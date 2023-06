Hành trình ‘Giải cứu hút mỡ hỏng’ tại viện thẩm mỹ Siam Thailand

"Nhiều chị em trở thành nạn nhân của 'thẩm mỹ chui' và 'bác sĩ rởm’ vì ham rẻ”, bác sĩ Bùi Xuân Huân chia sẻ sau khi tiếp nhận hàng nghìn ca hút mỡ hỏng.

Theo bác sĩ Bùi Xuân Huân - Giám đốc chuyên môn Viện thẩm mỹ (VTM) Siam Thailand - việc tìm đến cơ sở kém uy tín với đội ngũ bác sĩ thiếu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hạn chế là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các ca hút mỡ hỏng hiện nay. Thay vì tìm cách đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao tay nghề cho đội ngũ thực hiện, không ít đơn vị sẵn sàng bỏ qua sức khỏe của khách hàng, cung cấp dịch vụ thiếu an toàn nhằm kiếm lời.

Trong những khách hàng rơi vào “cái bẫy” của cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng, nhiều người không đủ điều kiện để cải thiện hình thể, hoặc đã thử nhiều cách nhưng chưa thể lấy lại vóc dáng ưng ý.

Từ thực tế này, VTM Siam Thailand phát động chương trình “Giải cứu hút mỡ hỏng” với mong muốn trao cơ hội cải thiện vóc dáng cho những nạn nhân của hút mỡ hỏng, đồng thời đem đến cái nhìn đúng đắn hơn về thẩm mỹ an toàn.

“Giải cứu hút mỡ hỏng” do VTM Siam Thailand khởi động và thực hiện lần đầu năm 2020. Năm 2023, chương trình quay trở lại với thông điệp “Hút mỡ an toàn, lấy lại dáng vàng” và tài trợ 100% chi phí phẫu thuật cho 9 khách hàng may mắn nhất.

Chương trình lên sóng trên fanpage “Viện thẩm mỹ Siam Thailand” vào 21h thứ ba và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 16/6.

Chị Tố Loan (Hà Nội) chia sẻ về những lần thẩm mỹ hỏng.

Chị Tố Loan (Hà Nội) - một trong những khách hàng may mắn nhận được tài trợ từ chương trình - cho biết bản thân chị từng ba lần hút mỡ hỏng tại các cơ sở thẩm mỹ, spa kém chất lượng.

“Tưởng rằng đã tìm thấy cơ hội lấy lại vóc dáng sau sinh, nhưng tôi lại thất vọng vì niềm tin không được đặt đúng chỗ. Chỉ đến khi được Siam Thailand hỗ trợ, tôi mới có thể xoa dịu phần nào tổn thương bởi thẩm mỹ hỏng”, chị Loan cho hay.

Tương tự, chị Kim Uyên (TP.HCM) cũng rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” chỉ vì tin vào lời quảng cáo rầm rộ từ đơn vị thiếu uy tín. Chị cho biết sau khi tham gia “Giải cứu hút mỡ hỏng” và được Siam Thailand giúp khắc phục nhược điểm cơ thể, bản thân mới dần lấy lại niềm tin vào hoạt động thẩm mỹ.

Chị Kim Uyên (TP.HCM) thẩm mỹ hỏng vì tìm đến các cơ sở thiếu uy tín.

Toàn bộ khách hàng đến Siam Thailand được trải nghiệm công nghệ hút mỡ Body Jet - sử dụng tia nước thông qua một đầu bắn và một đầu chứa chất gây tê. Với công nghệ này, bác sĩ dễ dàng tách chất béo khỏi cấu trúc mô mà không gây ảnh hưởng các mô liên kết xung quanh, dây thần kinh lẫn mạch máu.

Ngoài ra, các máy móc hiện đại như máy ly tâm Elmi, máy chống thuyên tắc mạch Venaflow Elite (Mỹ), công nghệ bình lọc mỡ khép kín Collector III (Đức)... được VTM Siam Thailand trang bị giúp hạn chế phá vỡ liên kết của mô mỡ và giữ tỷ lệ mỡ sống cao nhất sau khi hút khỏi cơ thể, cho khả năng tái cấy hiệu quả.

“Đồng hành khách hàng trên hành trình giải cứu hút mỡ hỏng, đội ngũ bác sĩ tại Siam Thailand hy vọng có thể khắc phục hậu quả và xoa dịu ám ảnh về hút mỡ hỏng cho chị em phụ nữ. Đây là cách để chúng tôi đem lại niềm tin và uy tín cho ngành thẩm mỹ, giúp cộng đồng có đánh giá đúng đắn nhất về những người làm thẩm mỹ tận tâm, chuyên nghiệp”, ông Thái Hoàng Sơn - CEO VTM Siam Thailand - chia sẻ.