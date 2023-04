Hành trình tìm lại danh dự của nhóm trộm cổ vật

"Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm" khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/4. Phim mang tới câu chuyện phiêu lưu với bối cảnh hoành tráng và những nhiệm vụ hiểm nguy đầy thú vị.

Genre: Phiêu lưu, Hành động

Director: John Francis Daley, Jonathan Goldstein

Cast: Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page,...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (tựa Việt: Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm) là một trong số bom tấn đầu tiên chào hè 2023. Do John Francis Daley và Jonathan Goldstein cầm trịch, dự án quy tụ dàn sao thực lực như Chris Pine, Michelle Rodriguez hay Regé-Jean Page,...

Không riêng tại Việt Nam, Dungeons & Dragons đã trở thành thương hiệu đình đám trên toàn cầu suốt nhiều thập kỷ. Tựa game được phát hành lần đầu tiên vào năm 1974, do Gary Gygax và Dave Arneson thiết kế. Honor Among Thieves là bản điện ảnh được chuyển thể từ chính trò chơi nhập vai huyền thoại này.

Câu chuyện cũ nhưng có chiều sâu

Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm tái hiện chuyến phiêu lưu mạo hiểm của nhóm trộm nghiệp dư. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Edgin (Chris Pine) cùng Holga (Michelle Rodriguez) bị mắc bẫy và chịu cảnh cầm tù. Một thời gian sau, họ vượt ngục và tìm về chốn cũ. Lúc này, cả hai mới vỡ lẽ Forge Fitzwilliam – đồng đội năm xưa từng sát cánh bên mình lại là kẻ phản bội. Hắn cấu kết với Sofina, một Phù thủy Đỏ thuộc tộc người Thay có tham vọng thống trị thế giới.

Để cứu con gái khỏi tay lũ xấu, Edgin cùng Holga phải kêu gọi sự trợ giúp từ chàng phù thủy “tập sự” Simon Aumar (Justice Smith), một đồng đội cũ của họ. Bên cạnh đó, nhóm còn kết nạp thêm thành viên mới là cô gái trẻ Doric, một người hóa thú.

Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn âm mưu độc ác của Phù thủy Đỏ, đồng thời giúp Edgin lấy lại miếng bùa phép từ tay Forge để hồi sinh người vợ quá cố.

Thể loại phim phiêu lưu, hành động luôn chứa đựng sức hấp dẫn với nhiều đối tượng khán giả.

Honor Among Thieves xây dựng câu chuyện xoay quanh nhiều nhân vật. Nhưng thú vị ở chỗ, mỗi người trong số họ đều có nguồn gốc và động cơ rõ ràng.

Trước khi bị cầm tù, Edgin từng là thành viên của Harpers, một tổ chức gìn giữ hòa bình và chống lại tộc Thay. Cuộc đời của anh bỗng hóa bị kịch chỉ sau một lần nổi lòng tham, vô tình dẫn đường cho các môn đồ của Phù thủy Đỏ tới sát hại vợ. Để chuộc lỗi, anh nghe lời xúi giục đi lấy trộm cổ vật với mong muốn hồi sinh người mình yêu.

Đồng hành cùng Edgin là Holga, “kẻ lạc loài” từng bị ruồng bỏ và trục xuất khỏi bộ lạc. Trong khi đó, Simon lại là một phù thủy nghiệp dư và nhút nhát. Mặc dù là hậu duệ của pháp sư danh tiếng Elminster Aumar, cậu lại không thể sử dụng phép thuật hiệu quả, càng không tự tin vào năng lực của mình. Cuối cùng là Doric, một cô gái trẻ có khả năng hóa thú. Cô mang lòng thù ghét quân đội của Forge vì dám xâm phạm khu rừng từng nuôi dưỡng mình.

Mỗi thành viên trong nhóm có câu chuyện riêng, nhưng tựu trung đều là những tâm hồn với nhiều trầy xước hoặc mất mát. Các dự định cá nhân đặt họ vào một hành trình phiêu lưu, đồng thời là hành trình khám phá chính mình.

Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sức nặng cho câu chuyện không quá mới mẻ của Honor Among Thieves.

Cuộc phiêu lưu đầy tính giải trí

Là một tựa phim chuyển thể, Honor Among Thieves thành công mang thế giới từ trò chơi nguyên tác lên màn ảnh rộng. Phim giữ nguyên tinh thần biến hóa và sáng tạo, chuyển tải thành bối cảnh phiêu lưu huyền ảo khá ấn tượng.

Dựa theo thế giới giả tưởng Forgotten Realms, tác phẩm mở ra những vùng đất bí truyền, sinh vật nguy hiểm hay ma thuật cùng các hiện tượng siêu nhiên,... Trong hơn 2 tiếng thời lượng, đạo diễn đưa khán giả tới hàng loạt bối cảnh mới lạ, đúng với tính chất khám phá của thể loại phiêu lưu.

Honor Among Thieves mở ra hàng loạt bối cảnh ấn tượng.

Thú vị ở chỗ, hành trình nhóm trộm phải trải qua luôn tạo ra sức hút. Dù concept đã quen thuộc, nhưng biên kịch vẫn “ném” họ vào những thách thức cam go, với nhiều biến cố khó lường. Chính vì vậy, tính cách và suy nghĩ của nhân vật cũng trưởng thành theo từng nước đi của cuộc phiêu lưu.

Yếu tố giải trí còn được nhấn nhá bằng những miếng hài cài cắm xuyên suốt tác phẩm. Chúng được lồng ghép khéo léo, vừa vặn trong câu chuyện của Honor Among Thieves. Mỗi người một nhiệm vụ, thế nhưng, từng thành viên đều phải trải qua những tình huống dở khóc dở cười. Tính hài hước không chỉ nhờ thoại, mà còn tới từ suy nghĩ và hành động của nhân vật, hay những rắc rối trớ trêu do sự vụng về của họ gây ra.

Điểm cộng tiếp theo của phim là phần âm thanh và kỹ xảo. Với kinh phí sản xuất lên tới 150 triệu USD , dự án chiêu đãi khán giả một bữa tiệc đồ họa mãn nhãn. Không lạm dụng súng ống hay cảnh cháy nổ như nhiều phim hành động khác, Honor Among Thieves gây ấn tượng nhờ hàng loạt bối cảnh hùng vỹ cùng những pha “đọ kiếm”, đấu phép đẹp mắt. Hệ thống sinh vật cổ đại cũng được đội ngũ hậu kỳ tái hiện tỉ mỉ, chỉn chu.

Phim đâu đó mang lại cảm giác là sự chọn lọc bài bản từ những dự án lớn như The Lord of the Rings, Harry Potter hay gần đây nhất là House of the Dragon.

Màn trình diễn ấn tượng của dàn cast

Honor Among Thieves không tập trung quá nhiều vào một nhân vật cụ thể. Thay vào đó, nhà làm phim chọn cách kể chuyện mảng miếng với sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật.

Đây là phong cách phải thận trọng và cài cắm rất nhiều hòng đẩy nhân vật tới giới hạn của sự đấu tranh, nhấn mạnh thay đổi về mặt bản ngã. Và John Francis Daley cùng Jonathan Goldstein đã làm điều này tương đối tốt trong phim của mình.

Một trong số điểm trừ của Honor Among Thieves đến từ việc phản diện "đầu voi đuôi chuột".

Quy tụ các ngôi sao Hollywood, yếu tố diễn xuất trong phim hoàn toàn được đảm bảo.

Vào vai Edgin, Chris Pine phải vừa đảm nhiệm mảng hài, vừa phải hóa thân một nhân vật giàu xúc cảm nội tâm. Một mặt, anh là người cha bằng mọi giá cứu con gái và ngăn chặn âm mưu của Phù thủy Đỏ. Mặt khác, Edwin lại là một thành viên “mau miệng”, đóng vai trò đầu tàu tham mưu, vực dậy tinh thần cho cả nhóm.

Hay như Holga, một chiến binh Man-di từng bị ruồng bỏ. Ẩn sâu trong vỏ ngoài gai góc lại là một tâm hồn giàu tình cảm. Những cảnh chiến đấu cũng được “đả nữ” Michelle Rodriguez thể hiện khá ấn tượng. Cùng với Chris Pine, cặp đôi nhiều phen tạo ra những màn phối hợp ăn ý và duyên dáng.

Justice Smith và Sophia Lillis dù là những gương mặt trẻ nhưng không tỏ ra lép vế. Cả hai vẫn hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn, tận dụng thời lượng lên hình để tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng.

Tất nhiên, Honor Among Thieves không phải một dự án hoàn hảo. Bên cạnh câu chuyện thiếu cao trào đột phá, kịch bản còn một số pha bị “hụt hơi”. Điển hình như việc xây dựng phản diện thiếu sức nặng. Nếu như tuyến chính diện được trau chuốt tỉ mỉ thì nhân vật Forge cùng Sofina còn khá nhạt nhòa, chưa tạo ra thế cân bằng.

Chưa kể, mối quan hệ giữa Edgin cùng con gái Bug cũng chưa được khai thác triệt để. Vì vậy, nó dễ tạo cảm giác chỉ là để làm nền cho hành trình phiêu lưu.

Dù còn tồn đọng thiếu sót, bộ phim của John Francis Daley và Jonathan Goldstein trên hết vẫn là một dự án khá chất lượng. Honor Among Thieves chú trọng yếu tố giải trí, với các điểm sáng về hình ảnh, âm thanh và diễn xuất. Câu chuyện phiêu lưu chưa thực sự mới lạ và cao trào, song vẫn có chiều sâu.

Không ngạc nhiên khi phim nhận được phản hồi tích cực từ chuyên gia, với đánh giá “tươi” 90% trên Rotten Tomatoes. Khán giả cũng bày tỏ sự yêu thích bằng số điểm khá cao, lên tới 7,6 trên IMDb.