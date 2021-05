Hành trình thành biểu tượng làng nhạc EDM của 5 DJ ‘huyền thoại’

Với Tiesto, bộ đôi Dimitri Vegas - Like Mike, KSHMR và Quintino, EDM chính là chất xúc tác giúp họ gắn kết mọi tâm hồn bất kể khoảng cách địa lý, giới tính, màu da, độ tuổi.

Với Tiesto, bộ đôi Dimitri Vegas - Like Mike, KSHMR và Quintino, EDM chính là chất xúc tác giúp họ gắn kết mọi tâm hồn bất kể khoảng cách địa lý, giới tính, màu da, độ tuổi.

Không chỉ chung tình yêu với EDM, cả DJ Tiesto, bộ đôi Dimitri Vegas - Like Mike, KSHMR và Quintino đều sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới để khám phá bản thân, từ đó tạo dựng sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, truyền cảm hứng bất tận cho tín đồ âm nhạc.

Tiesto được mệnh danh là “bậc thầy” trong giới EDM khi dìu dắt nhiều DJ/nhà sản xuất âm nhạc xuất chúng, trong đó có những gương mặt số 1 thế giới như Martin Garrix, Armin Van Burren, Hardwell... Lý do nào giúp Tiesto trở thành người truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và fan toàn cầu?

Câu trả lời nằm ở sự nghiệp của anh - vốn dĩ đã là nguồn cảm hứng vô tận với không ít nghệ sĩ trẻ. Là một trong những tên tuổi đình đám của làng nhạc điện tử trong nhiều thập kỷ, Tiesto có trong tay tất cả vinh quang. Anh được Mixmag vinh danh là DJ vĩ đại nhất mọi thời đại, giành giải Grammy, liên tục ghi danh vào danh sách Top 10 DJ của DJ Mag's từ năm 2001…

Là DJ chuyên về dòng nhạc trance, Tiesto sở hữu rất nhiều bài hit cùng tựa đĩa nổi tiếng như Lethal industry, Just be, hay series In Search of Sunrise. Anh cũng là người sáng tác và trình bày ca khúc mở màn cho Olympics 2004.

Thành công vang dội trong âm nhạc, Tiesto được hoàng gia Hà Lan phong tước Hiệp sỹ và được bình chọn là 1 trong 40 người Hà Lan vĩ đại nhất mọi thời đại. Với nỗ lực không ngừng nghỉ cùng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng, Tiesto là gương mặt quen thuộc trong lễ hội EDM đình đám toàn cầu như Ultra Miami, Tomorrow Land, TomorrowWorld, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival (EDC), Sensation, Zouk Out…

Tại Việt Nam, Tiesto cũng không là cái tên xa lại với tín đồ EDM. Gần nhất, nam DJ/nhà sản xuất từng có cuộc hội ngộ fan Việt tại đại tiệc âm nhạc “Tiesto Vietnam 2017” do Heineken tổ chức, mang đến những màn trình diễn bùng nổ. Trước đó vào năm 2004, Heineken đã mở ra cơ hội để hàng triệu khán giả trong nước có cơ hội đến gần hơn với âm nhạc của Tiesto qua đại tiệc âm nhạc “Heineken Thirst DJ competition”.

Hiện, thông tin DJ ký hợp đồng lớn với Atlantic Records - đơn vị “đỡ đầu” cho loạt tên tuổi lớn như Skrillex, Coldplay, Ed Sheeran… đang khiến cộng đồng người hâm mộ sôi sục những ngày qua. “Tiesto một lần nữa sẵn sàng trở lại với vai trò người mở đường cho sự phát triển của dòng nhạc dance”, đại diện của nam DJ chia sẻ với truyền thông quốc tế. Tinh thần âm nhạc của Tiesto được kỳ vọng tiếp tục kế thừa trong album đầu tay cho hãng Atlantic Records - (album số 8), dự kiến phát hành năm nay.

Sinh ra ở Willebroek, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Antwerp của Bỉ, sự nghiệp âm nhạc của Dimitri Thivaios (Dimitri Vegas) luôn có sự đồng hành của em trai Michael Thivaios (Like Mike). Năm 2003, bộ đôi chuyển đến Ibiza (thuộc thành phố Valencia, Tây Ban Nha), lan tỏa cảm hứng nghệ thuật tại một CLB trên hòn đảo nhỏ này. Niềm đam mê và tài năng của họ nhanh chóng thu hút các thành viên yêu nhạc trong CLB, dần mở ra cơ hội để bộ đôi DJ xuất hiện trước mắt hàng triệu khán giả châu Âu.

“Một ngày năm 2009, cuộc điện thoại từ Công ty ID&T - nhà tổ chức lễ hội tầm cỡ thế giới - mời chúng tôi góp mặt trong Tomorrowland. Niềm vui lặp lại khi chỉ một năm sau, chúng tôi được BTC tín nhiệm giao nhiệm vụ sản xuất ca khúc chủ đề của lễ hội âm nhạc này. Đó là một vinh dự khó thể quên”, Dimitri Vegas kể lại trong lần phỏng vấn với EDM.com.

Dimitri Vegas - Like Mike hợp tác với ID&T kể từ đó, đánh dấu “cái bắt tay” gắn bó giữa bộ đôi DJ tài năng và lễ hội âm nhạc Tomorrowland.

Trong cuộc trò chuyện với trang HNA’s Markos Papadatos, khi được hỏi khoảnh khắc nào đã khiến bộ đôi nhận ra đam mê của mình với EDM, Dimitri Vegas thổ lộ rằng: “Tôi tin rằng thời điểm bắt đầu, chúng tôi đã định hình mình là một người nghệ sĩ. Động lực thực sự để đạt được thành công của chúng tôi chính là đam mê”, anh nói.

Nghệ sĩ người Bỉ chia sẻ thêm hành trình mang âm nhạc đến khán giả, những buổi lưu diễn xuyên đêm… đã giúp anh nuôi dưỡng sáng tạo nghệ thuật. “Tôi thực sự yêu thích điều mình đang làm. Với tôi, bất kỳ trải nghiệm nào cũng chứa đựng ý tưởng và cảm hứng âm nhạc, giúp tôi tạo nên những tác phẩm phục vụ khán giả toàn cầu”, anh khẳng định.

Rất ít tên tuổi trong làng EDM có sức nặng như Dimitri Vegas và Like Mike. “The House of House” của bộ đôi đình đám là một trong những bản nhạc điện tử kinh điển, được sử dụng trong các buổi biểu diễn của nhiều DJ hàng đầu thế giới. Gần đây, Dimitri Vegas cùng em trai đã giành vị trí số 1 trong cuộc bình chọn top 100 DJ của DJ Mag năm 2020.

Dù đứng trên đỉnh cao vinh quang, mong ước lớn nhất của DJ/nhà sản xuất âm nhạc lừng lẫy Dimitri Vegas chỉ đơn giản là đem âm nhạc gắn kết những tâm hồn từ khắp nơi trên thế giới.

“Tôi luôn tin rằng âm nhạc có sức mạnh trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, vì vậy trong vài năm tới, âm nhạc của tôi và Mike sẽ tiếp tục lan tỏa đến hàng triệu người hâm mộ và chữa lành cho tâm hồn họ”, anh chia sẻ.

Ngay từ khi KSHMR (Niles Hollowell-Dhar) còn là một cậu bé, anh đã biết cuộc sống của mình sẽ gắn với hai thứ: Âm nhạc và máy tính.

Thời điểm những chương trình làm nhạc online trên máy tính bắt đầu xuất hiện và dần trở nên phổ biến, KSHMR đã mường tượng một ngày anh tạo ra CD cá nhân và phát hành rộng rãi. “Điều tôi khao khát lúc đó là mang đĩa CD của mình đến trường và dõng dạc tuyên bố với mọi người: Này, là tôi đấy!”, KSHMR nhớ lại.

Vẫn thường so sánh chặng đường theo đuổi âm nhạc của mình với câu nói “Trial by fire” (Tạm dịch: Hãy thử thách tài năng trong một hoàn cảnh áp lực), KSHMR tin rằng chính giai đoạn khó khăn ban đầu đã mở đường cho những bứt phát của anh về sau.

Thành công đến với KSHMR khi anh trở thành một mảnh ghép trong ban nhạc hip-hop The Cataracs cùng với David Singer-Vine. Dù vậy, ban nhạc không là bến đỗ níu chân KSHMR quá lâu. Nam DJ chia sẻ giai đoạn chuyển hướng sang hoạt động solo là khoảng thời gian đáng nhớ. “Tôi đã bắt đầu tạo nên chỗ đứng cho cái tên KSHMR bằng chính tình yêu và lòng dũng cảm. Có thể nói, âm nhạc là tấm gương phản chiếu con người tôi”, KSHMR nói.

Với vai trò một nghệ sĩ solo, KSHRM có nhiều cơ hội khám phá, thử sức ở đa dạng thể loại nhạc. Có lẽ đó là lý do khán giả thường miêu tả phong cách âm nhạc của KSHRM rất “điện ảnh”, vì tất cả được kể bằng những câu chuyện tràn đầy cảm hứng.

Một điểm lý thú khiến người hâm mộ nhớ đến KSHRM là cách anh biến âm nhạc trở nên “vô biên”. Là một nghệ sĩ Mỹ gốc Ấn, anh không bó hẹp bản thân trong văn hóa nghệ thuật Ấn Độ mà thử sức với tất cả nhạc cụ trên thế giới và đưa vào thể loại nhạc dance. Điều này giúp âm nhạc của KSHMR trở nên mới mẻ và đặc biệt ấn tượng. Nói về nét khác biệt trong âm nhạc của mình, KSHMR từng chia sẻ: “Tôi có thể tạo ra hiệu ứng tương tự nhiều loại âm thanh, điều này ít ai vận dụng. Đây là cách tôi tạo ra màu sắc âm nhạc của riêng mình”.

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc bằng sự tìm tòi, từ một chàng trai vô danh, KSHMR trở thành nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ lừng lẫy, được xếp hạng 23 trên bảng xếp hạng DJ Mag năm 2015 và nhận giải The Highest New Entry. Chỉ một năm sau đó, vị trí của anh đã tăng từ 23 lên 12 trong danh sách Top 100 DJ của DJ Mag's và nhận giải thưởng Highest Live Act. Thành tích được ghi nhận gần nhất của nam DJ là đứng thứ 12/100 DJ hay nhất thế giới năm 2016 và 2017.

KSHMR cũng được xem là một trong những tên tuổi DJ gần gũi với người hâm mộ Việt Nam. Tại sự kiện “Heineken Countdown” năm 2020, fan từng có dịp đắm chìm trong giai điệu sôi động của nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Ấn được trình diễn trực tuyến, kết hợp màn biểu diễn ánh sáng hoành tráng. Đây được xem là màn trình diễn khó quên của KSHMR tại Việt Nam, mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp quốc tế.

Trước khi trở thành nguồn cảm hứng của giới EDM, Quintino từng là một lãng tử du ca, rong chơi trong thế giới âm nhạc underground. Tài năng của Quintino được Laidback Luke phát hiện và nâng đỡ, khi anh mới 18 tuổi.

“Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc, khi tôi là một DJ trình diễn sau Luke. Anh ấy ở lại và thưởng thức phần trình diễn của tôi, điều này khiến tôi rất áp lực. Sau buổi biểu diễn, Luke nói rằng thực sự thích âm nhạc của tôi và đó cũng là cách mọi chuyện bắt đầu. Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi khi tôi nhớ đến”, Quintino hồi tưởng.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời chàng trai trẻ diễn ra vào năm 2009, khi anh phát hành bản phối lại ca khúc “Rap Das Armas” của Cidinho và Doca. Ca khúc nhanh chóng đạt hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành bài hát được yêu thích toàn cầu.

Vào mùa hè năm 2011, cuộc sống của Quintino xuất hiện dấu ấn khó quên khi anh kết hợp Sandro Silva phát hành ca khúc “Epic” trên “Musical Freedom” của Tiesto. Thời điểm đó, đĩa đơn “Epic” khiến hàng triệu tín đồ EDM mê mẩn, liên tục đứng đầu DMC’s Buzzchart, lọt vào top 5 trên “Beatport Top 100” và đứng ở vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Hà Lan. “Epic” nhanh chóng được thêm vào danh sách sản phẩm âm nhạc đạt nhiều kỷ lục của nhà Tiesto. Những tháng tiếp theo, đĩa đơn của Quintin liên tục đứng đầu bảng xếp hạng và giành vị trí đĩa bạch kim tại Hà Lan.

Bắt kịp đà phát triển sau thành công vang dội của “Epic”, Quintino tiếp tục sự nghiệp âm nhạc trong vai trò một DJ và nhà sản xuất đình đám. Tháng 1/2012, DJ Tiesto tiếp tục giới thiệu "We Gonna Rock" - phần tiếp theo của “Epic” do Quintino thực hiện. Song song với việc sản xuất và phát hành các bài hát, Quintino có nhiều chuyến lưu diễn trên toàn thế giới, ước tính khoảng 250 hợp đồng trình diễn mỗi năm. Nam DJ cũng liên tục xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như Mansion và LIV ở Miami, Pacha ở New York, XS ở Las Vegas và loạt chuyến lưu diễn ở châu Âu, châu Á.

Quintino có niềm đam mê với nhạc dance và là một trong những DJ hàng đầu của nền âm nhạc toàn cầu. Dù gắn với dòng nhạc EDM, Quintin chưa bao giờ bó hẹp mình trong một thể loại cụ thể nào. Anh từng chia sẻ với báo giới: “Mỗi thể loại âm nhạc đều có sức hấp dẫn riêng với tôi. Tùy thuộc vào cảm xúc, tôi có thể nghe các thể loại từ reggae, R&B đến dance, thậm chí nhạc cổ điển. Như tôi từng chia sẻ, mỗi thể loại âm nhạc đều có sức hấp dẫn riêng nên tôi không thích bị gán cho một phong cách cụ thể nào”.

Nói về chặng đường đã đi qua, Quintino nhận định: “10 năm trước, một DJ có vai trò hỗ trợ cho ban nhạc rock hoặc nghệ sĩ. Ngày nay, DJ đã trở thành tâm điểm của những sự kiện, bữa tiệc âm nhạc. DJ cũng được xem như một ngôi sao và thật tuyệt khi thấy người hâm mộ đến với những sự kiện âm nhạc EDM và hòa mình vào không khí đó. Tôi thích truyền cảm hứng cho mọi người để mang đến cho họ năng lượng và hạnh phúc”.

Không riêng Tiesto, câu chuyện của Dimitri Vegas - Like Mike, KSHMR và Quintino đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ trẻ toàn cầu. Kết hợp với Heineken - hãng bia vốn gắn liền với những đại tiệc EDM nổi tiếng cho hàng triệu người hâm mộ - 5 DJ huyền thoại sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần âm nhạc tới hàng triệu khán giả Việt trong mùa hè này.

Với tư duy âm nhạc thời thượng cùng thông điệp “Đón chờ tầm cao mới” đầy phấn khích, màn hợp tác Heineken x Top DJs hứa hẹn mang đến những sản phẩm âm làm thỏa mãn giới mộ điệu nhạc điện tử, góp phần tiếp nối và lan tỏa tinh thần của Heineken đến hàng triệu người hâm mộ tại Việt Nam. Thông tin về màn hợp tác này sẽ được cập nhật liên tục tại đây.