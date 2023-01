Lý do 'vua tiền giả' ở Canada thoát án tù nặng

Nhờ thỏa thuận với cảnh sát về việc đổi 200 triệu USD tiền giả để tránh án tù nặng, "vua tiền giả" ở Canada chỉ phải sống trong tù 6 tuần.

Hồi tháng 5/2012, cảnh sát Mỹ bắt 4 nghi phạm tại sòng bạc ở Las Vegas, bang Nevada, với tang vật là lô tiền giả một triệu USD. Khi sờ vào những tờ tiền có mệnh giá 20 USD , các nhà điều tra sửng sốt bởi chất lượng màu in, độ chính xác trong từng chi tiết của tiền. Báo cáo điều tra khẳng định mắt thường hầu như không thể phát hiện các tờ tiền giả.

Nhóm nghi phạm khai cơ sở sản xuất lô tiền giả nằm tại Quebec, Canada. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phối hợp với cảnh sát Canada để thu thập thông tin. Họ nhanh chóng tìm ra kẻ in tiền giả là Frank Bourassa, người đàn ông mang quốc tịch Canada.

Tuổi thơ bất hảo

Lớn lên tại Trois-Rivieres, tỉnh Quebec, Canada, Frank Bourassa bắt đầu phạm tội năm 12 tuổi khi đang học lớp 7. Anh ta cùng với một học sinh hơn tuổi lấy trộm quần áo hàng hiệu từ các cửa hàng địa phương rồi bán chúng cho học sinh nhà trường.

Nhà trường đuổi học Frank khi anh ta 15 tuổi. Frank Bourassa chuyển ra ở riêng và học nghề thợ máy trong xưởng sửa chữa ôtô. Công việc thực sự của xưởng là bán xe hơi do những băng nhóm tội phạm đánh cắp. Frank đã bán khoảng 500 xe bất hợp pháp trong quá trình học nghề 3 năm.

Năm 20 tuổi, Frank chuyển sang buôn bán cần sa. Hai năm sau, cảnh sát đột kích trang trại trồng cần sa và chủ trang trại đã khai ra Frank là một trong số người mua. Frank lĩnh mức án 12 tháng tù, nhưng chỉ sống trong tù 3 tháng nhờ thỏa thuận nhận tội với cơ quan công tố.

Frank Bourassa bắt đầu phạm tội năm 12 tuổi khi đang học lớp 7. Ảnh: ABC News.

Ra tù, với kinh nghiệm sửa ôtô, Frank mở cửa hàng bán phụ tùng xe hơi. Thời gian làm việc của Frank lên tới 20 giờ mỗi ngày. Khi cửa hàng bắt đầu có lãi, Frank cảm thấy kiệt sức. Bác sĩ chẩn đoán anh ta mắc chứng rối loạn căng thẳng cấp tính.

“Rốt cuộc tôi nhận ra công việc hợp pháp luôn mang đến kết quả giống nhau. Mục tiêu của mọi công việc vẫn chỉ là tiền. Tại sao chúng ta không thử tìm cách tạo ra nhiều tiền nhất?”, Frank thổ lộ trong cuộc phỏng vấn sau này.

Hành trình in tiền giả

Với suy nghĩ như thế, Frank sang nhượng cửa hàng, đi du lịch châu Âu, châu Á và châu Phi cùng bạn gái trong 2 năm. Trong khoảng thời gian ấy, Frank bắt đầu suy tính về hướng đi mới. Sau chuyến du lịch, Frank quyết định anh ta không bao giờ làm những công việc hợp pháp nữa. Frank cảm thấy hứng thú với việc sản xuất tiền giả. Anh ta chọn USD vì nó phổ biến ở phần lớn thế giới. Gần 2 năm tiếp theo, Frank tập trung tìm hiểu quá trình in tiền giả, từ cách nhận biết chi tiết của tờ tiền đến chất liệu giấy, mực in.

Các trang web chính thức của các cơ quan chính phủ Mỹ, chẳng hạn như Sở Mật vụ và Bộ Tài chính, là nguồn thông tin hữu ích với Frank vì chúng mô tả chi tiết về tính bảo mật, cách phân biệt tiền thật với tiền giả.

Tờ tiền mệnh giá 20 USD là lựa chọn phù hợp để sản xuất bởi theo Frank, nguy cơ người dân nghi ngờ tờ 20 USD thấp hơn so với tờ 50 USD hay 100 USD . Ngoài ra, giới chức Mỹ chưa bổ sung tính năng chống làm giả đối với thiết kế của tờ 20 USD . Thậm chí, người dân có thể phân biệt tờ 10 USD giả dễ dàng hơn so với tờ 20 USD .

Về nguyên liệu, Frank phải tìm nguồn giấy có tính chất giống hệt tiền giấy của Mỹ. Đó là loại giấy pha trộn 75% cotton và 25% vải lanh, chỉ dành riêng cho hoạt động sản xuất tiền ở Mỹ. Bên cạnh đó, giấy cần có thêm một số hóa chất tạo hình ảnh mờ trước ánh sáng, cùng những mảnh bảo mật nhỏ li ti màu đỏ và xanh dương trong tờ giấy. Phần mềm và thiết bị in đắt tiền cũng là những thứ không thể thiếu.

Mua giấy là công việc quan trọng và khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị. Frank bắt đầu liên hệ các nhà máy sản xuất giấy ở châu Âu vì nghĩ mọi người sẽ không quan tâm đến tính chất tiền giấy của Mỹ, nên có thể mua dễ hơn. Để đề phòng các doanh nghiệp lưu lại thông tin, Frank tự xưng là người quản lý công ty văn phòng phẩm với trụ sở ở Quebec, Canada. Anh ta tạo email giả, giấy phép kinh doanh giả rồi liên hệ nhiều doanh nghiệp giấy ở châu Á và châu Âu.

Câu chuyện của Frank là khách hàng của công ty muốn mua loại giấy viết thư đặc biệt bằng cotton và vải lanh. Song mọi doanh nghiệp giấy đều nghi ngờ Frank sản xuất tiền giả nên từ chối. Vận may mỉm cười với anh ta vào tháng 1/2009, khi anh ta liên hệ nhà máy sản xuất giấy quy mô nhỏ tại Đức.

Tự nhận là nhân viên của doanh nghiệp chuyên đầu tư thương mại Keystone, Frank đề nghị công ty sản xuất một lô giấy để in chứng chỉ trái phiếu mệnh giá 20 USD với các đặc tính chống làm giả. Chẳng những chấp nhận đơn đặt hàng, công ty còn cho thêm hóa chất chống tia cực tím, làm nổi ảnh mờ khi soi dưới ánh sáng, thêm dải băng bảo mật có dòng chữ in chìm “USA TWENTY” lên giấy theo yêu cầu của Frank.

Hai tháng sau, công ty giấy ở Đức gửi sang Canada số giấy mà Frank có thể in thành 250 triệu USD với giá bán 75.000 USD . Sau đó, Frank tìm phần mềm in và thuê lại nhà kho lúa mỳ ở ngoại ô thành phố Trois-Rivieres để sản xuất tiền giả.

Anh ta mua máy in 4 màu, máy in một màu, 2 máy ép trục lăn để dập nổi chi tiết, 20 máy in phun và mực đặc biệt. “Bộ công cụ” còn bao gồm máy cắt giấy công nghiệp, máy đếm giấy, máy đóng. Theo tính toán của Frank, nếu bán những tờ tiền giả với giá bằng 30% mệnh giá thực, khoản lãi anh ta hưởng sẽ đạt gần 80 triệu USD .

Lô giấy thứ 2 tới bến cảng Quebec, Canada vào cuối năm 2009. Frank làm việc 16 giờ mỗi ngày. Sau khoảng 5 tháng, Frank đã sản xuất lượng tiền giả có trị giá 250 triệu USD .

Đa số khách hàng của Frank bắt đầu với những đơn đặt hàng “nhỏ” khoảng 100.000 USD để thăm dò thị trường. Khi nhận ra tiền giả của Frank có chất lượng rất cao, họ yêu cầu các đơn đặt hàng lên tới một triệu USD.

Hành tung lộ diện do vi phạm quy tắc

Chỉ 4 người nước ngoài mua tiền của Frank. Nguyên tắc của Frank là không bán cho người trong nước. Sau đó, Frank đồng ý bán tiền cho nhóm xã hội đen.

Năm 2012 tại Las Vegas, 4 thành viên băng đảng này bị bắt vì dùng tiền giả đánh bạc. Chúng đã khai ra Frank, nên FBI và cảnh sát Canada bí mật theo dõi, kể cả khi anh ta mua hàng trong siêu thị. Một cảnh sát chìm giả danh tội phạm và yêu cầu Frank cung cấp 100.000 USD tiền giả.

Những tệp tiền giả mệnh giá 20 USD do Frank Bouroussa sản xuất. Ảnh: ABC News.

Hôm 23/5/2012, nhóm đặc vụ thuộc Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), Interpol, FBI bắt Frank tại căn hộ của cô bạn gái. Trong căn hộ, họ thấy 5 máy tính, một khuôn đồng hình Tổng thống Andrew Jackson, bút phát tia cực tím, 949.000 USD tiền giả. Frank còn giấu 200 triệu USD tiền giả ở ngoại ô thành phố Trois-Rivières.

Thoát án tù nặng

Đương nhiên, ban đầu Frank không nhận tội làm tiền giả. Anh ta chỉ nhận tội khi cơ quan điều tra đưa ra video quay lại cảnh Frank giao dịch tiền giả với cảnh sát mật. Các nhà điều tra biết Frank còn giấu 200 triệu USD , nhưng nghi phạm quyết không hé lộ nơi giấu tiền. Lo ngại số tiền giả ấy có thể gây tổn thất lớn nếu lưu thông trên thị trường, họ cam kết trả tự do cho Frank nếu anh ta tiết lộ nơi giấu và sẽ không dẫn độ anh ta sang Mỹ để xét xử.

Theo thỏa thuận nhận tội, công tố viên tòa án Canada đã hủy mọi cáo buộc với Frank trong phiên tòa năm 2014. Sau khi giúp RCMP và FBI nhận diện tiền giả, anh ta ngồi tù 6 tuần vì tội sản xuất USD giả.

Vụ việc khiến giới truyền thông gọi Frank là "vua tiền giả" ở Canada. Hiện tại, Frank vẫn thực hiện công việc phát hiện tiền giả cho Canada và Mỹ cùng một số quốc gia khác. Giới chức đánh giá cao Frank bởi khả năng phân biệt nhanh chóng, độ chính xác cao.

“Chắc chắn nhiều người phản đối việc tôi chỉ vào tù trong thời gian ngắn, nhưng tôi cảm thấy may mắn khi không tàn đời trong xà lim”, Frank thổ lộ với ABC News.