Hành trình Sun Fest đưa du lịch xứ Thanh thăng hoa trong nghệ thuật

Suốt ba tháng hè, chuỗi sự kiện nghệ thuật Sun Fest cùng lễ hội do Tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức tại Sầm Sơn đã thổi bùng sức sống của thành phố biển.

Đêm nhạc cuối cùng trong chuỗi sự kiện Sun Fest khiến quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard như bùng nổ trong giai điệu EDM sôi động. Sự kiện cũng khép lại hành trình nghệ thuật độc đáo tại xứ Thanh của Sun Fest, với 17 đêm diễn đa dạng chủ đề âm nhạc và nghệ thuật (diễn ra vào mỗi tối thứ bảy từ 30/4 đến 20/8). Hơn thế, Sun Fest góp phần đưa “thủ phủ du lịch” Thanh Hóa đứng thứ ba cả nước về doanh thu du lịch trong 7 tháng đầu năm.

Mùa hè bùng cảm xúc

Mở đầu đêm nhạc, bản phối điện tử kéo dài 30 phút của DJ Jim khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ. Rapper Tez tiếp đà bằng các bản hit quen thuộc như “Mình đồng da sắt”, “Cô hàng nước” hay “Low”. DJ Zing và rapper Pháo mang đến “Sợ quá cơ”, “Hai phút hơn”…

Hai tiết mục cuối cùng do DJ Not A và Tuấn Kruise thể hiện cũng thổi bừng sự hào hứng của người tham gia bằng âm thanh dồn dập của tiếng trống phách điện tử, pháo hoa và tiếng hò reo đầy phấn khích. Đêm nhạc cuối của chuỗi Sun Fest khiến người xem không khỏi tiếc nuối khi phải chia tay điểm hẹn nghệ thuật độc đáo mỗi cuối tuần tại Sầm Sơn.

Các DJ thổi bùng không khí hào hứng của khán giả trong đêm diễn cuối.

Đa trải nghiệm, bùng cảm xúc là những gì khán giả Sun Fest nhận định về chuỗi sự kiện. Gần như không bỏ qua đêm diễn nào của chuỗi chương trình, anh An Huy - người dân Sầm Sơn - cho biết điểm ấn tượng là mỗi đêm một chủ đề, đa dạng loại hình nghệ thuật, nhiều tiết mục đặc sắc với những tên tuổi nghệ sĩ có tiếng.

“Người dân Sầm Sơn ít khi được trải nghiệm chuỗi chương trình hay và được đầu tư như thế. Chưa năm nào thấy Sầm Sơn đông vui và nhiều thứ để xem như năm nay”, anh nói.

Cũng có chung nhận định, bà Lê Hồng Vân cho rằng người dân tại Sầm Sơn rất vui khi Tập đoàn Sun Group mang đến không khí mới, sôi động hơn. “Tôi sống gần quảng trường biển và tối nào có chương trình cũng đến xem, đêm nhạc từ truyền thống đến hiện đại gần như không bỏ lỡ. Mình cũng cần xem giới trẻ nghe cái gì nữa”, bà hào hứng.

Sun Fest là chuỗi sự kiện nằm trong loạt chương trình nghệ thuật và lễ hội “Take me to the Sun”, diễn ra tại các địa điểm có mặt Sun Group trên cả nước. Diễn ra xuyên suốt mùa hè, sự kiện góp phần thổi bùng sức sống du lịch các vùng đất sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Trong đó, Thanh Hóa được chọn là điểm khởi đầu của chuỗi chương trình với nhiều sự kiện nhất, quy mô đầu tư lớn nhất.

Sun Fest mang đến đa dạng hình thức nghệ thuật, từ truyền thống đến hiện đại.

17 đêm Sun Fest gồm đa dạng hình thức nghệ thuật từ nhạc pop, R&B, rock, bolero, dân gian, tạp kỹ, kịch đến nhảy hiện đại, tranh tài hiphop, EDM… Hiếm có sự kiện nghệ thuật nào chiều lòng mọi đối tượng khán giả, tạo nên dòng cảm xúc được thay đổi liên tục qua mỗi đêm diễn như Sun Fest. Điều này đòi hỏi ban tổ chức phải tính toán dài hơi, kỹ lưỡng và sáng tạo, để khán giả được phiêu cùng đa dạng chiều kích cảm xúc trong mỗi đêm diễn.

Đặc biệt, có khoảng 300 nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong 17 đêm diễn. Không chỉ có những gương mặt quen thuộc như Đan Trường, Ali Hoàng Dương, Thảo Trang, Đinh Mạnh Ninh, Orange, Sun Fest tạo cơ hội cho lớp nghệ sĩ trẻ tài năng biểu diễn trên sân khấu lớn, nuôi dưỡng đam mê. Tất cả đã tạo nên những bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng cho khán giả và du khách tới Sầm Sơn.

Chương trình đã đưa nghệ sĩ và người hâm mộ tới gần nhau hơn.

Một thành công nữa của Sun Fest là rút ngắn khoảng cách giữa khán giả và nghệ sĩ qua mô hình sân khấu mở ngoài trời, với những phần giao lưu hấp dẫn. Các đêm diễn để lại cảm xúc đặc biệt hơn khi người xem được hòa giọng và chạm đến thần tượng, để lại trong họ những kỷ niệm khó quên bên bờ biển Sầm Sơn xinh đẹp.

Hướng đi mới cho du lịch xứ Thanh

Sầm Sơn, Thanh Hóa sở hữu nét văn hóa đặc sắc, thiên nhiên và cảnh quan giàu đẹp, bên cạnh những công trình quy mô đang được các doanh nghiệp lớn như Sun Group đầu tư xây dựng. Việc triển khai các sự kiện lễ hội và nghệ thuật ngoài trời sẽ góp phần đánh thức tiềm năng du lịch của thành phố.

Điều này được chứng minh trong mùa hè qua, khi không chỉ Sun Fest diễn ra thành công mà hàng loạt lễ hội, sự kiện ngoài trời do Sun Group chung tay cùng địa phương tổ chức đã để lại dấu ấn sâu đậm với người tham gia. Phải kể đến carnival đường phố hay Samson Motor Festival. Dự kiến ngày 10/9, tập đoàn tiếp tục triển khai lễ hội âm nhạc điện tử EDM.

Chuỗi sự kiện thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân, du khách, góp phần “đánh thức” du lịch xứ Thanh sau thời kỳ “ngủ đông” vì dịch bệnh, tạo nên mùa hè sôi động chưa từng có tại Sầm Sơn.

Nhiều hoạt động sôi nổi khuấy động thành phố biển Sầm Sơn.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch, đạt 90,6% kế hoạch năm nay. Tổng nguồn thu từ khách du lịch ước đạt 16.394 tỷ đồng , giúp Thanh Hóa trở thành tỉnh thứ 3 trên cả nước có doanh thu từ du lịch cao nhất 7 tháng đầu năm.

Trong đó Sầm Sơn là điểm đến phổ biến nhất, dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách. Tính đến ngày 21/6, thành phố Sầm Sơn đón trên 4,1 triệu lượt khách, gấp 2,59 lần cùng kỳ năm 2021 và vượt 17,88% kế hoạch năm.

Sầm Sơn là điểm đến phổ biến nhất tại Thanh Hóa.

Các chuỗi sự kiện nghệ thuật và lễ hội được đầu tư kỹ lưỡng như Sun Fest, carnival đường phố… đóng góp vào sự phát triển ngành du lịch của tỉnh, đồng thời góp phần thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật, giải trí của người dân và du khách khi đến thành phố biển hàng đầu miền Bắc. Suốt mùa hè, lễ hội âm nhạc Sun Fest cùng vũ hội đường phố rộn rã đưa Sầm Sơn trở thành tâm điểm vui chơi miền Bắc và là điểm sáng du lịch cả nước.

Tới đây, Sầm Sơn dự kiến tổ chức loạt sự kiện sôi động để đón làn sóng du lịch thu đông, xứng danh điểm đến “biển hát 4 mùa”.