Elon Musk đã kiếm tiền thế nào suốt 30 năm qua

Trước khi trở thành chủ nhân khối tài sản trị giá 212 tỷ USD , Elon Musk đã học được cách kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Năm 1984, Musk 12 tuổi đã tự học lập trình bằng cách đọc hết cuốn sách ngôn ngữ lập trình cơ bản chỉ trong vòng 3 ngày và tạo ra trò chơi Blastar. Sau đó, ông bán mã nguồn phát triển game đầu tiên của chính mình với giá 500 USD . "Đó chỉ là một trò chơi tầm thường thôi nhưng hay hơn Flappy Bird", Elon Musk chia sẻ về tựa game năm xưa trong bài phỏng vấn với Wait But Why. Ảnh: The Ladder.