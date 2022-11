Hành trình 45 năm Tường An trở thành thương hiệu quốc dân

Gần nửa thế kỷ sát cánh cùng gian bếp Việt, Tường An đã trải qua nhiều cột mốc thăng trầm trên chặng đường lan tỏa hạnh phúc xuyên suốt dải đất hình chữ S.

Nhìn lại chặng đường 45 năm, đội ngũ nhân sự tâm huyết với thương hiệu đều đồng lòng rằng phần thưởng giá trị nhất của Tường An không chỉ là những danh hiệu cao quý, mà còn đến từ sự tin yêu của người tiêu dùng.

Phần thưởng ghi nhận nỗ lực bền bỉ

Gắn bó cùng người tiêu dùng từ những năm 70, Tường An đã chăm lo cho bữa ăn của hàng triệu người dân trong những tháng ngày gian khó. Đến thời kỳ đổi mới, thương hiệu đã có bước tiến khẳng định cam kết đối với ngành thực phẩm nước nhà, với những sản phẩm như bơ thực vật Margarine, dầu ăn chất lượng cao...

Tất cả nỗ lực của Tường An cho những bữa cơm Việt đều được ghi nhận. Nhờ đó, nhãn hàng Chú voi đỏ nhiều lần được trao tặng giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000), hạng Nhì (năm 1996), hạng Ba (năm 1990); 25 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao; danh hiệu Sao vàng đất Việt suốt 7 năm liền. Gần đây nhất, Tường An vào Top 10 công ty thực phẩm uy tín Việt Nam và đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia năm 2022.

Tường An nhận giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia” năm 2022.

Đối với tập thể gây dựng nên Tường An từ những ngày đầu, thành quả lao động lớn nhất sau 45 năm trên thương trường là niềm tin vững chắc của người tiêu dùng Việt dành cho một thương hiệu thuần Việt. Chai dầu ăn nhãn vàng Cooking Oil với hình dáng thân quen, nổi bật biểu tượng Chú voi đỏ vươn cao vòi trong góc bếp dường như đã trở thành hình ảnh thân thương với biết bao thế hệ người Việt.

Tường An Cooking Oil là bạn đồng hành với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Bước chuyển mình ấn tượng

Năm 2016 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của Tường An khi sáp nhập vào Tập đoàn KIDO. Bước đi táo bạo này góp phần khai mở các tiềm năng về nền tảng công nghệ và kinh nghiệm sản xuất của thương hiệu.

Kết hợp cùng thế mạnh tài chính, phương pháp quản trị và chiến lược marketing chuyên nghiệp từ Tập đoàn KIDO, sau 5 năm, Tường An đã gặt hái được những thành tích ấn tượng như được vinh danh vào Top 10 thương hiệu được chọn mua nhiều nhất, Top 1 thương hiệu tăng trưởng tốt nhất năm 2022, theo báo cáo Dấu chân thương hiệu của Kantar Worldpanel.

Bước chuyển mình ấn tượng giúp Tường An chiếm trọn tin yêu của người tiêu dùng Việt.

Từ khi sáp nhập Tập đoàn KIDO, Tường An không ngừng nỗ lực cải tiến và đưa ra những sản phẩm chất lượng hơn, ngày càng đáp ứng những chuẩn mực khắt khe về sức khỏe của người tiêu dùng. Năm 2018, hãng tạo đột phá trong thị trường dầu ăn cao cấp với sản phẩm Tường An Gold, được làm từ các nguyên liệu tự nhiên tốt cho sức khỏe.

Năm 2019, Tường An tiếp tục cải tiến dòng dầu đậu nành 100% nguyên chất với 7 bước tinh luyện từ châu Âu. Tiếp đó, năm 2020, hãng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ra mắt dòng sản phẩm Tường An CookingOil Nutri Plus - tăng cường vitamin A 10.000 IU, hỗ trợ tăng cường đề kháng. Đây là sản phẩm được đội ngũ đặt trọn tâm huyết trong chiến dịch cùng Việt Nam đẩy lùi Covid-19 và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Gần đây nhất, thương hiệu Chú voi đỏ cho ra mắt dòng sản phẩm dầu ăn thế hệ mới Tường An Marvela với 100% nguyên liệu tự nhiên, đáp ứng nhu cầu sống xanh, ăn uống lành mạnh cho giới trẻ.

Mỗi bước tiến của Tường An đều gắn liền với những cột mốc phát triển của đất nước, như mỗi sản phẩm được làm ra đều mang sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và lan tỏa hạnh phúc đến mọi gia đình Việt. Ngày nay, đứng trước những thách thức mới, thương hiệu sẽ tiếp tục vươn xa trên hành trình trở thành "thương hiệu quốc dân" của người Việt.