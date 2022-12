Hành trình Lexus thiết lập tiêu chuẩn mới cho xe sang

500.000 chiếc được bán ra tính đến tháng 8/2021 là con số đáng nể với một dòng xe thuộc phân khúc hạng sang, tạo động lực để Lexus phát triển và ra mắt LX 600.

500.000 chiếc được bán ra tính đến tháng 8/2021 là con số đáng nể với một dòng xe thuộc phân khúc hạng sang, tạo động lực để Lexus phát triển và ra mắt LX 600 - model thứ 2 trong định hướng “The Next Chapter” của hãng.

7 năm sau cuộc họp kín giữa cựu Chủ tịch Eiji Toyoda cùng các nhân sự cấp cao, Toyota chính thức trình làng thương hiệu Lexus, bước đầu gia nhập cuộc chơi xa xỉ của những chiếc xe siêu sang. Sự ra đời của LS 400 - mẫu sedan đầu tiên của hãng - năm 1989 chỉ là bước khởi đầu trong việc tạo ra “những chiếc xe sang trọng có thể thách thức các đối thủ xứng tầm nhất”.

Trải qua hơn 30 năm phát triển, Lexus đã cho ra đời nhiều mẫu xe hướng tới tệp khách hàng là các ông chủ lớn. Trong đó, không thể bỏ qua Lexus LX - dòng SUV hạng sang kế thừa và nâng tầm một cách hoàn hảo những điểm mạnh của một trong những dòng xe hàng đầu thế giới là Toyota Land Cruiser. Với 500.000 chiếc Lexus LX được bán ra trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, hãng xe Nhật Bản “thừa thắng xông lên”, tiếp tục hành trình nâng chuẩn xe sang bằng model mới nhất thuộc dòng - LX 600.

Sự sang trọng và quyền thế của Lexus được tạo ra từ những triết lý đã làm nên thương hiệu cho hãng xe Nhật Bản. Đó là “Omotenashi” (lòng hiếu khách) và Takumi (sự khéo léo) - kim chỉ nam của Lexus từ khi hãng ra mắt mẫu xe đầu tiên cách đây hơn 3 thập kỷ. 2 triết lý này cũng là bàn đạp đưa Toyota - hãng xe phần lớn người dùng ở cuối thập niên 80 coi là tầm trung - từng bước tiến đến và xác lập vị thế ở phân khúc hạng sang.

Đặt trải nghiệm làm yếu tố tiên quyết, những chiếc xe được Lexus thiết kế dựa trên việc tìm kiếm, dự đoán và đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Nói cách khác, với “Omotenashi”, Lexus đặt mục tiêu đưa ra thị trường những chiếc “chuyên cơ mặt đất”, cung cấp đầy đủ yếu tố người dùng cần, trước cả khi họ bày tỏ mong muốn của mình. Đó cũng là lý do người dùng phải chờ tới 14 năm để chứng kiến LX ra mắt thế hệ thứ 4 với mẫu xe LX 600, bởi “đàn anh” LX 570 vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình ngay cả trong thời điểm hiện tại.

Kế đến là triết lý “Takumi”. Ít người biết, đằng sau dây chuyền sản xuất hiện đại cùng những quy chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, từng chiếc Lexus đều được tạo nên bởi những nghệ nhân Takumi thực thụ. Trong văn hóa của người Nhật, để được công nhận là những bậc thầy thủ công Takumi, mỗi nghệ nhân cần dành tối thiểu 60.000 giờ lao động. Trong 60.000 giờ đó, họ sẽ lặp đi lặp lại công việc của mình để mài giũa tay nghề, đạt được sự khéo léo và khả năng làm chủ kỹ năng ở cấp độ cao nhất. Đó là lý do những chiếc Lexus được chăm chút với độ tinh xảo và chi tiết ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Những giá trị cốt lõi này kết hợp thành tựu khoa học công nghệ đã hình thành nên LX 600 - biểu tượng của sự sang trọng đến từ Lexus. “Đây vẫn là mẫu LX, nhưng đã được định hình lại hoàn toàn”, ông Koji Sato - Chủ tịch thương hiệu Lexus toàn cầu - khẳng định. Đặt 4 yếu tố gồm thiết kế uy nghi, hiệu năng vận hành chắc chắn, sự thoải mái và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng làm kim chỉ nam, có thể nói, LX 600 đã mở ra chương tiếp theo trong hành trình phát triển dòng SUV đẳng cấp cho các ông chủ lớn.

Hơn cả một mẫu xe sang, LX 600 còn đánh dấu cuộc cách mạng của hãng ôtô Nhật Bản, khi “mọi thứ đều được hình dung lại” (everything is reimagined) nhưng “mọi thay đổi đều đậm chất LX” (everything is still the LX). LX 600 vẫn đảm bảo triết lý hướng trọn vẹn tới con người, nhưng trong đó có nhiều hơn sự mạnh mẽ, thông minh, hưởng thụ và khác biệt. Qua thời gian, Lexus không còn là dòng xe thay thế, một giải pháp kinh tế hơn so với các thương hiệu sang trọng tới từ châu Âu, mà đã vươn mình trở thành một biểu tượng, góp phần thay đổi ngành công nghiệp ôtô thế giới.

“Chiếc xe bạn sở hữu sẽ phản ánh một phần tính cách con người bạn” - nhận định này dường như sinh ra để dành cho LX 600. Với thiết kế sang trọng, bề thế đủ sức gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu LX thế hệ thứ 4 đã trở thành một trong những dòng SUV hạng sang cỡ lớn được giới tinh hoa trên toàn thế giới ưa chuộng.

LX 600 là mẫu xe hướng tới những ông chủ lớn. Với bản lĩnh được trui rèn qua phong ba, bão táp của cuộc đời, họ sở hữu phong thái quyền uy thể hiện qua dáng vẻ tĩnh lặng. Những ông chủ lớn đó là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy, có khả năng đương đầu mọi thử thách, luôn chinh phục những nấc thang thành công mới trong cuộc đời.

Có giá lăn bánh tương đương một căn biệt thự, nhưng LX 600 không phải món trang sức xa xỉ, hào nhoáng. Chiếc xe mang đến một không gian sống hạng sang, với tính cá nhân hóa được thể hiện qua tầm nhìn “tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời”, bằng cách “biến chức năng thành cảm xúc - biến hiệu suất thành đam mê - biến công nghệ thành trí tưởng tượng”.

Đưa ra thị trường 3 phiên bản LX 600 gồm Urban (7 chỗ), F SPORT (5 chỗ) và VIP (4 chỗ) là động thái cho thấy Lexus đang theo đuổi triết lý “Redefining luxury by making it personal” (tái định nghĩa sự sang trọng bằng tính cá nhân hóa). Hãng xe Nhật Bản tâm niệm chiếc xe chỉ thực sự sang trọng khi được chủ nhân của nó cảm nhận một cách sâu sắc. Trong số 3 phiên bản, LX 600 VIP hội tụ đủ yếu tố để được xem là lựa chọn hoàn hảo cho các chủ nhân tinh hoa.

Thiết kế ngoại thất và hiệu năng vận hành là những yếu tố không cần bàn nhiều trên LX 600. Bởi lẽ, xe vẫn sở hữu kiểu dáng bề thế với trục cơ sở 2.850 mm - “tỷ lệ vàng” của Toyota - cụ thể là Land Cruiser và LX. Ngoài ra, xe cũng sử dụng kết cấu thân trên khung (body on frame), động cơ V6 3.5L tăng áp kép, hộp số tự động 10 cấp… kết hợp đa dạng công nghệ để cho khả năng on-road lẫn off-road ấn tượng.

Điểm đáng kể và cũng là yếu tố độc quyền giúp LX 600 gắn liền với các ông chủ lớn phải kể đến nội thất, gồm thiết kế buồng lái và hàng ghế VIP.

Đại diện Lexus chia sẻ: “Buồng lái LX 600 được thiết kế theo triết lý ‘Tazuna’, tức ‘dây cương’ trong tiếng Nhật. Điều này đồng nghĩa thiết kế xe hướng tới người lái là trung tâm. Cụ thể, vị trí ghế ngồi, tầm quan sát, các nút bấm tinh chỉnh… đều được bố trí sao cho phù hợp, tự nhiên và thuận tiện nhất để người dùng chinh phục các cung đường. Lexus đưa cảm hứng này vào LX 600 với mong muốn tăng cường kết nối để tạo niềm vui khi lái xe”.

Trong khi đó, theo ông Takami Yokoo - kỹ sư trưởng của LX 600, Lexus tạo ra phiên bản VIP để tối ưu hóa không gian thư giãn cho các ông chủ bằng hàng ghế sau, ngay cả khi phải di chuyển giữa nhiều thành phố trên những con đường chưa bằng phẳng.

Trong đó, phiên bản VIP của LX 600 được trang bị ghế ngồi hạng thương gia, với tựa đầu kích thước lớn và có khả năng chỉnh điện. Hàng sau sở hữu 2 ghế thương gia, nhưng LX 600 sẽ chỉ có duy nhất một ông chủ, nên mọi ưu tiên đều nằm ở bên phải. Chỗ ngồi của các VIP sở hữu khoảng để chân rộng tối đa tới 1,1 m. Giữa 2 ghế là một màn hình điều khiển trung tâm, nơi chủ nhân có thể quyết định mọi thứ: Mức nhiệt độ muốn có, bản nhạc muốn nghe, không gian để chân phù hợp và hệ thống massage ưng ý.

“Chỉ cần bấm một nút giống chế độ giường nằm trên khoang hạng nhất của máy bay, mọi thứ sẽ được thiết lập tự động: Lưng ghế ngả dài và đẩy về phía sau; hệ thống massage bắt đầu làm việc; những luồng khí đấm thẳng vào các bộ phận dễ mỏi trên cơ thể ở vai gáy, lưng…; ghế hành khách phía bên đẩy lên sát táp-lô, chỉ còn một tác dụng duy nhất là gắn màn hình giải trí và bệ đỡ chân cho ông chủ, với khoảng để chân lúc này là 1,1 m. Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ tùy chọn màu đèn nội thất, 25 loa Mark Levinson và tủ lạnh mini”, đại diện Lexus cho biết thêm.

Lexus hiểu nhu cầu của khách hàng thay đổi từng ngày, nên với LX 600, hãng mong muốn đáp ứng đầy đủ yếu tố người dùng mong muốn, đem đến những trải nghiệm sang trọng riêng biệt. Có thể nói, LX 600 đang tạo ra xu hướng dẫn đầu trong các cuộc phiêu lưu của những ông chủ quyền lực, cho họ hưởng thụ và toát lên vẻ tự tin một cách tĩnh lặng đích thực. Không đơn giản là một phương tiện di chuyển, LX 600 còn mang đến sự thăng hoa cho mọi giác quan.