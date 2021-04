Hành trình hiện thực hóa giấc mơ 'sữa tươi organic thuần Việt' của TH

Năm 2015, bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH - đặt bút ký kết thực hiện các tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu và Mỹ áp dụng cho sản xuất, chế biến sữa tươi.

Năm 2015, bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH - đặt bút ký kết thực hiện các tiêu chuẩn hữu cơ của châu Âu và Mỹ áp dụng cho sản xuất, chế biến sữa tươi. Từ đây, hành trình hiện thực hóa giấc mơ “sữa tươi organic thuần Việt” bắt đầu.

Giờ đây, khi thấy ly sữa tươi 100% tự nhiên ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt, bà Thái Hương - nhà sáng lập Tập đoàn TH, người khởi xướng khái niệm “sữa tươi organic thuần Việt” không giấu nụ cười hạnh phúc. Bởi chỉ 5 năm trước, giấc mơ “sữa tươi organic thuần Việt” dường như còn quá xa lạ với số đông người tiêu dùng, thậm chí cả những người làm trong ngành chăn nuôi.

Nếu có dịp đi qua các trang trại của TH ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp khung cảnh hàng nghìn con bò sữa giống HF - Holstein Friesian (với 2 khoang màu trắng, đen đặc trưng) cùng những cánh đồng cỏ hữu cơ xanh, sạch, đẹp trải dài hút tầm mắt.

Trong đàn bò 45.000 con Tập đoàn TH đang sở hữu, hiện có hơn 1.000 con bò organic, và gần 500 con đã cho nguồn sữa tươi nguyên liệu “thực sự organic” để sản xuất 2 dòng sản phẩm thành phẩm là sữa tươi TH true Milk Organic, sữa tươi TH true Milk Topkid Organic.

Dù trực tiếp chứng kiến thành quả phát triển đàn bò organic của TH, nhiều cán bộ, kỹ sư của Công ty Cổ phần Sữa TH và cả các chuyên gia trong ngành chăn nuôi vẫn cảm thấy khó tin.

Từ những năm 1959-1960, với mong muốn tạo ra đàn bò sữa thích nghi điều kiện khí hậu Việt Nam, ngành chăn nuôi nước ta đã triển khai việc lai tạo bằng cách nhập khẩu tinh bò sữa từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, bình quân sản lượng sữa của đàn bò lai từ F1 đến F3 đều chưa vượt qua mốc 4.000 lít/chu kỳ.

Để tăng năng suất và sản lượng sữa, nhiều năm qua, các địa phương, đơn vị đã áp dụng phương án nhập đàn bò sữa HF của một số quốc gia khác cho người dân nuôi. Thế nhưng, do nhập giá rẻ, phân loại sàng lọc giống (cũng là giống HF) không kỹ nên năng suất sữa của đàn bò tại nhiều nơi vẫn rất khiêm tốn. Đây cũng là lý do giải thích năng suất sữa của đàn bò sữa bình quân hiện nay chỉ dừng ở mức 5.600-6.000 lít/chu kỳ, khá thấp so với bình quân của nhiều quốc gia.

Là đơn vị mới, tham gia vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ngành sữa từ năm 2008, nhưng nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến của Israel, Tập đoàn TH đã mạnh dạn đi tắt, đón đầu trong việc nhập khẩu có chọn lọc 100% đàn bò sữa HF từ New Zealand, sau đó sử dụng tinh bò sữa đực có nguồn gốc nhập khẩu từ Mỹ về phối trực tiếp cho đàn bò sữa HF.

Song song đó, tập đoàn này chủ động nhập phôi đông lạnh có nguồn gốc (bố mẹ của các phôi đông lạnh này đều có sản lượng sữa 13.000-15.000 lít/chu kỳ) để tiếp tục tạo ra thế hệ bò sữa mới, cho năng suất cao hơn.

Nhờ đó, đàn bò sữa tại trang trại chăn nuôi của TH ở Nghĩa Đàn cho năng suất sữa khá cao, bình quân trên 30 lít sữa/con/ngày. Một số con đạt năng suất sữa đến 69 lít/ngày. Hiện, đàn bò sữa của TH đã đạt năng suất sữa 11.000-12.000 lít sữa/con/chu kỳ và trở thành đàn bò sữa có năng suất sữa tốt nhất tại Việt Nam.

Tại buổi trao tặng 4 con bê đực sữa ra đời từ công nghệ nuôi cấy phôi bò sữa đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ của Tập đoàn TH cho Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương (Viện Chăn nuôi Quốc gia), ông Hoàng Kim Giao - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam - xúc động: “Đây là một món quà quý giá. Những con bê của TH được thừa hưởng nguồn gene quý của cả bố lẫn mẹ nên khi trưởng thành, tinh đông lạnh của chúng nếu thụ tinh với bò sữa HF có thể cho ra đời một thế hệ bò sữa mới đạt sản lượng 12.000 lít sữa/chu kỳ, đồng thời là nguồn gene phục vụ việc cải tạo đàn bò sữa hiện có ở Việt Nam”.

Lãnh đạo TH cho biết thời gian tới, tập đoàn có kế hoạch phát triển đàn bò sữa hữu cơ lên quy mô 3.000 con với mục tiêu không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam, mà còn hướng đến xuất khẩu nguyên liệu sữa organic. Điều này đáp ứng nhu cầu của thị trường khi xu hướng sử dụng thực phẩm organic nói chung và sữa organic nói riêng đang tăng nhanh ở cả trong và ngoài nước.

“Giá thành các sản phẩm sữa organic nói chung hiện nay cao hơn sữa thông thường do chi phí đầu tư sản xuất và chế biến còn lớn. Tuy nhiên, tại TH, chúng tôi ứng dụng công nghệ cao và xác định sản xuất ở quy mô lớn để giúp giảm giá thành sản phẩm”, đại diện TH cho hay.

Không chỉ chủ động gây giống và phát triển đàn bò sữa organic thuần Việt lên đến hàng nghìn con với năng suất sữa tốt nhất tại Việt Nam hiện nay, TH còn sở hữu những cánh đồng nguyên liệu cung cấp thức ăn cho đàn bò organic được cấp chứng nhận hữu cơ chuẩn USDA-NOP (Mỹ) và chứng nhận chuẩn EC 834/2007(châu Âu) ngay tại Việt Nam.

Cụ thể, khi triển khai những cánh đồng trồng cây thức ăn và chăn thả hữu cơ, TH không sử dụng giống cây biến đổi gene, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học. Diện tích chăn thả 0,5 ha/bò để đảm bảo lượng thu nhận thức ăn từ cánh đồng của bò đạt tối thiểu 25%. Trong suốt tiến trình này, Control Union đã kiểm định và đánh giá cao việc tuân thủ trồng trọt, chăn nuôi và chuyển đổi bò hữu cơ tại trang trại bò sữa hữu cơ TH.

Theo ông Trần Đình Tuệ - Giám đốc trang trại bò sữa hữu cơ TH, các cánh đồng của TH đều áp dụng tiêu chí 5 không: Không phân hóa học, không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân tổng hợp, không có hoocmon tăng trưởng, không chất kháng sinh, không có thành phần biến đổi gene (Non-GMO).

Nghĩa là, những cánh đồng trồng cỏ, ngô, cao lương, cỏ mulato II... làm thức ăn cho bò và loạt cánh đồng cỏ mombasa dùng chăn thả dành cho đàn bò sữa tại trang trại TH tuyệt đối không sử dụng các giống cây biến đổi gene, không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích sinh trưởng nào. Phân bón hóa học cũng không được phép sử dụng tại đây. Việc đảm bảo các tiêu chuẩn này được giám sát hàng năm, thông qua tổ chức được USDA ủy quyền, bao gồm việc thanh tra tại nơi sản xuất của các cơ sở sản xuất mà không được báo trước.

Tại trung tâm chế biến thức ăn, hoạt động lập khẩu phần, phối trộn chế biến và cung cấp thức ăn cho bò sữa hoàn toàn tự động bằng vi tính, dưới sự tư vấn và điều hành bởi các chuyên gia dinh dưỡng Israel. Toàn bộ chương trình lập khẩu phần ăn cho bò được thực hiện trên công nghệ phần mềm One-1 và Ration all của Israel.

Để lên công thức tối ưu cho từng nhóm bò, toàn bộ thức ăn đều được gửi đi phân tích tại phòng thí nghiệm Dairy One của Mỹ (phòng thí nghiệm nổi tiếng nhất thế giới về phân tích thức ăn cho bò sữa) và phòng thí nghiệm Invivo của Pháp ở Bình Dương. Thức ăn sau khi phối trộn cũng được gửi đi kiểm tra lại.

“Hàng năm, đơn vị đánh giá sẽ thu thập mẫu nước, đất, thức ăn ngẫu nhiên tại trang trại để kiểm định, nhằm đảm bảo quá trình cung ứng 100% hữu cơ được tuân thủ đều đặn. Nhờ vậy, chất lượng quốc tế của mỗi ly sữa organic từ trang trại TH luôn ổn định”, ông Trần Đình Tuệ khẳng định.

Với tiến trình này, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đánh giá TH là đơn vị đầu tiên, tiên phong triển khai làm sữa hữu cơ. Tập đoàn này cũng là đơn vị duy nhất thực hiện chuyển đổi đàn bò, đồng cỏ sang chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và Mỹ để sản xuất sữa hữu cơ trên chính đồng đất Việt Nam.

Bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - khẳng định: “Chăn nuôi hữu cơ và sản xuất sữa hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế từ nguồn lực sẵn có trong nước là chủ trương mà Tập đoàn TH thực hiện xuyên suốt, nhất quán. TH nỗ lực thực hiện đúng quy trình và các mốc thời gian đánh giá cho việc chuyển đổi ở trang trại bò sữa hữu cơ TH theo những tiêu chuẩn khắt khe châu Âu và Mỹ. Chúng tôi không vội vàng làm tắt, làm ẩu. Chính vì vậy, điều đáng quý nhất là TH sản xuất được các sản phẩm sữa tươi thực sự sạch, thực sự an toàn, thực sự thân thiện với môi trường tại Việt Nam chứ không nhập khẩu từ nước ngoài về để dán nhãn hàng Việt Nam”.