Hành trình ST25 trở trành 'gạo ngon nhất thế giới'

Gạo ST25 là “quả ngọt” của hành trình hơn 20 năm nghiên cứu và canh tác. Sản phẩm chinh phục khách hàng bằng các tiêu chí ngon, sạch, an toàn cùng thương hiệu uy tín.

Kỹ sư Hồ Quang Cua, “cha đẻ” giống gạo ST25, chia sẻ: Nếu lấy cột mốc ngày lai tạo để chọn ra ST24, ST25 thì đó là hơn 10 năm. Nếu tính từ ý tưởng đến khi có kết quả cũng khoảng 20 năm. Điều đó cho thấy ST25 từ thời điểm còn là hạt giống trong phòng thí nghiệm đến khi được gieo trồng, thu hoạch và tạo nên thành phẩm là cả hành trình”.

ST25 thuộc dòng lúa thơm đặc sản ST của Sóc Trăng, do nhóm tác giả gồm kỹ sư Hồ Quang Cua, tiến sĩ Trần Tấn Phương, kỹ sư Nguyễn Thu Hương hợp tác lai tạo và cải tiến. Đây là giống lúa phù hợp thổ nhưỡng vùng Đồng bằng sông Cửu Long vì kháng mặn tốt, khả năng phòng sâu bệnh cao. So với các giống lúa thơm nổi tiếng của Thái Lan hay Campuchia, ST25 có ưu thế về mùa vụ khi có thể canh tác 2-3 vụ/năm với năng suất và chất lượng ổn định.

Nhờ đặc tính thân cứng cáp, chống bệnh dịch tốt, ST25 phù hợp trồng tại các vùng luân canh lúa tôm. Được nghiên cứu và cải tiến dựa trên các đặc tính phù hợp địa hình canh tác trong nước, ST25 mang cũng các đặc điểm phù hợp thị hiếu dùng gạo của phần lớn người Việt như hạt gạo dài, trắng và trong, giữ được mùi thơm tự nhiên, cơm dẻo và ráo khi nấu chín, để nguội vẫn mềm ngon.

Năm 2019, ST25 giành giải cao nhất tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - World's Best Rice” do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines. Đây cũng là lần đầu tiên gạo Việt Nam nhận giải cao nhất của cuộc thi này sau 11 lần tổ chức.

Những cánh đồng ST do Tập đoàn Tân Long hợp tác bao tiêu cùng nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ những giải thưởng trong nước đến vị trí gạo ngon nhất thế giới, ST25 tạo nên cú huých đưa Sóc Trăng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phân khúc gạo thơm, đồng thời là dấu ấn đáng nhớ khi gạo Việt Nam chất lượng cao được thế giới công nhận, đón nhận rộng rãi.

Gạo A An là sản phẩm gạo đóng túi sạch do Tập đoàn Tân Long sản xuất, được nhiều người tiêu dùng trong nước yêu thích. Gạo ST25 là sản phẩm gạo sạch đóng túi mới nhất mà A An ra mắt, cam kết sử dụng giống lúa có nguồn gốc rõ ràng, không đấu trộn, không sử dụng hóa chất tạo mùi.

Gạo ST25 và tất cả sản phẩm gạo A An khác gồm Japonica (gạo giống Nhật), ST21, ST24, Jasmine… đều được canh tác theo đúng quy trình của từng giống lúa, trên những cánh đồng được bao tiêu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các bước chế biến từ lúa thu hoạch sang gạo thành phẩm cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh từ khâu tiếp nhận lúa tươi đến trữ, sấy khô, đánh bóng, tách màu, đóng gói.

Gạo A An của Tập đoàn Tân Long cũng là sản phẩm đại diện cho gạo đóng túi có thương hiệu trong nước nhận giải thưởng Tin & Dùng do người tiêu dùng bình chọn năm 2020.

Lúa ST25 vào mùa thu hoạch.