng khỏe đẹp thì càng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, sẽ càng dành nhiều thời gian hơn cho những người khác”.

Không ngẫu nhiên khi Vogue khẳng định sức khoẻ là biểu tượng của xa xỉ, còn Business Insider phân tích rằng giới siêu giàu hay những tỷ phú nổi danh thường ưu tiên cho sức khoẻ với các khoản chi đắt đỏ. Sức khoẻ là một thành tố của thành công.

Yoko Villas không thuần túy là “nghỉ dưỡng”, mà còn hướng đến việc chăm sóc và phục hồi sức khoẻ.

Nằm trong tổ hợp khoáng nóng Sun Onsen Village - Limited Edition, 100% biệt thự của Yoko Villas đều được dẫn nguồn suối khoáng nóng Quang Hanh vào tận nhà, qua hệ thống bể/phòng theo đúng quy trình tắm onsen của người Nhật: Tắm tráng, ngâm khoáng nóng, xông nóng và kết thúc bằng xông lạnh hoặc ngâm lạnh.

Riêng các biệt thự đơn lập sẽ sở hữu thêm phòng massage và nguồn khoáng tắm tại phòng ngủ master. Đây không chỉ là đẳng cấp mà còn là đặc quyền dành riêng các chủ nhân Yoko Villas.

Nguồn suối khoáng nóng Quang Hanh được ví như báu vật cho sức khoẻ. Trên thế giới, chỉ một số ít nguồn suối khoáng có thành tố khoáng chất đủ đầy như ở Quang Hanh. Kết quả trả về từ phòng phân tích Tokyo cho thấy nguồn khoáng nóng Quang Hanh không chỉ rất giàu khoáng chất, mà hàm lượng còn đạt chuẩn có lợi cho sức khoẻ. Cụ thể, hàm lượng ion Na+ và Cl- chiếm hơn 20g/l, brom lên đến 40mg/l - nồng độ được coi là hiếm có. Ngoài ra, nguồn khoáng này còn chứa axit metasilic, axit boric.

Ở nồng độ 40mg/l, brom góp phần đào thải độc độc tố, tăng cường miễn dịch, giúp trẻ hoá làn da, bên cạnh tác dụng cốt lõi là thư giãn tinh thần. Natri clorua đọng trên da sẽ hạn chế tiết mồ hôi, làm ấm cơ thể từ bên trong, kích thích tuần hoàn máu dưới da, từ đó giảm căng cơ, hỗ trợ điều trị các bệnh về cơ khớp và tiêu hoá. Axit metasilic và axit boric có tác dụng làm giảm tác động của các bệnh viêm loét dạ dày, sỏi tiết liệu và các bệnh về da.

Khoáng nóng Quang Hanh không có mùi khó chịu do không chứa lưu huỳnh hay sắt trong nước, đạt độ PH trung tính lý tưởng. Với những đặc tính đặc biệt đó, chủ sở hữu biệt thự Yoko Villas và gia đình có thể tận hưởng việc tắm khoáng quanh năm, giúp tinh thần sảng khoái, giảm căng thẳng, stress... Không những thế, tắm và ngâm mình trong nước khoáng nóng Quang Hanh còn có thể dưỡng ẩm, cải thiện độ lão hóa, sắc tố da, giúp làn da thêm mịn màng, từ đó giữ mãi nét thanh xuân.

Tại Sun Onsen Village – Limited Edition, Yoko Villas cũng là phân khu có diện tích cảnh quan lớn nhất toàn dự án và chuỗi tiện ích độc đáo, đạt tiêu chuẩn cao cấp. Nhắc đến phân khu này, không thể bỏ qua Wellness Center - trung tâm sức khoẻ được vận hành bởi đơn vị quốc tế. Wellness Center sở hữu công nghệ kiểm soát, chăm sóc sức khoẻ hiện đại. Đội ngũ chuyên gia Nhật giàu kinh nghiệm và cầu toàn đã tỉ mỉ xây dựng từng hồ sơ cá nhân, từ đó đưa ra chế độ dinh dưỡng, luyện tập và phương pháp trị liệu phù hợp nhất.

Bên cạnh những khác biệt mang giá trị cốt lõi, Yoko Villas còn sở hữu hệ thống tiện ích vệ tinh. Đó là trung tâm triển lãm Nhật Bản để chủ nhân và người thân trải nghiệm “thị trấn Nhật Bản” với trà đạo, sushi, kimono, văn hoá geisha… Đó là Clubhouse 5 sao với bể bơi, sân chơi các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, khu tổ thức tiệc ngoài trời, nhà hàng… Đây là tổ hợp vui chơi, giải trí kết hợp luyện tập đúng nghĩa, khẳng định địa vị và đẳng cấp của cư dân Yoko Villas.

Cách Yoko Villas vài bước chân, rời xa sự tĩnh lặng ấy là những trải nghiệm sống động ở “thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản” mà Sun Group sẽ đầu tư tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh trong tương lai. Có thể kể đến một vài trải nghiệm thú vị tại đây như khu tắm khoáng rotenburo tiêu chuẩn, tổ hợp dịch vụ trên núi với công viên suối khoáng nóng, khu vui chơi trẻ em và những biểu tượng kiến trúc như cây cầu dây văng mang dánh hình cánh chim hạc, tuyến cáp kéo dự kiến đạt kỷ lục Guiness…

Tĩnh lặng nhưng không nhàm chán, cư dân Yoko Villas sẽ được nuông chiều mọi xúc cảm và cơ thể trong sự tĩnh tại, nguyên sơ để chạm tới góc bình yên sâu thẳm của tâm hồn. Ngâm mình trong dòng suối khoáng nóng để chữa lành và tìm lại sự dẻo dai bằng những phương pháp trị liệu hiện đại bậc nhất thế giới, đây cũng là những giá trị phi vật chất mà Vogue từng nhắc đến.