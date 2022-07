Hành trình chuyển mình khỏi vai phụ của Jane Foster

Trong vũ trụ Marvel, gần như mỗi nhân vật đều có nhiều phiên bản. Đôi khi, chúng ta sẽ gặp được hai phiên bản ở trong cùng một vũ trụ, giống Thor và Mighty Thor (Jane Foster) vậy.

Ngày 8/7 sắp tới, bộ phim Thor: Love and Thunder sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên “thần sấm” phiên bản nữ của Jane Foster được ra mắt khán giả trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Tạo hình của Jane khi biến đổi thành The Mighty Thor. Ảnh: ScreenRant.

Được yêu thích khi xuất hiện trên truyện tranh năm 1978

Thực tế, đó chỉ là lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, còn trong phiên bản comic, Jane Foster đã được “hóa thần” từ rất lâu rồi. Theo trang Screenrant, nhân vật Jane Foster được búa thần Mjolnir công nhận lần đầu tiên vào năm 1978 trong bộ truyện What If...? của Marvel. Còn lần ra mắt đầu tiên của cô trong Comic là vào năm 1962 với Journey into Mystery #84.

Và gần như ngay lập tức, “thần sấm” phiên bản Jane Foster đã giành được sự yêu thích cuồng nhiệt của độc giả lúc bấy giờ. Hiện tại, cô vẫn là một trong những phiên bản Thor được mến mộ.

Được tạo ra bởi Jack Kirby, Stan Lee và Larry Lieber, ban đầu, Jane Foster chỉ là một nhân vật phụ ít được chú ý. Mối tình của cô và Thor (khi đó lấy tên giả là Donald Blake) gặp khá nhiều sóng gió. Thậm chí hai người từng chia tay một thời gian dài sau khi Jane thất bại trong bài kiểm tra của Odin và mất hết ký ức về chàng trai người Asgardian. Sau đó, hai người trải qua nhiều lần hợp - tan, tan - hợp.

Đỉnh điểm, chồng và con Jane không may mất trong một vụ tai nạn, còn cô nhận được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối. Điều này nghe có vẻ giống một đoạn kết cho Jane, tuy nhiên, nó thực sự là một khởi đầu mới.

Jane trở nên mạnh mẽ vô song khi được trao sức mạnh của búa thần. Ảnh: ScreenRant.

Làm thế nào để Jane Foster trở thành Thor hùng mạnh?

Trong bộ Original Sin, sau khi bị kẻ xấu âm mưu hãm hại, Thor không xứng đáng với những quyền năng của búa thần và sức mạnh được trao tặng. Và búa Mjolnir rơi vào tay một người phụ nữ bí ẩn đeo mặt nạ. Đó chính là Jane - người sau này được gọi là The Mighty Thor.

Tiếp đó, bộ truyện The Mighty Thor của tác giả Jason Aarons là hành trình đảm nhiệm những trọng trách đầy nặng nề kế thừa sức mạnh búa thần của Jane Foster khi đứng lên chống lại cái ác và bảo vệ những người yếu thế.

Kể từ khi được sở hữu Mjolnir, Jane có được những siêu năng lực mới như sức mạnh, tốc độ, sức bền… Đặc biệt, khả năng điều khiển, sử dụng búa thần trong chiến đấu của Jane được đánh giá cao hơn bất cứ nhân vật nào trước đó và chỉ xếp sau một mình Thor Odinson.

Tất nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt, nếu không tiếp tục làm The Mighty Thor, cô sẽ phải trở lại tình trạng bệnh tật, yếu ớt trước đây. Tệ hơn, sau mỗi lần biến hình, các tế bào ung thư cũng phát triển mạnh hơn, phá vỡ các nỗ lực điều trị của Jane. Đây có thể là một tin xấu nhưng nó không cản bước được Jane Foster trên con đường thực hiện công lý, bảo vệ chính nghĩa của mình.

Cũng trong thời gian làm The Mighty Thor, Jane Foster đã tham gia nhóm All-New All-Different Avengers cùng các siêu anh hùng khác như Ms. Marvel Kamala Khan và Sam Wilson Captain America. The Mighty Thor cũng là nhân vật được giao phó nhiều trọng trách quan trọng trong các loạt truyện tranh sau này như Secret Wars hay Secret Empire.

Về sau, Jane được Doctor Strange cảnh báo về tình trạng bệnh của mình, nếu cố sử dụng búa thần, cô sẽ chết vì chính căn bệnh ung thư quái ác. Dù vậy, khi đứng trước con quái vật hùng mạnh Mangog (trong bộ The Death of the Mighty Thor), Jane vẫn quyết định biến thành The Might Thor một lần cuối để giết chết Mangog. Kết cục, cô gái dũng cảm ấy đã hy sinh sau khi trở lại hình dạng con người. Búa thần Mjolnir cũng bị phá hủy sau trận chiến.

Một cánh cửa đóng lại cũng có thể là lúc một cánh cửa khác mở ra.

Jane Foster được Thor và Odin hợp sức hồi sinh. Cô trở lại trong vai trò mới - Valkyrie - cùng sức mạnh hoàn toàn mới. Đặc biệt, Jane Foster được ban Undrajarn the All-Weapon, thứ vũ khí có thể biến đổi thành muôn vàn hình dạng khác nhau miễn sao phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu.

Xuất phát là một nhân vật phụ không mấy được chú ý, tuy nhiên vai trò của Jane Foster trong các mạch truyện dần dần được gia tăng. Đây là một nhân vật thú vị và tràn đầy tiềm năng khai thác trong tương lai đối với Marvel Comic.