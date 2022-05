Hành trình hơn 4 giờ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Nghi phạm Đào Anh Tuấn lộ mình vì thông thuộc địa bàn và thay quần áo trong quá trình trốn chạy. Ông ta bị cảnh sát truy bắt theo dấu vết này.

Chiều 12/5, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về vụ cướp xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank trên phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Theo đó, hơn 15h ngày 11/5, tại phòng giao dịch ngân hàng nêu trên xảy ra vụ kẻ bịt mặt sử dụng súng cướp tài sản.

Sau khi nhận tin, Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân, đến hiện trường thu thập tài liệu, xác định và truy bắt nghi phạm.

Đào Anh Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát sau đó xác định nghi phạm là nam giới, cao khoảng 1,7 m, bịt mặt, đeo theo túi chéo ngang người. Khi vào phòng giao dịch, tên này cầm súng khống chế bảo vệ, uy hiếp nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Trước tình huống này, các nhân viên ngân hàng đã cúi rạp người xuống bàn và ấn chuông báo động khiến tên cướp bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, liền kề phòng giao dịch.

Từ hướng tẩu thoát và đặc điểm nhận dạng ban đầu của nghi phạm, công an nhận định nghi phạm là người thông thuộc địa bàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Dương.

Chiều tối cùng ngày, Giám đốc Công an Hải Phòng phát lệnh huy động toàn bộ lực lượng rà soát trên địa bàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân và quận Ngô Quyền để truy bắt theo dấu vết nóng.

Quá trình truy vết, lực lượng công an phát hiện nghi phạm có hành vi thay đổi trang phục để trốn tránh. Các tổ trưởng dân phố cùng lực lượng cảnh sát khu vực ngay lập tức được huy động vào cuộc để rà soát đặc điểm nhận dạng của nghi phạm.

Qua đó, Công an phường Lê Lợi xác định tên cướp có đặc điểm nhận dạng giống với Đào Anh Tuấn (49 tuổi, hiện ở số nhà 43/275, đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền).

Khoảng 19h30 cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền nhận thấy Tuấn đang có mặt tại nhà nên triển khai lực lượng ập vào bắt giữ. Lúc này, Tuấn đang ăn cơm cùng gia đình. Nhà chức trách thu giữ tang vật là một khẩu súng.

Nghi phạm Tuấn dùng súng uy hiếp nhân hiên ngân hàng. Ảnh cắt từ clip.

Tuấn khai nhận có vợ và 2 con. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nần, ông ta nảy sinh ý định đi cướp.

Khoảng 14h ngày 11/5, ông ta chuẩn bị một bộ quần áo chống nắng, một đôi giầy thể thao và một khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh.

Sau đó, Tuấn nhờ hàng xóm là ông Vũ Bá Bình (62 tuổi, trú phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp rồi thực hiện hành vi cướp nêu trên.

Chiều 12/5, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã đến trụ sở công an thành phố này khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.