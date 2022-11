Hành trình 7 năm mang ước mơ xanh của Cỏ Mềm

Năm 2015, thương hiệu mỹ phẩm Cỏ Mềm được thành lập. 7 năm là từng ấy thời gian Cỏ Mềm cam kết gắn bó, đồng hành cũng những hoạt động tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Trong hành trình 7 năm hình thành và phát triển, Cỏ Mềm không chỉ đóng góp cho xã hội những sản phẩm xanh, mà còn bền bỉ xây dựng những ngôi trường an lành như một cách bày tỏ trách nhiệm với tương lai và con người.

Ước mơ xanh của người dược sĩ

Hành trình dài này bắt đầu từ những ngày gió chớm hanh hao năm 2015, khi nhà sáng lập Cỏ Mềm - bà Trịnh Đặng Thuận Thảo tìm kiếm cho con gái một thỏi son dưỡng đáp ứng tiêu chí vừa dưỡng ẩm vừa an toàn.

Từ cơ duyên đó, hạt gạo trắng thân quen đã nảy mầm trên mảnh đất tri thức của người dược sĩ say nghề và tình yêu vĩ đại của một người mẹ, để kết tinh thành thỏi son gạo Cỏ Mềm không có hóa chất hay hương liệu độc hại.

Những thỏi son dưỡng gạo của thương hiệu Cỏ Mềm.

Từ đó đến nay, trong hơn 7 năm hình thành và phát triển, từ một thỏi son gạo, Cỏ Mềm đã phát triển thành công hơn 100 dòng sản phẩm khác nhau ở đa dạng hạng mục chăm sóc cơ thể. Trong đó, có hơn 4 triệu sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng. Thương hiệu cũng sở hữu cho riêng mình chuỗi 22 cửa hàng độc quyền trên toàn quốc.

Hành trình 7 năm phát triển của Cỏ Mềm và những thành tựu đến nay.

Không dừng lại ở đó, Cỏ Mềm còn trở thành nhà tài trợ, đồng hành với nhiều chương trình mang ý nghĩa trong cộng đồng về chủ đề khởi nghiệp, gìn giữ văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường... Cỏ Mềm trở thành thương hiệu đại diện cho văn hóa Việt Nam, được quảng bá, giao lưu tới bạn bè quốc tế trong khuôn khổ hợp tác với khách sạn JW Marriott Hà Nội. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp châu Á giành giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại APEA 2021.

Cỏ Mềm nhận giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại APEA 2021.

Những con số và thành tích ấn tượng trên đã phần nào phác họa hành trình phát triển bền bỉ và mạnh mẽ của một thương hiệu mỹ phẩm Việt. Trong hành trình đó, không thể thiếu sự ủng hộ và đồng hành mà khách hàng dành cho Cỏ Mềm như một minh chứng về sự lan tỏa trong cộng đồng về slogan “lành” và “thật”.

Ước mơ về sản phẩm xanh xuất phát từ nhiệt huyết và tình yêu dành cho con trẻ - thế hệ tương lai của đất nước - dần trở thành hiện thực. Giờ đây, Cỏ Mềm không chỉ có vị thế riêng mà còn chung tay hành động cùng xã hội trong những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Đó là chung tay gây Quỹ Vaccine phòng Covid-19; trồng rừng - giữ nước - bảo vệ môi trường; hành động vì trẻ em nghèo hay dự án “Ngôi trường ước mơ" - xây trường học cho trẻ em vùng cao.

Ước mơ về ngôi trường an lành

Với mong muốn góp chút sức vào hành trình đi tìm con chữ của các em nhỏ vùng cao, giúp các em bớt khổ cực bởi thời tiết khắc nghiệt và điều kiện thiếu thốn, dự án “Ngôi trường ước mơ" được bà Trịnh Đặng Thuận Thảo khởi động từ năm 2018.

Hình ảnh những ngôi trường ván gỗ, lợp lá của các em học sinh vùng cao

Dự án được thực hiện ở những tỉnh vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam, nơi kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn và người dân địa phương chưa có điều kiện tiếp cận sâu với giáo dục.

Ở những bản làng đó, các em học sinh và giáo viên phải học tập và giảng dạy dưới mái tranh, nứa lá, mưa dột vào mùa hè và gió lạnh cắt thịt vào mùa đông. Thầy trò đều thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất thì sập xệ, thậm chí mất an toàn.

Trường mầm non Sơn Ca (điểm khu Bú Khương, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) sau khi được xây mới.

Ngôi trường đầu tiên được xây dựng tại điểm trường Mầm non Ngã Ba - xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cho đến nay, Cỏ Mềm xây dựng được tổng cộng 7 điểm trường với 15 phòng học, tổng diện tích lên đến 421 m2. Tổng chi phí xây dựng các điểm trường là hơn 1 tỷ đồng do Cỏ Mềm tài trợ hoàn toàn. Đây là những mái trường kiên cố, tạo không gian học tập an toàn cho gần 300 em nhỏ các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu…

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi, thương hiệu tiếp tục triển khai xây dựng thêm một điểm trường nữa tại huyện miền núi Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nâng tổng số phòng học lên 17, tổng diện tích hơn 500 m2. Điểm trường dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 12.

Lễ khánh thành và tặng quà cho các em nhỏ trường mầm non Họa My, Sông Mã, Sơn La.

Ước mơ về sản phẩm xanh hay ngôi trường an lành đều xuất phát từ sự nhân ái, tình yêu thương và sứ mệnh mà thương hiệu Cỏ Mềm bền bỉ thực hiện. Trong đó, “sản phẩm xanh” vì sức khỏe con người và sự vững bền của môi trường, còn “ngôi trường an lành” vì tương lai của trẻ thơ - những mầm non của đất nước.

Ước mơ nào cũng cần được gieo mầm. Việc được khách hàng ủng hộ, tin yêu là tiền đề giúp ước mơ xanh của Cỏ Mềm được chắp cánh, trở thành động lực để thương hiệu tiếp tục vun đắp cho ước mơ của các em nhỏ vùng cao.