Hành trình chạm ước mơ Harvard của chàng trai Việt

Ở tuổi 27, Quang Nhật sở hữu 3 bằng thạc sĩ, trong đó có bằng của Harvard và sắp hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Mỹ.

Lê Quang Nhật (27 tuổi) đang theo học chương trình tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường City University of Seattle (Mỹ). Trước đó, Quang Nhật từng chinh phục 3 bằng thạc sĩ tại City Univeristy of Seattle, Harvard University và The Johns Hopkins University.

Quang Nhật (ngoài cùng bên phải) tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Harvard University. Ảnh: NVCC.

Năm 2011, Quang Nhật được định hướng đi du học Singapore, Australia hoặc Malaysia. Nam sinh lại chọn Mỹ với ước mơ một ngày nào đó chạm vào Harvard.

Sang Mỹ học phổ thông, Nhật dần “vỡ mộng” sau khi nhận về hàng loạt điểm B và B-. Nhật căng thẳng vào mỗi giờ lên lớp vì yếu tiếng Anh, không kịp ghi chép và không hiểu những lời thầy cô giảng dạy. Có ngày, 9X ngủ thiếp đi với bài kiểm tra B- trong tay.

“Ba và mẹ chính là thần tượng và cũng là động lực lớn nhất giúp tôi học tập. Mẹ bị bệnh vẫn cố gắng nuôi hai con thành công tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng sự nỗ lực của mình chưa thể nào sánh bằng ba mẹ”, Nhật nói.

Hai tuần đầu, ngày nào, Nhật cũng học đến 4h sáng để cải thiện trình độ tiếng Anh. Anh tập trung đọc nhiều sách ngoại văn, tham dự office hours - giờ làm việc tại văn phòng của thầy cô và - mở rộng mối quan hệ với các bạn cùng lớp, tiếng Anh của nam sinh dần ổn hơn. Tiếp đó, nam sinh phân chia thời gian học tập khoa học để vừa giữ sức khỏe, vừa duy trì điểm số.

Tốt nghiệp trường trung học Cambrian International Academy, Nhật đạt GPA 4.0/4.0 và trúng tuyển vào 8 trường đại học. Nam sinh chọn theo học tại University of California, Santa Cruz, với mức học bổng 20.000 USD .

Kết thúc chương trình cử nhân, Nhật học song bằng thạc sĩ tài chính tại Harvard University và thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại City Univeristy of Seattle. Điểm GPA của 2 chương trình học đều gần như tuyệt đối. Bằng thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại The Johns Hopkins University cũng được nam sinh chinh phục chỉ sau một năm theo học.

Quang Nhật (bên trái) là đại diện của ĐH Harvard tiếp đón Tổng thống Cộng hòa Panama Juan Carlos Varela. Ảnh: NVCC.

11 năm du học tại Mỹ, Quang Nhật nghiệm ra 3 bí quyết chính để có thành tích học tập tốt. Đầu tiên là về thói quen đọc sách. Trong một tuần, Nhật đọc hoặc nghe ít nhất 2 cuốn sách để nâng cao trình độ tiếng Anh và khả năng học tập.

Thứ hai là chăm chỉ tham gia những dự án khác nhau để tạo những mối quan hệ bổ ích cũng như là học hỏi kinh nghiệm học tập. Nhật là Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại City University of Seattle, thành viên của hội Harvard Club ở Seattle, Houston và Việt Nam. Cuối cùng là ứng dụng những gì đã học vào công việc.

Với Nhật, thời gian tốt nhất để tập trung học bài là vào buổi tối. Do thói quen "học đến đâu làm hết bài tập đến đó", nam sinh thường hoàn thành hết bài tập trong ngày và phân bổ thời gian để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm sau. Với những kỳ thi ở cấp cao học, Nhật chủ động học chung cùng các bạn để giải đề và học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của nhau.

Bên cạnh việc học, nam sinh tham gia nhiều công việc thiện nguyện tại Mỹ để giúp đỡ những tổ chức và cá nhân đang gặp khó khăn. 9X là thành viên của United Nations để giúp đỡ các trường trung học ở Guatemala nhận trợ cấp của các mạnh thường quân tại Mỹ. Dự án Housing Justice Project cũng có sự góp mặt của Nhật nhằm giúp đỡ những người tạm thời thiếu nguồn tài chính bị buộc rời khỏi nơi cư trú.

Quang Nhật cùng em gái trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại Johns Hopkins University. Ảnh: NVCC.

Nhật tâm sự muốn chinh phục nấc thang cao nhất là trở thành giáo sư và giảng dạy tại trường đại học tại Mỹ. Song song với đó, nam sinh đặt ra mục thành lập công ty tài chính của riêng mình.

“Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là vùng còn nhiều khó khăn để giúp đỡ học sinh có điều kiện phát triển bản thân và xây dựng quốc gia ngày càng giàu đẹp”, Nhật nói.