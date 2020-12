Hành trình thay đổi diện mạo của chàng trai bị sẹo rỗ lâu năm

Sau khi tìm được địa chỉ điều trị sẹo rỗ uy tín, Trọng Nghĩa đã có được làn da đẹp hơn, đồng thời tìm lại tự tin trong cuộc sống.

Lê Trần Trọng Nghĩa (23 tuổi) đang sinh sống tại quận Bình Tân, TP.HCM. Nhắc về sẹo với nét mặt ủ rũ, Nghĩa cho biết: “Mình bị mụn từ năm lớp 10. Vì thiếu kiến thức chăm sóc da, mình toàn dùng tay lấy mụn ra vì nghĩ rằng như thế mụn sẽ mau biến mất. Cứ như vậy, không chỉ mụn, vết thâm mà cả sẹo rỗ bắt đầu xuất hiện”.

Điều này khiến cậu bạn mất tự tin. Thậm chí, trong quãng thời gian tìm việc, dù CV không tồi, Nghĩa vẫn phải nghe những lời từ chối thẳng thừng: “Nhân viên là bộ mặt của công ty mà mặt em nhiều sẹo quá”. Một số người tế nhị hơn thì bảo vài ngày nữa sẽ thông báo... Thất vọng xen lẫn tự ái, cuối cùng, Nghĩa quyết định tìm cách trị sẹo để thay đổi diện mạo bản thân.

Khát khao trị sẹo nhanh chóng khiến Nghĩa thử tất cả phương pháp, từ thiên nhiên cho tới xâm lấn, nhưng da vẫn không cải thiện. Có lần, Nghĩa thực hiện 3 liệu trình lăn kim tại spa với hy vọng lấp đầy được sẹo. Nhưng sau lăn kim được gần 3 ngày, mặt cậu nổi mụn nhiều hơn, da bị đỏ ửng. Đến ngày thứ 5 thì cả mặt mũi sưng phù lên, da bong tróc, vừa đau vừa ngứa.

Đến viện, bác sĩ kết luận cậu bị viêm da kích ứng do xâm lấn quá mạnh khiến da bị sưng tấy, tình trạng sẹo tổn thương nặng nề hơn. Lúc ấy, Nghĩa thất vọng nên đành buông xuôi.

Sau chuỗi ngày tuyệt vọng, Nghĩa được người chị chia sẻ về nơi điều trị uy tín đã giúp da chị phục hồi. Cậu bạn đã đắn đo suy nghĩ gần một tuần rồi mới quyết định đến thử.

Nghĩa chia sẻ: “Trước khi đến Doctor Scar, mình đã đọc nhiều phản hồi từ khách hàng, nhưng vẫn lo lắng vì không biết việc điều trị sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng sau khi đến, mình quyết định lựa chọn đây là điểm dừng chân cuối cùng. Lý do đầu tiên khiến mình tin tưởng là do người quen đã trị sẹo thành công. Thứ 2 là ở phòng khám này có bác sĩ da liễu khám và trực tiếp điều trị. Cuối cùng, mình biết được nơi đây cam kết hiệu quả điều trị như lời bác sĩ tư vấn, có trách nhiệm hơn hẳn so với những spa mà mình từng đi”.

Nghĩa được các bác sĩ tại Phòng khám điều trị sẹo rỗ Doctor Scar trực tiếp thăm khám, điều trị.

Quyết tâm và kiên trì đã giúp cậu bạn gặt hái thành quả xứng đáng. Sau 4 tháng theo phác đồ điều trị sẹo rỗ 4-4-1 (gồm 4 liệu trình bằng phương pháp 4in1 - bóc tách sẹo, chấm TCA, lser fractional CO2, serum Gen 2.0), da của Trọng Nghĩa cải thiện đáng kể, vết sẹo được phục hồi đến 80%, khi nhìn xa sẽ không thấy rõ như trước.

Trong thời gian tới đây, Nghĩa được tư vấn và hướng dẫn kỹ lưỡng về chu trình chăm sóc da. Giờ đây, cậu bạn đã có diện mạo mới, tự tin và sẵn sàng chinh phục thử thách trong cuộc sống.

Tình trạng sẹo của Nghĩa đã cải thiện nhiều sau điều trị.

Trọng Nghĩa khuyên những ai đang gặp khuyết điểm về làn da bị sẹo rỗ hãy tìm đến các địa chỉ, phòng khám uy tín. Cậu bạn chia sẻ: "Khi có được vẻ ngoài chỉn chu, chúng ta sẽ tự tin hơn và có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống".