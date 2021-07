Hành trình 7 năm chứng minh mình chưa chết của cô gái Mỹ

Bị xem là người đã qua đời kể từ năm 2014 do sai sót của Sở Thuế vụ Mỹ, Samantha Dreissig gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống.

Năm 2014, mẹ của Samantha Dreissig (sống tại bang New Jersey) qua đời do căn bệnh ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) lại đưa Samantha vào danh sách hồ sơ người đã qua đời, theo Ladbible.

"Cùng năm đó, khi tôi đến Sở Thuế vụ làm việc và khai tên, nhân viên ở đó nói: 'Xin lỗi, trong hệ thống của chúng tôi, người này được đánh dấu là đã chết'", cô gái 25 tuổi kể.

Sự cố khiến Samantha gặp nhiều khó khăn trong việc kê khai thuế. Cha cô cũng không thể khai tên con gái trong một số giấy tờ liên quan.

Cô gái 25 tuổi bị xem là đã chết trên giấy tờ. Ảnh: CBS2.

Dù Samantha đã đến gặp trực tiếp nhân viên Sở Thuế vụ, thứ cô nhận được vẫn chỉ là lời hứa sẽ giải quyết. 7 năm trôi qua, Samantha vẫn chưa được xác nhận rằng còn sống.

Trong một thư trả lời gần đây, cơ quan thuế cho biết vụ việc của Samantha sẽ "mất một thời gian để giải quyết".

"Tôi thực lòng muốn cơ quan thuế biết rằng tôi vẫn đang sống khỏe mạnh", cô gái 25 tuổi chia sẻ.

Samantha chật vật chứng minh bản thân còn sống từ năm 2014, sau khi mẹ cô qua đời. Ảnh: CBS2.

Tại Trung Quốc, người phụ nữ họ Wang (39 tuổi), sống tại tỉnh Tứ Xuyên, cũng bất ngờ khi phát hiện mình đã tử vong trên giấy tờ suốt 16 năm, theo Sixth Tone.

Theo đó, chính quyền địa phương đã hủy hộ khẩu của Wang với lý do "đã tử vong" vào năm 2005. Khi đó, cô vừa kết hôn và làm thủ tục chuyển tới tỉnh Quảng Đông sinh sống.

Năm 2014, khi ly hôn, Wang không gặp vấn đề gì về thủ tục. Tuy nhiên, đến năm 2020, khi tái hôn với người đàn ông khác, cô mới phát hiện mình vô tình trở thành "người đã khuất" trên giấy tờ và gặp rất nhiều phiền toái.

Tính đến tháng 4, dù Wang không ngừng tìm đến các cấp chính quyền, chi hàng nghìn nhân dân tệ, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.