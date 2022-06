Hành trình Huế, Đà Nẵng ngập tràn tiếng cười cùng Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross cùng gia đình tôi vẽ nên hành trình khám phá Huế, Đà Nẵng đầy cảm hứng với cung đường tuyệt đẹp, nhiều kỷ niệm và ngập tiếng cười.

Để trốn sự náo nhiệt và oi bức của Hà Nội những ngày đầu hạ, cả nhà tôi quyết định thực hiện chuyến đi về miền Trung yên bình. Đi đây đi đó mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết vốn là “truyền thống” của gia đình, là cơ hội để các con lưu lại thật nhiều trải nghiệm và bài học. Mỗi lần đặt chân đến vùng đất mới, hai bé nhà tôi đều phấn khích khi được gặp gỡ nhiều người, nghe những giọng nói vùng miền khác nhau và khám phá nhiều nét đẹp văn hóa.

Chuyến đi này có phần đặc biệt hơn khi lần đầu chúng tôi đi xa dài ngày cùng “bạn đồng hành” là chiếc Toyota Veloz Cross vừa tậu cách đây chưa đầy tháng. Huế, Đà Nẵng là đích đến của cả gia đình trong hành trình khám phá cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực miền Trung, đồng thời qua đó có thể đánh giá thực tế khả năng của “chiến mã mới”.

Cắm trại tại bãi Cảnh Dương và ngắm bình minh từ Veloz Cross

Bắt đầu chuyến đi khi thành phố chưa thức giấc, chúng tôi thoải mái di chuyển trên những cung đường vắng bóng xe cộ và tận hưởng bầu không khí trong lành, yên bình của sớm mai. Từ Hà Nội, chúng tôi thẳng tiến trên Quốc lộ 1A để đến Hà Tĩnh. Sau khi tiếp tục vượt đèo Ngang tới Quảng Bình, chiếc Veloz Cross “cập bến” thành phố Huế vào chiều muộn. Sau gần 2 năm không đi xa vì dịch bệnh, hành trình vượt hơn 700 km lần này khiến cả gia đình phấn khởi, thích thú.

Bỏ lại nhịp sống hối hả, chúng tôi cùng chiếc Toyota Veloz Cross đi qua những cung đường trải dài tít tắp, uốn mình quanh những dãy núi xanh ngút ngàn hay bờ biển thơ mộng. Tạm gác lại những lo lắng thường nhật, cả gia đình thoải mái tận hưởng những khoảng trời tự do, thỏa sức hòa mình cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Điều khiển vô lăng một cách uyển chuyển trên những cung đường đẹp như tranh cho tôi cảm giác thật thú vị. Hạnh phúc hơn khi bên tai là tiếng cười của đám trẻ và những câu hỏi han ấm áp của người bạn đời.

Huế là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp hè.

Với không gian rộng rãi và ghế ngồi êm ái, Veloz Cross cho phép cả nhà di chuyển liên tục và thoải mái trong cả ngày dài. Tuy rất lâu mới trở lại trải nghiệm lái xe đường dài, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo suốt hành trình, hào hứng tiến về phía trước để ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước. Trong khi đó, hai đứa nhỏ tíu tít không ngừng với những câu hỏi đầy tò mò về những nơi đi qua. Chịu trách nhiệm trả lời “hàng vạn câu hỏi vì sao”, bà xã vẫn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ dù là người dễ say xe.

Chúng tôi đến với Huế mộng mơ với một tinh thần sảng khoái, sẵn sàng khám phá loạt điểm đến nổi tiếng. Lái xe trên những con đường bình lặng pha lẫn sự nhẹ nhàng, lãng mạn của cố đô là trải nghiệm tuyệt vời. Vẻ đẹp êm đềm của Huế khó tìm được ở nơi khác, thời gian ở đây dường như ngưng đọng, khiến lữ khách như trút bỏ bao muộn phiền từ cuộc sống hối hả.

Huế mang vẻ đẹp lãng mạn, yên bình.

Nhờ đi xe riêng, chúng tôi có thể chủ động thăm thú nhiều nơi. Đám trẻ có thể cảm nhận khung cảnh trữ tình của dòng sông Hương từng được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học, thơ ca. Cùng với đó là vẻ đẹp yên bình của thôn Vĩ Dạ hay nét đẹp cổ xưa của chùa Thiên Mụ. Quan trọng hơn cả là các bé có thể hiểu hơn về lịch sử khi tham quan Đại Nội Huế và lăng tẩm của các vị vua nhà Nguyễn.

Đến chiều, nếu còn thời gian, bạn không thể bỏ qua Phá Tam Giang bình dị, phóng khoáng dưới ánh hoàng hôn. Đến Huế mà chưa từng một lần tận mắt ngắm nhìn Phá Tam Giang, bạn chưa thể cảm nhận hết vẻ đẹp cố đô. Ở đây, cả gia đình có thể cùng quây quần bên tách trà thơm, ngắm nhìn mặt trời từ từ khuất dạng trên mặt nước phẳng lặng, thanh bình. Còn đám trẻ con có thể cảm nhận rõ hơn về đời sống của những người dân hồn hậu, chất phác tại những làng chài cổ.

Veloz Cross mang đến không gian thoải mái cho cả gia đình nghỉ ngơi.

Sau đó, chúng tôi xuôi theo đường cái quan đến biển Chân Mây hoang sơ và quyết định lái xe xuống bãi Cảnh Dương để cắm trại qua đêm. Chiếc Veloz Cross vận hành khá êm ái khi đi qua vùng cát mềm, chúng tôi dễ dàng di chuyển xa và tìm được vị trí đẹp để dựng lều. Cốp xe đủ rộng để chúng tôi mang theo tất cả đồ đạc cần thiết cho buổi cắm trại, thậm chí đủ chỗ để thêm hai chiếc phao lớn. Bên trong xe đủ chỗ cho 7-8 người ngồi và ghế có thể gập lại như giường nằm, nên cả nhà có không gian rộng rãi để ngủ và nghỉ ngơi.

Cả gia đình cùng ngắm hoàng hôn từ Veloz Cross.

Với dân mê xê dịch, không gì tuyệt vời hơn khi được cắm trại ở vùng biển xanh như ngọc, bãi cát mềm như lụa cùng nắng ngọt như mật. Thoát khỏi sự gò bó của những bức tường, dựng trại bên rặng phi lao, bọn trẻ có thể tha hồ vui đùa trên cát hay thỏa thích nghịch làn nước trong vắt. Vợ chồng tôi tin rằng nhờ những trải nghiệm thế này, hai con sẽ rắn rỏi, tự lập cũng như có nhiều kinh nghiệm sống.

Điều tôi thích nhất trong chuyến đi lần này là cùng vợ con ngắm mặt trời “thức giấc” trên bãi Cảnh Dương. Ánh mặt trời ló dần từ phía xa, xua đi màn đêm và rải một thứ ánh sáng diệu kỳ lên mặt đất, mặt biển và mặt người. Trong khoảnh khắc ấy, cả nhà cùng nô đùa với từng đợt sóng trắng xóa, dịu êm xô vào bờ cát. Khoảnh khắc đó cho cảm giác thật bình yên - điều mà chúng tôi khó có thể tìm thấy ở những thành phố đông đúc nhà xe như Hà Nội.

Bình minh trên bãi Cảnh Dương.

Trong ánh bình minh, tôi cũng cảm nhận rõ ràng hơn thiết kế đầy cảm hứng của Veloz Cross. Xe nổi bật với ngoài hình tươi mới, trẻ trung và năng động. Đầu xe là lưới tản nhiệt lớn cùng họa tiết vảy cá sơn đen, toát lên khí chất mạnh mẽ, khỏe khoắn của các mẫu xe thể thao. Ngoài ra, xe trang bị ngoại thất đầy đủ, từ đèn LED trước sau đến gương chỉnh gập điện tích hợp báo rẽ, đèn phanh trên cao. Thanh ray chờ giá nóc trở nên hữu ích khi lắp thêm giá cho chuyến đi dài ngày.

Vượt đèo Hải Vân đến với Đà Nẵng năng động, thơ mộng

Sau khi ngắm bình minh và ăn sáng ở bãi Cảnh Dương, chúng tôi tiếp tục lên đường vượt Hải Vân để đến Đà Nẵng. Cung đường đèo với độ dốc cao, uốn lượn và quanh co dường như không thể làm khó Toyota Veloz Cross. Cũng giống như khi chinh phục đèo Ngang hay Phú Gia, xe tăng tốc mượt mà cho cảm giác an tâm, đồng thời vận hành êm ái, không nghe tiếng động cơ. Điểm cộng lớn của mẫu xe này là khả năng chuyển số dễ dàng, trơn tru.

Khả năng vận hành Toyota Veloz Cross mang đến cho tôi sự phấn khích khi cầm lái, từ đó vẽ nên một hành trình đầy cảm hứng. Những cung đường trở nên mượt như nhung, thỉnh thoảng là góc cua với độ dốc vừa phải với một bên là biển lộng gió, một bên là vách núi hùng vĩ càng trở nên thú vị. Điều này thật sự làm thỏa cơn “cuồng đi” của những tín đồ du lịch như tôi. Đồng thời, sự êm ái của xe cũng giúp 2 nhóc nhà tôi có giấc ngủ ngon để lấy lại sức chuẩn bị khám phá thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Toyota Veloz Cross vận hành mượt mà trên đường đèo.

Tất cả điều đó có được xe trang bị động cơ 2NR-VE mạnh mẽ với dung tích chỉ 1.5L, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van DOHC tích hợp Dual-VVTi cùng hệ thống phun xăng điện tử. Công suất tối đa đạt 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT. Cùng với đó, khung gầm DNGA chắc chắn giúp xe không bị rung lắc, bồng bềnh khi chạy ở tốc độ cao.

Đà Nẵng đón chúng tôi bằng tiết trời vào hạ trong trẻo, thơ mộng. Qua ô cửa của Veloz Cross, chúng tôi có thể cảm nhận được sức sống năng động, trẻ trung của thành phố khi di chuyển qua những ngõ phố hiện đại hay các cây cầu có kiến trúc độc đáo. Điều thích nhất khi đến Đà Nẵng là có thể thăm thú cả rừng và biển trên một hành trình. Từ biển Mỹ Khê, An Bàng đến bán đảo Sơn Trà và Hội An đều rất gần để dạo chơi.

Xe trang bị động cơ 2NR-VE mạnh mẽ với dung tích chỉ 1.5L.

Cũng giống Huế, Đà Nẵng cho gia đình chúng tôi những trải nghiệm yên bình đến lạ. Biển nơi đây dịu êm như một tấm lụa xanh mềm mại, điểm xuyết nhẹ nhàng bằng những gợn sóng trắng xóa như bông. Còn bán đảo Sơn Trà cuốn hút người ghé đến bởi những dãy núi, cánh rừng hùng vĩ thoát ẩn thoát hiện trong làn mây trắng ngà. Cũng như bao chuyến đi trước, Hội An vẫn khiến tôi xao động bởi những mái nhà cổ kính, bức tường vàng nhuộm màu thời gian hay ô cửa xanh rêu.

Kết thúc chuyến vi vu Huế - Đà Nẵng, chúng tôi quyết định về Hà Nội hướng đường mòn Hồ Chí Minh với mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm hay ho khi đi qua phía tây Quảng Bình. Trong cả chuyến đi lẫn về, Toyota Veloz Cross đều cho tôi cảm giác an tâm khi cầm lái, đồng thời mang đến cho cả gia đình không gian thoải mái, ngập tràn tiếng cười.

Toyota Veloz Cross giúp người dùng an tâm nhờ nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Di chuyển trên xa lộ, vượt đèo Ngang, đèo Phú Gia đến đèo Hải Vân… Toyota Veloz Cross chở 4 người cùng lượng hành lý lớn nhưng vẫn băng băng tiến về phía trước. Đôi khi, tôi sẽ chuyển sang chế độ Power Mode để xe chinh phục những cung đường có địa hình phức tạp. Tuy vận hành mạnh mẽ, Toyota Veloz Cross không tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Trong chuyến đi lần này, xe tiêu thụ 6 lít xăng cho mỗi 100 km. Với giá xăng hơn 30.000 đồng/lít như hiện này, mẫu xe đáng tham khảo cho những gia đình Việt đam mê xê dịch.

Điều khiến tôi an tâm hơn cả cho chuyến hành 6 ngày tại Huế và Đà Nẵng đến từ những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Cùng với đó là camera 360 độ, cảm biến, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù… Tất cả trang bị giúp gia đình tôi an toàn hơn trong mọi chuyến đi, nhờ đó có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Toyota Veloz Cross phù hợp với gia đình yêu xê dịch.

Sau chuyến đi lần này có thể kết luận Toyota Veloz Cross là lựa chọn sáng suốt cho một gia đình mê xê dịch. Xe đáp ứng được hầu hết tiêu chí cần có cho những chuyến du lịch dài ngày là rộng rãi, tiện nghi, bền bỉ, tiết kiệm, an toàn và kinh tế. Toyota Veloz Cross không chỉ giúp người cầm lái an tâm trên mọi nẻo đường, mà còn mang lại sự thoải mái cho mọi thành viên.

Sau Huế, Đà Nẵng, Toyota Veloz Cross sẽ tiếp tục đưa gia đình tôi đến Quy Nhơn, Phú Yên, Ninh Thuận, TP.HCM hay Tây Nguyên… Tôi hy vọng tất cả cung đường của Việt Nam đều sẽ in hằn vệt bánh xe Veloz cùng niềm háo hức khám phá của gia đình mình.