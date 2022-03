Hành trình đưa trẻ em nghèo Cần Thơ chạm giấc mơ tri thức

Qua những chuyến xe vận chuyển khắp mọi miền, Best Express mong muốn nhiều trẻ em được cơm no, áo ấm, yên tâm học tập và phát triển.

Cờ Đỏ là một trong những huyện vùng ven của tỉnh Cần Thơ. Nơi đây có nhiều hộ nghèo, thiếu ăn, cơ sở vật chất kém,... Trong quá trình phát triển mạng lưới dịch vụ chuyển phát nhanh tại địa phương này, Best Express đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết hộ nghèo đều có con em ở độ tuổi đến trường. Song vì nợ nần, công việc thiếu ổn định, sức khỏe không cho phép, nhiều phụ huynh đành để con lỡ hẹn với tri thức, thua kém bạn bè đồng trang lứa.

Trước những hoàn cảnh thương tâm trên, Best Express triển khai chương trình "Cơm no đến trường" nhằm tiếp sức, cổ vũ học sinh khó khăn có động lực đi học. Với quyết tâm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đội ngũ Best Express và bưu cục Best Express Bình Thuỷ sớm kết nối đại diện huyện đoàn Cờ Đỏ và Tiểu học Trung An 1, sàng lọc danh sách học sinh cần ưu tiên hỗ trợ. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của địa phương, kế hoạch trao tặng, kết nối các cơ quan và học sinh được hoàn tất nhanh chóng.

Best Express trao quà cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Tiểu học Trung An 1.

Ông Nguyễn Quốc Việt, quản lý Best Express khu vực Tây Nam Bộ, đã đại diện đơn vị đến từng địa phương và trao gạo tận tay các em học sinh. Cần Thơ là một trong những điểm đến đầu tiên của hành trình bởi nơi đây có nhiều gia cảnh khó khăn. Không ít phụ huynh phải chật vật lo bữa ăn, nhiều em học sinh mang bụng đói đến trường.

"Chúng tôi cảm kích sự giúp sức nhiệt tình của Đoàn Thanh niên huyện Cờ Đỏ, các thầy cô tại Tiểu học Trung An 1 cùng những nhân viên, đối tác ở địa phương. Tất cả đã cố gắng hết mức và chuẩn bị mọi thứ chỉn chu trong thời gian ngắn, với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn cùng gia đình các em", ông Quốc Việt chia sẻ.

Nhận được sự hỗ trợ ý nghĩa, không chỉ học sinh, nhiều hộ gia đình khó khăn tại huyện Cờ Đỏ đều cảm kích. Nhiều người có mặt từ sớm với quần áo chỉnh tề, chờ nhận quà từ chương trình "Cơm no đến trường". Tại đây, Best Express đã trao quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những món quà tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình tìm kiếm con chữ.

Chị Hiền, phụ huynh một học sinh tại Tiểu học Trung An 1, cho biết: “Chúng tôi ai nấy đều vui mừng vì nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Mấy chục kg gạo này san sẻ rất nhiều gánh nặng cho gia đình tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã luôn quan tâm và giúp đỡ”.

Chị Hiền cho biết sau đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, vợ chồng chị thất nghiệp, gia đình lâm vào cảnh bữa no bữa đói. Xót con vì còn nhỏ đã phải nhịn ăn, nhịn học nhưng anh chị cũng đành chịu. "Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ để các cháu yên tâm đến lớp, học thật giỏi để sau này có tương lai tốt hơn", chị chia sẻ.

Các em nhỏ vui vẻ nhận quà từ Best Express tại sảnh trường và không quên nói lời cảm ơn. Nhiều bạn hứa ăn no, học giỏi, sau này lớn lên làm kỹ sư xây nhà cho cha mẹ để không phụ lòng những nhà hảo tâm từ chương trình "Cơm no đến trường".

Nhiều em nhỏ bày tỏ ước mơ sau khi nhận quà từ chương trình “Cơm no đến trường”.

Best Express kỳ vọng chương trình thiện nguyện này có thể mang yêu thương đến mọi xóm làng, góp phần cải thiện cuộc sống cho những mảnh đời khó khăn. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn cổ vũ các yên tâm đến trường, tiếp tục chinh phục những ước mơ và hướng đến tương lai.

Đại diện Best Express chia sẻ: "Hành trình 'Cơm no đến trường' tại huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ diễn ra thành công đã tạo động lực để chúng tôi tiếp tục lên đường chinh phục những chặng đường tiếp theo, mang chương trình ý nghĩa này tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc".

Sau Tiểu học Trung An 1, chuyến xe đỏ Best Express và hành trình "Cơm no đến trường" dự kiến tiếp tục di chuyển đến những khu vực khác, giúp đỡ hàng nghìn học sinh nghèo khó khăn tại địa bàn 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có thể đi học với cơm no, áo ấm.