Hành trình của Hoa hậu Hòa bình Myanmar tại cuộc thi sắc đẹp

Tuy nhiên, đại diện Myanmar lại kém may mắn khi trở thành người đẹp duy nhất gặp sự cố váy áo trong vòng thi bikini hôm 20/3. Vì catwalk nhanh, đánh hông mạnh, cộng với việc mặc bộ áo tắm quá rộng so với cơ thể, Han Lay không may bị tuột áo và để lộ ngực trên sóng trực tiếp. Cô chỉ biết mình vướng tình huống đáng tiếc lúc tạo dáng cuối sân khấu. Ảnh: Thai Sashes.