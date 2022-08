Hành trình phá băng cướp 'Tý đô' ở TP.HCM và miền Tây

Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng đã triệt phá băng nhóm sử dụng súng quân dụng gây ra hàng loạt vụ án cướp giật tài sản táo tợn tại khu vực Tây Nam bộ và TP.HCM.

Cách đây hơn 3 tháng, trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành Tây Nam bộ liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với phương thức manh động, liều lĩnh. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách bị các đối tượng ép xe, cướp giật tài sản. Một số nạn nhân còn bị thương tích nặng, gây tâm lý hoang mang, bất an cho người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại nhiều tỉnh, thành.

Những vụ cướp giật táo tợn lúc rạng sáng

Chị T., nạn nhân ở Sóc Trăng, cho biết: “Tôi buôn bán nhỏ, thường xuyên đi chợ sớm để lấy hàng. Hôm đó, tôi đang đi trên đường, thì bất ngờ bị nhóm nam nữ rồ ga, ép sát giật dây chuyền vàng. Quá hoảng sợ, tôi loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Rất may, tôi chỉ bị xây xát nhẹ. Do trời còn nhá nhem tối, tôi không kịp nhận dạng được đối tượng, cũng như các phương tiện mà chúng sử dụng gây án...”.

Các đàn em của “Tý đô” bị bắt giữ.

Trước hàng loạt vụ cướp giật manh động cùng thủ đoạn tương tự xảy ra trên địa bàn, Công an các địa phương đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án. Riêng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng, đấu tranh thu thập tài liệu chứng cứ, tổ chức điều tra. Tuy nhiên, quá trình thu thập thông tin khá phức tạp, tung tích về thủ phạm gây án vẫn là “ẩn số” đối với lực lượng phá án. Do đó, công an các địa phương đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng để đấu tranh triệt phá.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, đã phân công đại tá Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng trực tiếp chỉ đạo Phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông, xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phía nam tổ chức đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định băng nhóm Nguyễn Quốc Bảo Tâm (SN 1997, tức “Tý đô”) thường xuyên thay đổi chỗ ở (khách sạn, nhà nghỉ...), thời gian gây án (rạng sáng, trưa, chiều), địa bàn gây án trải rộng từ TP.HCM đến TP Cần Thơ, Sóc Trăng... Mặt khác, nhóm Tâm còn thay đổi quần áo và sử dụng nhiều biển số giả, trang bị súng rulo để gây án. Các trinh sát phải đeo bám chúng qua nhiều địa bàn khác như Hậu Giang, TP.HCM. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu là “Tý đô” vẫn chưa xuất hiện. Do vậy, lực lượng trinh sát phải chờ thời điểm thích hợp để tóm trọn ổ nhóm này.

Chân dung kẻ cầm đầu “Tý đô”

Sau thời gian xác minh danh tính tên cầm đầu có biệt danh “Tý đô”, các trinh sát không khỏi bất ngờ bởi hình dáng bề ngoài thư sinh của đối tượng. “Tý đô” sinh sống ở phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ khi trưởng thành, “Tý đô” thường tụ tập ăn chơi cùng đám thanh niên hư hỏng, tiêm chích ma túy trên địa bàn, nên bị gia đình ruồng bỏ phải rời nhà đi dạt. Tâm thường xuyên sinh sống cùng đám bạn có nhiều tiền án, tiền sự.

Để tạo thêm “số má” trong giới giang hồ, “Tý đô” từng vào tù về tội Cướp giật tài sản, ngoài ra có 2 tiền sự về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì những “thành tích” bất hảo trên, “Tý đô” được đám đàn em phục tùng. Đáng lưu ý, “Tý đô” đặc biệt lựa chọn đàn em phải có án tích giống mình để tăng “uy thế” cho nhóm.

Như trường hợp Lê Thái Bảo (SN 1995, 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản), Vũ Hoàng Nguyên (SN 1995, 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Lê Ngọc Tấn (SN 1999, 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản). Chỉ duy nhất người tình của “Tý đô” là Phan Thị Tuyết Nhi (SN 2000, ngụ Sóc Trăng) chưa có tiền án.

Đối tượng cầm đầu “Tý đô”.

Nhằm tăng sự cấu kết, “Tý đô” thường xuyên cho cả nhóm tụ tập ăn chơi và sử dụng ma túy. Sau mỗi lần gây án, có tiền thì chúng thường vào các quán bar, karaoke hoặc tụ tập tại các khách sạn để “mở tiệc” ma túy.

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ quyết định phá án. Sau khi thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật táo tợn tại TP Cần Thơ, “Tý đô”, Bảo, Nguyên và Nhi tiếp tục điều khiển xe máy hiệu Exciter và Future tẩu thoát về tỉnh Hậu Giang.

Tiếp đó, chúng chạy tiếp về huyện Kế Sách, Sóc Trăng và gây thêm 3 vụ cướp giật khác. Khi nhóm “Tý đô” đang thực hiện vụ cuối cùng, thì bị nhiều tổ trinh sát vây bắt. Thấy vậy, nhóm “Tý đô” định nhảy xuống đoạn sông gần đó để tẩu thoát nhưng bất thành. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng (dạng rulo) cùng 4 viên đạn, 2 vỏ đạn, 4 sợi dây chuyền vàng, 2 xe máy, 3 điện thoại di động.

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đều có tiền án, tiền sự, sử dụng ma túy đá và không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, nhóm “Tý đô” cướp giật tài sản của người đi đường. Theo sự phân công, Tâm sẽ điều khiển xe máy cùng một đối tượng trong nhóm giật tài sản, các đối tượng còn lại cản đường khi bị truy đuổi và quản lý tài sản chiếm đoạt được. Các đối tượng sử dụng xe máy đeo biển số giả, thường chọn địa bàn là các tuyến đường có mật độ giao thông thưa, vào buổi sáng sớm, trưa hoặc tối.

Tang vật vụ án.

Tại các địa bàn cách xa TP.HCM, nhóm “Tý đô” sẽ gửi xe máy lên xe khách từ Bến xe miền Tây (TP.HCM) xuống bến xe tại các địa phương. Sau đó, chúng đi xe khách từ TP.HCM xuống nhận và tổ chức cướp giật tài sản. Từ tháng 3/2022 đến thời điểm bị bắt, cả nhóm đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản (Sóc Trăng 18 vụ, TP Cần Thơ 7 vụ, TP.HCM 1 vụ...) với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định tạm giữ 5 đối tượng trên về hành vi Cướp giật tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp, chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng và công an các địa phương khác đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.