Hành trình thành vương hậu tương lai của bà Camilla

Cuốn “Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort” của tác giả Angela Levin gợi mở về hành trình trở thành Vương hậu nước Anh của bà Camilla.

Vua Charles và Vương hậu Camilla trong đám cưới hồi năm 2005. Ảnh: AP. Theo tờ The Guardian, không lạ gì khi câu chuyện về Nữ công tước xứ Cornwall Camilla xuất hiện giữa một rừng tác phẩm về đời sống Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cuốn Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort có tương đối nhiều hạn chế về cả nội dung và hình thức tác phẩm. Còn hạn chế giữa một rừng tác phẩm Trước hết, thời điểm ra mắt tác phẩm dường như đã lỗi thời một chút vì được viết từ trước khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời nhưng đến tận cuối tháng 9 vừa qua mới được xuất bản. Và khi nhìn vào lời xác nhận của tác giả về các nguồn tin đã sử dụng, cũng không có danh sách cụ thể các nguồn tin này. Trong khi Tina Brown, tác giả cuốn The Palace Papers về Hoàng gia Anh, đã nói chuyện với ít nhất 50 cận thần và những nhân vật thân cận hàng đầu khác của Hoàng gia Anh, tác giả Levin chỉ đơn giản là trò chuyện với một vài người tận tụy nhất của bà Camilla như nhà sử học Andrew Roberts, người dẫn chương trình truyền hình Clare Balding hay diễn viên Craig Revel Horwood của chương trình truyền hình Strictly Come Dancing. Những nhân vật này đã chia sẻ nhiều về bà Camilla và được tác giả Susan Hill tổng kết rằng bà Camilla là một hình mẫu phụ nữ tốt không phải vì những gì bà đã làm mà vì những gì bà ấy không làm như "Bà ấy không phải là người đi kinh doanh hay trở thành người đứng đầu một công ty và làm việc 24/7. Thay vào đó, bà ấy săn bắn, cưỡi ngựa, có bạn bè của mình và cũng không phải là người phá vỡ các quy củ". Cuốn sách của tác giả Levin. Ảnh: Amazon. Tuy nhiên, đánh giá về điều này, nhà phân tích Rachel Cooke của The Guardian cho rằng nhận định bà Camilla không phá cách chưa hẳn chính xác. Ví dụ khi bà Camilla kết hôn với Thái tử Charles tại tòa thị chính Windsor vào năm 2005, những đôi giày LK Bennett của bà không bước đi trên đá cẩm thạch hay lụa mà trên một tấm thảm màu nâu. Ngoài ra, bà còn được cho là đã thay đổi công thức của món bánh sandwich Victoria (được đặt theo tên của Nữ hoàng Victoria, bà cố của Vua Charles hiện tại). Sự phá cách này còn được thể hiện khi bà Camilla Parker Bowles nghỉ công việc đầu tiên tại hãng giấy dán tường cao cấp Colefax và Fowler chỉ sau một tuần. Và sau khi được thừa hưởng khoản tiền lớn từ họ hàng, bà Camilla kết hôn với người lính Andrew Parker Bowles; cuộc hôn nhân này kéo dài đến năm 1995. Vượt lên nhờ tình yêu Việc trở thành mẹ kế của hai Hoàng tử William và Harry không phải lúc nào cũng dễ dàng. Ban đầu, Hoàng tử Andrew và Công chúa Anne từ chối lắng nghe bà. Tuy nhiên, bà Camilla đã tự cân bằng được bản thân nhờ những thú vui đơn giản như đọc sách và nuôi dưỡng thú cưng. Bà dần khắc phục được mối quan hệ với các hoàng tử và công chúa nhờ tình yêu chồng sâu sắc. "Cá tính 'âm' của bà đã hòa hợp với bản sắc 'dương' của Vua Charles", tờ The Guardian đánh giá. Phó giám đốc xuất bản của nhà xuất bản Anh Simon & Schuster Ian Marshall cũng đã chia sẻ với The Bookseller về tác phẩm này: "Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall đã trở thành một trong những thành viên hấp dẫn và nổi tiếng nhất của gia đình Hoàng gia Anh. Cuốn sách này là một góc nhìn sâu sắc và quan trọng về vương hậu tương lai của quốc gia. Với việc bà Camilla là người mở ra chương trình The Reading Room khuyến khích đọc sách, Nữ công tước cho thấy bà là một người ủng hộ mạnh mẽ cho ngành sách".