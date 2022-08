Hành trình gần 3 thập kỷ từ Nội thất Hòa Phát đến Nội thất The One

Sau hơn 26 năm, Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One, không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi, mà còn khoác lên mình tấm áo mới trẻ trung, hiện đại phù hợp xu hướng.

Nhờ sản phẩm chất lượng cao và đa dạng mẫu mã, Nội thất Hòa Phát đã khẳng định được vị thế của một trong những thương hiệu sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Năm 2022, doanh nghiệp có bước chuyển mình lớn bằng việc công bố thương hiệu, hệ thống nhận diện mới cùng với những kỳ vọng lớn lao.

Ngọc Phương (30 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội) vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi được bố mẹ tặng thưởng bộ bàn học Nội thất Hòa Phát vì đạt danh hiệu học sinh giỏi hồi tiểu học. “Tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng khi góc học tập của mình bừng sáng nhờ bộ bàn ghế mới. Trẻ con ai cũng phấn khởi khi có đồ đạc mới, tôi thậm chí còn hăng say học bài đến mức không muốn rời khỏi bàn, cứ hít hà mùi gỗ thơm thơm”, Phương kể lại.

Theo năm tháng, từ cô học trò nhỏ trở thành sinh viên rồi đi làm văn phòng, Ngọc Phương vẫn gắn bó với những bộ bàn ghế in logo Nội thất Hòa Phát. Nhưng không phải ai cũng biết tên gọi đầu tiên của thương hiệu này không phải là Hòa Phát, mà là Công ty TNHH Sơn Thủy, được thành lập vào cuối năm 1995 với mục tiêu tập trung phát triển và phân phối các sản phẩm nội thất phục vụ thị trường nội địa.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo Công ty Sơn Thủy đã xác định chiến lược đầu tư bài bản theo chiều sâu, đồng thời lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng quý, từng năm. Trong hai năm liên tiếp 1996 và 1997, công ty xây dựng nhà máy sản xuất ghế xoay văn phòng đầu tiên và nhà máy tủ sắt văn phòng có diện tích lên đến 31.000 m2. Đây được xem là bước phát triển thần tốc của một doanh nghiệp “thuần Việt” lúc bấy giờ.

Trải qua thời gian hoạt động dưới hình thức phân phối đồ nội thất văn phòng cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam, từ cuối năm 1996, doanh nghiệp quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh, từ vai trò nhà nhập khẩu sang sản xuất sản phẩm nội thất "made in Vietnam" cho thị trường trong nước.

Cũng trong năm này, những chiếc ghế văn phòng đầu tiên của doanh nghiệp lên đường hội nhập với điểm đến là Singapore - thị trường khó tính và đầy cạnh tranh trong khu vực. Năm 2000, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Nội thất Hòa Phát - cái tên đã quen thuộc với hàng triệu người Việt Nam suốt gần 3 thập kỷ qua.

Năm 2001, những nỗ lực của Nội thất Hòa Phát được ghi nhận và vinh danh xứng đáng. Doanh nghiệp lần đầu tiên đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn vào năm 2001. Giữa bối cảnh cạnh tranh sôi động, đơn vị vẫn tạo được dấu ấn nhờ sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng cùng độ bền cao.

Năm 2003, nhà máy sản xuất đồ gỗ tự nhiên của công ty được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động. Để cơ cấu doanh nghiệp phù hợp quy mô và định hướng mới, Nội thất Hòa Phát chuyển đổi mô hình hoạt động từ TNHH sang CTCP, đánh dấu bước ngoặt lớn trên hành trình khẳng định vị thế thương hiệu.

Nhìn thấy cơ hội mở rộng thị trường và thị phần, Nội thất Hòa Phát triển khai xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm tủ sắt, két sắt tại Bình Dương trong năm 2010. Ở thời điểm đó, nhà máy tủ sắt với dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Italy, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) đặt tại Bình Dương của Nội thất Hòa Phát được đánh giá là một dự án đột phá, thể hiện quyết tâm xây dựng thương hiệu trong vai trò nhà sản xuất.

Kể từ đó đến nay, doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô sản xuất của các nhà máy, nâng cấp hệ thống thiết bị máy móc tân tiến như dây chuyền mạ, dây chuyền sơn tĩnh điện, hệ thống máy CNC, nhằm phát triển dòng sản phẩm phù hợp thị hiếu, thẩm mỹ người tiêu dùng cũng như xu hướng thiết kế nội thất trên thế giới.

Không chỉ thành công ở mảng nội thất gia đình và văn phòng, Nội thất Hòa Phát còn ghi dấu trong lĩnh vực gia dụng, nội thất bệnh viện. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công ty đã nỗ lực duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất trang thiết bị như giường tầng, tủ y tế… phục vụ công tác chống dịch.

Trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho các bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), Bắc Ninh, Bình Dương… Tháng 6/2021, công ty tặng gói cứu trợ trị giá 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, chung tay giúp đỡ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Xuyên suốt hơn 26 năm mang đến những sản phẩm nội thất chất lượng, Nội thất Hòa Phát đã nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận từ các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Năm 2020, doanh nghiệp được Bộ Công Thương trao chứng nhận “Thương hiệu quốc gia” - chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia.

Bên cạnh đó, trong hơn 20 năm từ 2001 đến nay, Nội thất Hòa Phát liên tục được trao tặng danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do người tiêu dùng bình chọn; lọt “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam” (VNR500) - bảng xếp hạng các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, quảng bá thương hiệu đến cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Gần 3 thập kỷ, Nội thất Hòa Phát khẳng định được vị thế hàng đầu trên thị trường với doanh thu tăng trưởng ổn định và để lại dấu ấn thương hiệu trong lòng nhiều thế hệ người Việt. Thành tựu này là sự tổng hòa giữa chiến lược kinh doanh đúng đắn của ban lãnh đạo, linh hoạt thay đổi phù hợp với xu hướng chung; những nỗ lực, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm từ đội ngũ nhân viên cùng sự sát cánh của các đại lý, đối tác.

Ngày 5/1, Nội thất Hòa Phát chính thức đổi tên thành Nội thất The One với mục tiêu “nối dài hành trình cống hiến vì cuộc sống tốt đẹp hơn của người Việt”. Kế thừa và phát huy giá trị cốt lõi của Nội thất Hòa Phát từ ngày đầu thành lập, Nội thất The One với diện mạo trẻ trung, hiện đại, tiếp tục cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, đa dạng, tiện dụng cho thị trường.

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, Nội thất The One gây ấn tượng khi lấy cảm hứng thiết kế từ hình tượng ngọn hải đăng với các yếu tố “hội tụ”, “đồng hành”, “phát triển” và “tỏa sáng”. Bộ nhận diện mới với hình ảnh hai đường thẳng giao nhau, tạo thành tam giác hội tụ và rộng mở như muốn gửi gắm thông điệp thương hiệu: Sức mạnh của sự đồng hành và đoàn kết sẽ mang tới những kết quả phi thường.

Bên cạnh đó, với slogan đầy tinh thần hứng khởi “Bừng sáng không gian, dẫn đầu cùng bạn”, Nội thất The One cho thấy quyết tâm tiếp tục là bạn đồng hành tin cậy của các đối tác, đại lý, cùng tạo ra những giá trị bền vững, góp phần xây dựng không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại cho người tiêu dùng.

Nhiều chuyên gia đánh giá, việc chuyển đổi thương hiệu sẽ tạo bàn đạp và nguồn cảm hứng để Nội thất The One bứt phá trong hành trình hội nhập toàn cầu. Đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm sẽ kế thừa những giá trị lâu đời của thương hiệu Nội thất Hòa Phát, từ đó củng cố vị trí vững vàng trong ngành nội thất văn phòng nội địa.

Nhưng không dừng lại ở đó, Nội thất The One với chiến lược phát triển mới phù hợp xu hướng quốc tế hứa hẹn tạo thành công bứt phá, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh quốc gia.

Hoạt động đầu tiên ghi dấu ấn của Nội thất The One trong năm 2022 là việc ra mắt “Leader” - bộ sưu tập các sản phẩm văn phòng dành cho người dẫn đầu. Được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn, trẻ trung, màu sắc hiện đại và có nhiều ưu thế về tính năng, sản phẩm nội thất thuộc dòng "Leader" hứa hẹn chinh phục được khách hàng, trở thành lựa chọn của các văn phòng hiện đại, sáng tạo trong kỷ nguyên 4.0.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ thí điểm mô hình cửa hàng chuẩn nhằm tối ưu không gian trưng bày tại các đại lý tiêu biểu, đem lại trải nghiệm thân thiện cho khách hàng.

Bước sang năm hoạt động thứ 27, Nội thất The One đã sớm mang đến dấu ấn khác biệt để làm mới thương hiệu kỳ cựu, củng cố vị thế trong lòng người tiêu dùng và tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên thị trường nội thất ngày càng cạnh tranh. Sự thay đổi không chỉ là tên hay bộ nhận diện thương hiệu, mà còn đến từ bước chuyển mình bên trong, tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để đón đầu cơ hội và thử thách mới.