Hành trình không mệt mỏi của cô giáo một chân ở đất Sen Hồng

"Mình cảm thấy đồng cảm với họ, mặc dù mình bất tiện nhưng có may mắn hơn nhiều người. Cái suy nghĩ may mắn ấy là tai nạn kinh khủng ngày ấy mà chỉ mất có 1 chân, vẫn còn 1 chân, còn 2 tay, còn trái tim đong đầy yêu thương. Hơn nữa, còn rất nhiều may mắn nên mong muốn được chia sẻ, yêu thương những hoàn cảnh khó khăn", cô Tâm bộc bạch