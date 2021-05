Hành trình thời trang của Khánh Vân tại Miss Universe

Lùi về ngày Vân lên đường sang Mỹ dự thi, fan bất ngờ trước sự "lột xác" của cô cũng như những ý nghĩa đằng sau trang phục. "Chiếc váy trắng từ nhà thiết kế Võ Thanh Can thể hiện tình hữu nghị, sứ mệnh trên vai và Tổ quốc ở nơi tim", stylist nhấn mạnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội ngũ trang điểm và stylist không thể đồng hành cùng cô. Vân đi thi với hành trang 15 chiếc vali quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng từ ê-kíp. Khi quá cảnh, cô tự thay trang phục và chỉnh lại lớp make up.