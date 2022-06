Hành trình chinh phục Harvard của nam sinh Asian School

“Học tại Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) giúp mình rèn luyện khả năng ngôn ngữ và giải quyết vấn đề một cách độc lập. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ cũng giúp mình có thêm bạn mới, luôn hỗ trợ trong học tập và cuộc sống”, Lê Huỳnh Quốc Khánh - sinh viên Đại học Harvard (Mỹ), cựu học sinh Asian School tâm sự.

Nuôi ước mơ trở thành sinh viên Đại học Harvard, Quốc Khánh lên kế hoạch học tập trong từng giai đoạn từ rất sớm, với mục tiêu được hoạch định rõ ràng. Quốc Khánh không ngừng mở rộng kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng và sau những nỗ lực hết mình, cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã hiện thực hóa ước mơ này.

Lê Huỳnh Quốc Khánh (bìa phải) trong buổi lễ tốt nghiệp tại North Carolina School of Science & Mathematics.

Chặng đường chinh phục giấc mơ Harvard của Khánh bắt đầu khi hoàn thành bậc THCS ở Trường Quốc tế Á Châu và trải qua 2 trường THPT trên đất Mỹ. Với hoài bão của người trẻ cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, nam sinh đã đặt chân đến miền đất hứa. Hiện Quốc Khánh là sinh viên năm nhất vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên tại Đại học Harvard, với chuyên ngành chính là Kinh tế học, chuyên ngành phụ là Dữ liệu thống kê và chứng chỉ tiếng Trung phổ thông.

Nói về những quả ngọt đạt được trên đất Mỹ, Quốc Khánh chia sẻ: “Vào Harvard là mong ước từ nhỏ, vì vậy mình luôn tự mày mò, nghiên cứu và tìm cách đăng ký học khi có cơ hội”.

Như phần lớn du học sinh lần đầu đặt chân tới đất khách, Quốc Khánh không khỏi bỡ ngỡ và đôi lúc gặp khó khăn với cuộc sống mới. Song, tính cách thích khám phá, thói quen tìm tòi cái mới và khả năng tiếng Anh lưu loát được tích lũy trong quá trình học tại Asian School đã giúp nam sinh nhanh chóng hòa nhập.

Ngoài ra, việc thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng là “điểm tựa” để Khánh trưởng thành và vững vàng hơn. Trong những năm học tập ở Mỹ, chàng trai trẻ thể hiện tinh thần tích cực với nhiều vai trò: Tư vấn viên về quản trị kinh doanh tại Harvard College Consulting Group; thực tập viên tại một câu lạc bộ startup; đại sứ của văn phòng Advanced Leadership Office;… nhằm nâng cao kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn.

Theo Quốc Khánh, yếu tố quyết định thành công là suy nghĩ khác biệt, nhạy bén để tìm ra vấn đề cốt lõi. Bên cạnh đó, bản thân cũng phải hoà đồng và nền nã với những người xung quanh. Đây là phương châm mà cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu luôn tâm niệm.

Chia sẻ về dự định tương lai, nam sinh tiết lộ sau khi tốt nghiệp Harvard sẽ bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Stanford Graduate Business School. Chắc chắn với nỗ lực không ngừng, cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu sẽ đạt được thành công trong tương lai.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12, kết hợp đào tạo song song chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng tiếng Anh, tri thức và kỹ năng vững chắc.

Hàng nghìn học sinh của trường đã tự tin du học từ cấp phổ thông đến bậc tiến sĩ tại 471 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều học sinh giành học bổng và đậu vào các đại học top đầu thế giới: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore,… Độc giả truy cập tại đây để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023.