Hành trình 8 năm sau đăng quang của hai nàng hậu Kỳ Duyên, Huyền My

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, hai nàng hậu đều nỗ lực tham gia các hoạt động xã hội, ngày càng hoàn thiện và xinh đẹp hơn.

Năm 2014, Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu Việt Nam, Huyền My đạt danh hiệu Á hậu 1. Sau 8 năm, cả hai phát triển theo những hướng khác nhau và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

8 năm nhiều đổi thay

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại thương, Kỳ Duyên luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Năm 2017, cô trở thành huấn luyện viên The Look - Vẻ đẹp thương hiệu, giám khảo Siêu mẫu Việt Nam ở tuổi 22. Năm 2022, Kỳ Duyên là huấn luyện viên ở Hoa hậu Thể thao, Gương mặt thương hiệu...

Trong những năm gần đây, người đẹp sinh năm 1996 trở nên gợi cảm, trẻ trung và sành điệu hơn trước kia. Phong cách ăn mặc của Kỳ Duyên còn trở thành cảm hứng thời trang cho nhiều bạn trẻ. Cô vẫn giữ sức hút khi xuất hiện ở sự kiện, là gương mặt được các nhãn hàng tin tưởng và đảm nhận vị trí quan trọng trong nhiều show diễn thời trang.

Kỳ Duyên với outfit sành điệu khoe vòng eo con kiến.

So với 8 năm trước, Kỳ Duyên không còn là nàng hậu chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Trải qua nhiều va vấp, cô đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Còn đối với Á hậu Huyền My, sau 8 năm đăng quang, cô cũng có những thành công nhất định, ngày càng xinh đẹp và nóng bỏng. Huyền My thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch sang chảnh, check-in sân golf và cuộc sống thoải mái, bình yên.

Huyền My sở hữu nét đẹp thanh tú, hiện đại.

Năm 2017, Huyền My tham dự đấu trường Hoa hậu Hoà bình được tổ chức tại Việt Nam và vào top 10 chung cuộc. Từ sau cuộc thi, cô quay về hoàn tất việc học và tham gia các chương trình từ thiện, dự sự kiện, chụp ảnh...

Năm 2018, Huyền My lấn sân làm diễn viên với bộ phim đầu tay Cây cầu trên mây do Myanmar sản xuất. Năm 2020, cô gây được sự chú ý khi trở thành người Việt duy nhất vào top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020 do chuyên trang TC Candler bình chọn, đứng chung với loạt tên tuổi nổi tiếng như Hyun Bin, Black Pink…

Những năm gần đây, Huyền My không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz mà chuyển hướng sang kinh doanh, làm MC dẫn dắt nhiều sự kiện, chương trình bình luận thể thao. Tháng 8/2021, Huyền My chính thức trở thành biên tập viên truyền hình và phụ trách hai chương trình thể thao My club, Hội quán Ngoại hạng lên sóng hàng tuần.

Chung niềm đam mê thời thượng

Hiện tại, Kỳ Duyên và Huyền My là những mỹ nhân sở hữu sắc vóc nổi bật cùng gu thời trang độc đáo. Dù mỗi người theo đuổi một phong cách khác nhau, không khó để nhận thấy sự chăm chút ngoại hình của hai nàng hậu.

Bên cạnh đó, Kỳ Duyên và Huyền My còn có chung niềm đam mê và sở hữu cho mình xế cưng Yamaha Grande Hybrid mới mang phong cách hiện đại, thời thượng.

Cả hai có chung niềm đam mê với Yamaha Grande Hybrid.

Luôn thấu hiểu và quan tâm đến phái đẹp, Yamaha Grande 2022 được trang bị động cơ Blue Core Hybrid, dung tích 125 cc cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS, mang tới trải nghiệm di chuyển an toàn, êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 1,66 lít cho 100 km.

Hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) khi dừng xe và tái khởi động khi tăng ga giúp xe tự ngắt với những tình huống cần dừng đèn đỏ lâu hay đường đông kẹt xe trong nội đô. Hệ thống đèn LED hiện đại, nổi bật với sự kết hợp độc đáo của cụm đèn chính, mang dáng dấp một viên kim cương tạo nên sự khác biệt, dễ nhận biết khi lưu thông trên đường.

Huyền My rạng rỡ khi sánh đôi cùng Yamaha Grande.

Mặt đồng hồ Yamaha Grande có thiết kế hiện đại, thời thượng, hiển thị màu tốt với nhiều thông tin hữu ích như tốc độ, lượng xăng, số km… qua màn hình điện tử, giúp người lái dễ quan sát tình trạng xe.

Hệ thống khóa thông minh Smartkey với núm xoay giúp hai nàng thực hiện nhiều chức năng như bật/tắt khóa điện, khởi động/ngắt khởi động, mở/khóa cổ xe, mở yên xe, mở nắp bình xăng, kích hoạt khi người giữ chìa khóa đang ở trong phạm vi cho phép.

Bình xăng được đặt trước đầu xe ngay chỗ để chân cũng tăng sự thuận tiện cho người lái. Nắp bình mở ra dễ dàng với nút nhấn trên ổ khóa phía đối diện. Khoang chứa đồ rộng đến 27 lít, tích hợp đèn LED chiếu sáng phù hợp với những cô nàng bận rộn và thường xuyên mang theo nhiều vật dụng như Kỳ Duyên, Huyền My.

Thiết kế trang nhã, hiện đại của Yamaha Grande.

Yamaha Grande 2022 còn được trang bị hệ thống kết nối Y-Connect với điện thoại thông minh, giúp hai nàng hậu không bỏ lỡ những cuộc gọi, tin nhắn quan trọng. Có thể thấy, ngoại hình thon gọn, thanh lịch cùng màu sắc trẻ trung, thời thượng của chiếc xe là yếu tố khiến hai nàng hậu Kỳ Duyên và Huyền My “tan chảy” ngay lần đầu nhìn thấy.