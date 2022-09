Hành trình Lifebuoy đưa 10.000 học sinh an toàn trở lại trường

Đồng hành cùng học sinh các cấp đón mùa tựu trường mới, Lifebuoy triển khai chiến dịch “Sạch khuẩn đến trường - cùng Lifebuoy đưa 10.000 trẻ em an toàn trở lại trường”.

Để mang mùa tựu trường an toàn và sạch khuẩn đến học sinh trên khắp Việt Nam, Lifebuoy (nhãn hàng thuộc Unilever Việt Nam) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chiến dịch “Sạch khuẩn đến trường - cùng Lifebuoy đưa 10.000 trẻ em an toàn trở lại trường”.

“Sạch khuẩn đến trường” - thông điệp ra đời từ sự thấu hiểu

Mùa tựu trường năm học 2022-2023 bắt đầu trước ngày khai giảng 5/9 từ một đến hai tuần. Đây là thời điểm nhiều bố mẹ tất bật sắm sửa sách vở, quần áo mới cho con trước thềm năm học mới. Xen lẫn niềm mong chờ, phụ huynh có chung nỗi lo lắng về sức khỏe của trẻ khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại sau thời gian tạm lắng.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường tại Việt Nam, với sự xuất hiện của biến chủng Omicron và nhiều biến thể phụ. Trong tháng 7, Bộ ghi nhận trên 33.000 ca mắc, riêng thời gian gần đây ghi nhận khoảng 2.000 ca/ngày - tăng 22,4% so với tháng trước.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo nguy cơ "dịch chồng dịch" do một số bệnh dịch lưu hành (cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng...) đang mùa cao điểm, bên cạnh đó là nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi (đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính...). Bước vào năm học mới giữa lúc dịch bệnh phức tạp đồng nghĩa trẻ nhỏ đối mặt với nguy cơ mắc bệnh khi tiếp xúc bạn bè, thầy cô.

Duy trì thói quen rửa tay giúp bạn nhỏ chủ động bảo vệ bản thân.

Thấu hiểu nỗi trăn trở của phụ huynh, Lifebuoy phát động thông điệp “Sạch khuẩn đến trường” - giáo dục trẻ thói quen rửa tay đúng cách với xà phòng để bảo vệ bản thân khỏi vi khuẩn gây bệnh. Thông điệp được lan tỏa qua MV "Lifebuoy đi! Hóa siêu anh hùng sạch khuẩn" do ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Công Nam chấp bút.

Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới nhất, ca sĩ - nhạc sĩ bày tỏ: “Được đồng hành cùng phụ huynh và góp công sức nhỏ bé đưa trẻ em an toàn trở lại trường là niềm hạnh phúc to lớn với tôi. Hy vọng các bé được đón mùa khai giảng an toàn, sạch khuẩn để bắt đầu năm học khỏe mạnh và vui vẻ”.

Với giai điệu dễ thương, lời ca dễ nhớ, nam nhạc sĩ hy vọng các bạn nhỏ xây dựng được thói quen rửa tay ở 3 thời điểm trong ngày: Trước khi đến trường, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Duy trì thói quen này bằng cách sử dụng “lá chắn” Lifebuoy, vi khuẩn hay tác nhân gây bệnh không còn là rào cản đến lớp con trẻ hay lo lắng của bố mẹ.

Song song, Lifebuoy kết hợp 20 trường trong địa bàn TP.HCM lắp đặt các thông điệp sạch khuẩn ở khu vực nhà vệ sinh, căn tin, trước cửa lớp để nhắc nhở các em rửa tay, xịt khuẩn mọi lúc mọi nơi.

Thông điệp sạch khuẩn được đặt tại cổng trường Tiểu học Lê Thị Riêng, quận 10, TP.HCM.

Nỗ lực mang mùa tựu trường an toàn đến vùng cao

Là nhãn hàng hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, Lifebuoy hiểu rõ nỗ lực giáo dục trẻ thói quen rửa tay là chưa đủ. Sau hai năm Covid-19 bùng phát, nhiều trẻ em nghèo - đặc biệt ở vùng sâu vùng xa - không đủ điều kiện quay trở lại lớp. Vẫn còn đó những em nhỏ gặp khó khăn tài chính lẫn điều kiện vệ sinh, cũng như an toàn sức khỏe.

Nỗ lực nâng bước em thơ đến lớp, Lifebuoy kết hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi xướng chiến dịch hỗ trợ 10.000 trẻ em trở lại trường, góp phần mang mùa tựu trường an toàn đến vùng sâu vùng xa. Chiến dịch dự kiến diễn ra trong một tháng, triển khai tại ba huyện/thị xã trong diện nghèo thuộc tỉnh Hà Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Quảng Nam.

Niềm vui của học sinh ở xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khi nhận quà từ Lifebuoy.

Những món quà thiết thực được gửi trao gồm 300 phần học bổng (tương đương học phí một năm học) cho học sinh khá/giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 1.000 áo đồng phục mới, 1.000 bộ sách giáo khoa, 10.000 bộ dụng cụ học tập cùng 10.000 bộ quà tặng từ nhãn hàng. Bên cạnh đó, chiến dịch mang đến các hoạt động vui chơi, flashmob... giúp ngày khai giảng của các em thêm đáng nhớ.

Lễ ra quân chương trình vừa được tổ chức tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Sắp tới, chiến dịch diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp và kết thúc bằng sự kiện “Sạch khuẩn đến trường” ở trường Tiểu học Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Lễ ra quân tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Chia sẻ về chương trình, thầy Nguyễn Văn Chiêu - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk - cho biết đại dịch Covid-19 khiến nhiều trẻ em vùng sâu vùng xa thiếu quần áo mới để dự khai giảng, thậm chí không đủ sách vở đến trường. Điều kiện vệ sinh cá nhân theo đó cũng khó khăn hơn trước.

“Chiến dịch của nhãn hàng Lifebuoy, Unilever góp phần giúp học sinh nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi công cộng… đồng thời tạo nên mùa khai giảng an toàn”, thầy cho biết.

Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đang gặp nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh do Covid-19, sự ra đời của chiến dịch của Lifebuoy và Unilever góp phần mang đến mùa khai giảng đầy đủ và trọn vẹn nhất cho các em. Trên hết, “Sạch khuẩn đến trường - cùng Lifebuoy đưa 10.000 trẻ em an toàn trở lại trường” một lần nữa cho thấy nỗ lực của nhãn hàng Lifebuoy nói riêng và Unilever nói chung trong hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.