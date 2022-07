Hành trình ngược núi đưa ông trùm ma túy ở Điện Biên về quy án

Sau nhiều ngày đêm liên tục lần theo dấu vết, Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin.

Trung tuần tháng 8/2021, Công an tỉnh Điện Biên xác định đường dây vận chuyển ma túy rất lớn xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn huyện Điện Biên. Đây là nhóm đối tượng trong cùng gia đình, có tuổi đời còn rất trẻ, sinh ra, lớn lên tại huyện Điện Biên Đông, nhưng di cư sang cư trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

Để nhiều lần vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn trót lọt, chúng xây dựng kế hoạch cụ thể. Vốn là người bản địa, thông thuộc địa bàn, am hiểu phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của đồng bào, chúng đã biến hóa trong nhiều “vai” khác nhau, liên tục thay đổi thời gian, lộ trình, phương tiện và cung đường vận chuyển để tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng. Nguy hiểm nhất là các đối tượng luôn tập kết thành nhóm, sẵn sàng hung khí để chống trả trong trường hợp bị vây bắt.

Những "ông trùm" ma mãnh

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Từ nguồn tin trinh sát, ông trùm ma túy trẻ tuổi Sùng A Say (SN 1992, trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên) đã lộ diện. Say là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành cậu em rể Vừ A Nu (SN 1998), cùng trú tại Gia Phú A.

Để tránh bị lộ và phải ăn chia nhiều, 2 anh em Sùng A Say, Vừ A Nu tạo nên đường dây khép kín, trực tiếp đi nhận hàng từ khu vực biên giới, vận chuyển qua địa bàn một số huyện thuộc tỉnh Điện Biên; đồng thời móc nối mang đi tiêu thụ tại các tỉnh miền xuôi và sang nước thứ 3.

Mỗi khi tìm được khách hàng, Say sẽ liên lạc với đầu mối từ bên kia biên giới rồi trực tiếp đi nhận và tìm mọi cách lợi dụng địa hình rừng núi, biên giới để đưa “hàng” về Việt Nam. Khi đã trót lọt, sẽ chỉ đạo Nu thực hiện công đoạn tiếp theo là giấu hàng và vận chuyển đi địa phương khác theo lộ trình và phương tiện do Say vạch ra.

Trinh sát ngược núi nơi biên ải

Xác định đây là đường dây vận chuyển ma túy rất nguy hiểm khi các đối tượng ma mãnh, lọc lõi, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên quyết định xác lập chuyên án mang bí số 821S để đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, cho biết nắm được hoạt động của nhóm Sùng A Say rất khó, bởi chúng liên tục thay đổi thời gian, tuyến đường, địa bàn hoạt động. Các trinh sát nhiều đêm phải dầm mình trong mưa rừng, đói rét trong gần 2 năm từ khi có được những thông tin, manh mối đầu tiên. Để bắt giữ được đối tượng, Ban Chuyên án phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và phương tiện.

Sùng A Say.

Xác định đầu tháng 6 vừa qua, Sùng A Say sẽ thực hiện giao dịch lớn về ma túy để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy từ Lào về Việt Nam, Ban chuyên án quyết định phá án khi thời cơ chín muồi.

Chiều 5/6, Sùng A Say, Vừ A Nu lên khu vực biên giới Việt - Lào lấy “hàng” về giấu vào 4 bao tải tại cánh rừng tiếp giáp giữa huyện Điện Biên và Điện Biên Đông để khi đêm đến sẽ đưa lên 2 xe máy chở về.

Đúng 6h30 ngày 7/6, tại xã Na Son (huyện Điện Biên Đông), các lực lượng được nhận lệnh phá án đồng loạt áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ tại chỗ 510.000 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 48,96 kg), 38 bánh heroine (khối lượng 13,3 kg), một kg ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Khi các “ông trùm” quy hàng

Sùng A Say, Vừ A Nu chống trả quyết liệt hòng thoát thân, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng Công an tỉnh Điện Biên đã khống chế và bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ một số lượng lớn ma túy len lỏi, thẩm lậu vào Việt Nam.

Ngay khi chuyên án 821S được phá thành công, lực lượng phòng chống ma túy Công an Điện Biên quyết định tiếp tục phá ngay một chuyên án khác mang bí số 522C cũng được theo dõi từ lâu. Theo đó, vào lúc 12h45 ngày 7/6, tại thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà, Điện Biên), lực lượng phá án bắt tiếp 2 đối tượng Lầu A Chía (SN 2003), Lầu A Giàng (SN 2002), đều trú tại bản Háng Tầu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tang vật thu tại chỗ 10 bánh heroine (khối lượng 3,5 kg) và 2 điện thoại di động.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thái, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, cho biết việc triệt phá thành công hai chuyên án 821S và 522C trong cùng ngày, bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng ma túy khổng lồ một lần nữa thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân nơi tuyến lửa Điện Biên.