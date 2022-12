Hành trình khám phá Việt Nam của dàn Hoa hậu Du lịch Thế giới

Hoa hậu Du lịch Thế giới đã kết thúc thành công vào 10/12 với chiến thắng thuộc về người đẹp Nhật Bản Hanawa Erian. Chiếc vương miện The Power Of Life gắn 49 viên đá quý Peridot chỉ có một và nó đã được trao cho Hanawa Erian. Tuy nhiên, với những người đẹp còn lại của cuộc thi, tất cả đều là những người thắng cuộc. Họ chiến thắng bản thân và có được hành trình khám phá đầy thú vị, đáng nhớ, ý nghĩa tại Việt Nam.

Như Á hậu 2 Hương Ly chia sẻ, ngoài trải nghiệm những vùng đất mới, dàn người đẹp Hoa hậu Du lịch Thế giới đã cùng nhau sẻ chia niềm vui, tình yêu thương. Đó là chiến thắng lớn nhất với tất cả thí sinh.

Justine Felizarta - đại diện của Philippines - gọi việc đến Việt Nam dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới là một giấc mơ. Và hẳn Hoa hậu Philippines đã có một giấc mơ đẹp, đáng nhớ khi cô không chỉ trở thành Á hậu 1 mà còn có hành trình khám phá các miền di sản của Việt Nam bên những người bạn mới.

Bắt đầu từ giữa tháng 11, các hoa hậu sau đó có hành trình trải dài qua các tỉnh thành Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Họ tham quan chùa Bái Đính, trải nghiệm Lễ hội Tràng An tại Ninh Bình vào 17/11. Tại Phú Thọ, các người đẹp thăm Đền Hùng. Tới 6/12, dàn hoa hậu tới Hà Nội để tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long và Hồ Gươm.

Tiếp tục chuỗi các hoạt động, ngày 25/11, các người đẹp Hoa hậu Du lịch thế giới có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, Sơn La để tham gia trình diễn, trải nghiệm Lễ hội gội đầu của người Thái trắng. Giữa thời tiết se lạnh, có mưa, dàn hoa hậu vẫn hào hứng, tích cực cùng 120 nghệ nhân thực hiện nghi lễ của Lễ hội tại bến thuyền Khu du lịch sinh thái Pauon Ecolakes.

Sau đó, các thí sinh tiếp tục tham gia múa xòe, tung còn, tó mạ lẹ cùng đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai và tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà. Đặc biệt, tại đây, các thí sinh được lãnh đạo và người dân Sơn La yêu mến dành tặng mỗi người một bộ áo cóm trắng.

Ngoài ra, họ tham gia Lễ phát động trồng cây năm 2023 tại Danh thắng Tây Thiên, Vĩnh Phúc, thử sức làm gốm tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt tại Bát Tràng, sau đó tham quan Làng chè của Vinatea Mộc Châu, Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu...

Hoa hậu Du lịch Thế giới có nhiều điểm khác biệt so với những sân chơi sắc đẹp khác. Cuộc thi hướng đến giá trị truyền thống, văn hóa cộng đồng cũng như nét đẹp bản sắc dân tộc, con người. Đó là mục tiêu trong suốt hành trình của cuộc thi cũng như đêm chung kết.

Tất cả các thí sinh và người đẹp có danh hiệu trong hệ thống Hoa hậu Du lịch Thế giới đều mang vai trò đại sứ du lịch. Do đó, đây cũng là cuộc thi hoa hậu đầu tiên được tiến hành theo hình thức review đầy sáng tạo. Sau hành trình dài với trải nghiệm đáng quý ở 5 tỉnh, thành của Việt Nam, các thí sinh quay video ghi lại cảm nhận về những nơi họ đi qua bằng tiếng Anh và tiếng bản địa. Thông qua phần thi bắt buộc này, Hoa hậu Du lịch Thế giới đã lan tỏa hình ảnh đẹp, lòng hiếu khách cởi mở của con người Việt Nam tới du khách năm châu.

Ông Jonh Singh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới, chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp sau hành trình tham quan nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.

Ông nói: "Trong thời gian diễn ra cuộc thi, chúng tôi có dịp đến nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam và Vĩnh Phúc là nơi các thí sinh dừng chân lâu nhất vì đây là nơi tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022. Ấn tượng sâu sắc nhất với chúng tôi khi đến Vĩnh Phúc không chỉ là những danh lam thắng cảnh đẹp mà còn có sự hiếu khách, gần gũi, thân thiện của người dân, sự đặc sắc trong ẩm thực và những nét đẹp văn hóa truyền thống. Đặc biệt, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh nên thơ hữu tình của Danh thắng Tây Thiên, được gặp gỡ, giao lưu với người dân địa phương và tự tay trồng những cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái của khu du lịch xinh đẹp này".

Cũng với sứ mệnh thúc đẩy du lịch, mang đến sự tiếp xúc trên toàn thế giới cho nước chủ nhà, chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra tối 10/12 tại quảng trường Hồ Chí Minh (Vĩnh Phúc) bỏ phần thi bikini. Trước sự theo dõi, hưởng ứng của khoảng 4.000 quan khách, khán giả, Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra hoành tráng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đêm chung kết đã khiến hành trình nhiều ngày tại Việt Nam của Hoa hậu Du lịch Thế giới có cái kết trọn vẹn.

Điểm nhấn của đêm chung kết là khi dàn người đẹp mặc áo dài thuộc bộ sưu tập Hoa nắng của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đất nước xinh đẹp Việt Nam có 3 mặt tiếp giáp biển, nơi đất đai trù phú, văn hóa đa dạng, ẩm thực hấp dẫn phong phú, con người hiền hòa và đặc biệt thân thiện, hiếu khách.

Bộ sưu tập áo dài được ê-kíp của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê thực hiện tỉ mỉ theo số đo riêng của từng người đẹp. Đây là món quà nhà thiết kế và ban tổ chức dành tặng các hoa hậu để mãi nhớ về một Việt Nam tươi đẹp, an toàn và hiếu khách khi trở về quê nhà.

Cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam, ngập tràn ánh nắng quanh năm, luôn có cây cối tươi tốt và các loại nông sản trù phú, bộ sưu tập của Anna có gam màu tươi mới như vàng nắng, cam hồng, xanh da trời, xanh biển. Bộ sưu tập được thực hiện theo kỹ thuật tiên tiến, cầu kỳ. Điều đặc biệt nhà thiết kế Anna dành tặng các thí sinh là bộ sưu tập áo dài Hoa Nắng sử dụng chất liệu vải lụa gấm Jacquard cao cấp được dệt nổi cách điệu hình hoa Hạ Vy.

Cũng trong đêm chung kết, các người đẹp mặc trang phục cóm trắng của người Thái và cùng các nghệ nhân múa xòe, tái hiện lễ hội gội đầu. Trong những điệu khèn, tiếng sáo ngất ngây, 48 cô gái đến từ những quốc gia khác nhau, văn hóa và màu da khác nhau cùng tỏa sáng trong trang phục truyền thống của người Thái với nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào.

Xuyên suốt đêm chung kết, khán giả được sống cùng cảm xúc tự hào, tràn ngập tình yêu quê hương đất nước qua các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như múa xòe Thái, trống quân, múa sợi cói, đèn lồng…

Thông qua dàn hoa hậu đến từ nhiều quốc gia khắp các châu lục, ban tổ chức cuộc thi đã giới thiệu nét đẹp truyền thống, giá trị văn hóa, bản sắc của dân tộc Việt Nam tới bạn bè trên toàn thế giới.

Hành trình Hoa hậu Du lịch Thế giới đã khép lại nhưng giá trị và ý nghĩa cuộc thi mang lại vẫn đang tiếp tục lan tỏa. Như ông Jonh Singh tuyên bố, sau Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022, tất cả người đẹp tham gia đã trở thành những đại sứ du lịch và cầu nối để đưa hình ảnh về đất nước Việt Nam tươi đẹp tới du khách thế giới.

Hương Ly cho biết Hoa hậu Du lịch Thế giới có cách thức tổ chức khác biệt so với những cuộc thi khác. Do đó, cô đã có những bài học và trải nghiệm đáng quý.

Ban tổ chức cuộc thi Miss Tourism World 2022 – Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 cùng Công ty Cổ phần trang sức đá quý INFINITY - IJC đã công bố đấu giá 2 bộ trang sức có tên The Heritage by IJC và Elite Identity by IJC với tổng giá trị khoảng 786.000.000 đồng. Tổng tài sản đấu giá sẽ được ủng hộ vào Quỹ trồng rừng của Công ty Tấm và Cám nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cả nước trồng 1 tỷ cây xanh từ Chính phủ. Thông tin về dự án Quỹ trồng rừng, độc giả theo dõi tại đây