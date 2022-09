Hành trình gần 24 giờ bắt giữ kẻ sát hại tình địch

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Minh, SN 1983, trú ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa về tội giết người.

Minh chính là đối tượng đã sát hại anh Trần Văn H., SN 1976 do mâu thuẫn ghen tuông gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua.

Sáng 19/9, người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh, hốt hoảng phát hiện người đàn ông bị gục bên cạnh chiếc xe máy, chảy nhiều máu nên hô hoán và báo với cơ quan công an.

Nhận được tin, Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Công an TP Từ Sơn, đã cử một tổ công tác đến ngay hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu, xác minh, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn H., ca trưởng của công ty chuyên đúc thép trên địa bàn. Anh H. được đưa đến Bệnh viện Từ Sơn cấp cứu, do vết thương nặng nên được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhưng không qua khỏi. Xác định đây là vụ trọng án, Công an TP Từ Sơn đã báo cáo Ban Giám đốc, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đối tượng Phạm Văn Minh tại cơ quan điều tra.

Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đã yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an TP Từ Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân chết của nạn nhân.

Hiện trường vụ án khá giống với vụ tai nạn giao thông vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm, tài sản của nạn nhân (xe máy, ví tiền) không bị mất. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị tử vong do 2 vết thương gây ra bằng vật sắc nhọn. Lần theo vết máu, lực lượng chức năng đã xác định được hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 500 m.

Từ kết quả trên, các điều tra viên (ĐTV) xác định đây là vụ giết người. Vậy, tại sao nạn nhân lại bị sát hại? Tại sao không bị mất tài sản? Lực lượng chức năng đã hội ý, xác định nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân, có thể là mâu thuẫn làm ăn, sinh hoạt hoặc nợ nần, tình ái nên đã tập trung hướng điều tra vào các mối quan hệ của nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ đã chỉ đạo lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác vừa tổ chức khám nghiệm, vừa rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, gặp gỡ nhân chứng, người biết việc động viên họ trình báo.

Tuy nhiên, công tác này không thu được nhiều kết quả vì camera không ghi được hình ảnh vụ án, có nhân chứng nhìn thấy người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân sau đó bỏ đi, nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi, nên cũng không nghĩ đó là vụ giết người. Nhân chứng nhìn thấy nạn nhân, thì không biết những gì xảy ra trước đó.

Nạn nhân Trần Văn H. từ Hiệp Hoà, Bắc Giang về Từ Sơn làm thuê công việc đúc sắt thép, ở cùng với 7 người khác, trong đó có con trai mình. Hàng ngày, tổ của anh H làm việc từ 22h hôm trước đến 4h30 hôm sau thì nghỉ. Sau khi nghỉ, anh H. là người đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn bữa sáng và chiều. Sau khi ăn sáng xong, khoảng 7-8h thì tất cả đi ngủ đến khoảng 15-16h cùng ngày, anh H. dậy chuẩn bị nấu ăn bữa chiều. Sau khi ăn bữa chiều xong, khoảng 18h, cả nhóm lại tiếp tục đi ngủ đến 22h dậy đi làm.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Đơn vị đã tập trung rà soát các mối quan hệ nạn nhân, về quê của anh H. ở Bắc Giang để xác minh xem anh H. có nợ nần, mâu thuẫn gì với ai không. Tuy nhiên, tất cả người biết anh H. đều khẳng định nạn nhân hiền lành, tử tế, không mâu thuẫn với ai. Chính vì vậy, chúng tôi đã tập trung vào mâu thuẫn tình ái và phát hiện anh H. có quan hệ với chị Nguyễn Thị P., SN 1980, trú ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn, là người bán rau ở chợ Tháp nên đã mời chị P. lên làm việc”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ với nạn nhân và các thông tin xung quanh vụ án, chị H. đều nói rằng chỉ quen biết anh H. vì nạn nhân thường xuyên mua rau của mình và không khai báo gì thêm. Vụ án gặp khó khăn, không có nhiều manh mối nên lãnh đạo, CBCS Công an Bắc Ninh đã đánh giá lại các mối quan hệ nạn nhân và xác định, chị P. có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân chứ không phải chỉ đơn thuần là người bán hàng - mua hàng như người phụ nữ này khai trước đó.

Khi các ĐTV đưa ra chứng cứ về việc anh H. và P. thường xuyên qua lại với nhau, biết không thể giấu được, Nguyễn Thị P. mới khai thật là có quen biết anh H từ năm 2021 vì anh H. thường xuyên mua rau của P. ở chợ Tháp. Từ khoảng tháng 6, anh H. với chị P. có quan hệ tình cảm với nhau.

Ngoài anh H., người phụ nữ này còn có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Minh, quê ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, làm thợ nấu sắt tại khu vực Chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Quan hệ của Minh và chị P. diễn ra thời gian khá dài, từ năm 2015 khi Minh từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh làm thuê. Trước khi anh H. bị sát hại, Minh ghen tuông và có đe dọa sẽ cho chị P “biết”. Thời điểm chị P. khai nhận nội dung trên là khoảng 23h ngày 19/9.

Ngay lập tức, Đại tá Nguyễn Văn Huệ đã chỉ đạo tổ công tác vào ngay quê của Minh, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy bắt giữ đối tượng, trong đêm di lý về Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định. Như vậy, sau gần 24h với một đêm thức trắng, lực lượng chức năng Công an Bắc Ninh đã bắt giữ, dẫn giải đối tượng về an toàn.

Qua tìm hiểu, được biết, trong suốt 7 năm ở Bắc Ninh, Minh đã làm nhiều công việc như công nhân, lái xe taxi, lái xe tải, thuê nhà của mẹ đẻ chị P., nên quan hệ với người phụ nữ này. Đặc biệt, từ năm 2018, khi P. ly hôn chồng, quay về nhà mẹ đẻ sinh sống, thì 2 người gần như công khai mối quan hệ, thường xuyên ăn ở với nhau. Đến cuối tháng 6, do công việc khó khăn, Minh lại về quê tại Thanh Hóa nhưng vẫn liên lạc với chị P.

Do nghi ngờ chị có quan hệ với người đàn ông khác, khoảng 10h ngày 18/9, Minh đi xe Wave Alpha, BKS 30X1 - 3992 từ quê ra khu vực cầu chùa Dận tìm gặp chị P. nhưng không thấy vì chị P. nói với Minh đi Hà Nội. Do nghi ngờ, Minh đã lùng đi tìm, đến gần 19h thì phát hiện anh H. đón chị P. tại điểm đón xe bus gần cầu Chùa Dận nên tức giận bám theo về nhà và ghi nhớ biển số môtô của anh H. Khi anh H. đi đến đầu ngõ nhà chị P. thì dừng lại, P. về nhà, anh H. cũng đi về.

Theo lời khai của Minh, sau khi phát hiện chị P. đi với anh H., Minh đã tức tối chất vấn chị P: “Sao mày lại đối xử thế với tao?” nhưng chị P. chối, nói là “gặp người nhà là thằng em nên bảo chở về nhà”. Thấy chị P. nói dối, nên Minh bực mình, dùng chân phải đạp vào đùi trái của chị P., sau đó Minh và chị P. về nhà chị P. nói chuyện khoảng 20 phút, rồi Minh đi xe máy ra ngoài.

Khoảng 22h cùng ngày, Minh đi về nhà chị P. ngủ. Biết anh H. thường xuyên mua thực phẩm tại chợ Tháp vào sáng sớm nên 4h30 ngày 19/9, Minh lấy con dao loại gọt hoa quả cho vào túi quần bên phải, đi xe máy từ khu phố Thượng, Đình Bảng qua cầu Chùa Dận hướng về cầu Tháp, Châu Khê. Khoảng 5h, Minh đỗ xe ở cầu Tháp, tại vị trí đầu đường rẽ vào chợ Tháp để đợi anh H đến mua rau về nấu ăn sáng.

Khoảng 5h cùng ngày, anh H. đi xe máy từ xưởng sản xuất sắt đến chợ khu phố Song Tháp để mua thực phẩm về nấu ăn như mọi ngày. Sau khi mua rau, thịt và các thực phẩm khác, anh H. quay về. Trong lúc nạn nhân mua hàng, Minh đi theo, xác định đúng biển số xe của anh H., nên Minh đi bộ ra lấy xe máy đi về hướng cầu Chùa Dận đợi. Khoảng 5h20, anh H. mua thực phẩm xong quay về thì bị Minh đâm. Anh H. điều khiển môtô đi được khoảng 500 m thì gục ngã, sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Minh, hắn rất yêu chị P., hai bên đã có quá trình dài 7 năm (từ năm 2015 đến nay) tìm hiểu và quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi chị P. ly hôn, Minh đã nhiều lần đề nghị 2 người kết hôn, nhưng chị P. cứ lần lữa, không đồng ý và có biểu hiện quan hệ với người đàn ông khác nên Minh ghen. Chính vì vậy, sau khi phát hiện chính xác chị P. có quan hệ với anh H., Minh đã lên kế hoạch sát hại anh H. để trả thù.

Theo lời khai của Minh, sau khi gây án, hắn quay về Thanh Hóa để thắp hương cho gia đình, sau đó “ngủ một giấc ngon” rồi dự định sẽ quay về Bắc Ninh đầu thú. “Tuy nhiên, cháu chưa kịp quay lại Bắc Ninh, thì các chú Công an Bắc Ninh đã làm rõ, bắt được cháu rồi. Cháu không chối tội, sẵn sàng nhận hình phạt của pháp luật”, Phạm Văn Minh cho biết.