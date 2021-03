Hành trình 3 năm tôn vinh văn hóa Việt của 'Ký ức Hội An'

Sau 3 năm công diễn, “Ký ức Hội An” đã giúp hàng triệu lượt du khách gần xa hiểu thêm về tinh hoa văn hóa Faifo, cũng như khơi dậy mạch cảm xúc tự hào về vùng đất di sản.

Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An bắt đầu công diễn vào ngày 18/3/2018. Đến nay sau 3 năm ra đời, dù phải tạm ngừng nhiều lần do dịch bệnh và thiên tai, show diễn vẫn thu hút được khoảng 2 triệu lượt khách đến thưởng thức.

Show diễn của niềm tự hào dân tộc

Với sự đầu tư bài bản và quy mô hoành tráng, Ký ức Hội An đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng du khách thập phương. Thời điểm đó, khi du khách chưa có nhiều lựa chọn giải trí tại phố cổ Hội An, sự ra đời của show diễn này đã mang đến trải nghiệm không thể bỏ qua cho du khách khi đến xứ Faifo.

Chị Thu Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) không khỏi bồi hồi khi lần đầu được xem show diễn thực cảnh Ký ức Hội An. “Khi đến Hội An, điều tôi mong chờ nhất là được tận mắt theo dõi show diễn thực cảnh kỳ ảo tại công viên Ấn tượng Hội An. Trong 60 phút, tôi được trở về với những giai thoại của vùng đất cổ, tìm hiểu nét đẹp văn hóa của cha ông. Show diễn đã làm chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa”, nữ du khách chia sẻ.

Ký ức Hội An để lại nhiều cảm xúc cho du khách.

Trong khi đó, du khách Thanh Vân viết trên fanpage của Đảo ký ức Hội An: “Nếu chỉ xem ảnh và video thì không thể cảm nhận hết được sự cuốn hút và ý nghĩa của Ký ức Hội An như khi ngồi tại khán đài. Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thực cảnh ngoài trời ở show diễn này có nhiều khác biệt so với những nơi khác. Ánh sáng, âm thanh, điệu hát, các động tác múa… đều hoàn hảo để kể câu chuyện về văn hóa Việt”.

Trên trang đánh giá du lịch TripAdvisor, tài khoản có tên Thắng chấm Ký ức Hội An 5 sao kèm lời bình luận: “Màn biểu diễn rất ấn tượng. Đối với những người thích nghệ thuật và nét văn hóa đặc trưng thì đây là một điểm đến thú vị và nên thử”.

Show diễn được dàn dựng công phu, tái hiện những giai thoại cổ.

Sân khấu khấu Ký ức Hội An có diện tích đến 25.000 m2, tọa lạc trên đảo Cồn Hến, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An. Mô phỏng lại phố Hội xưa, sân khấu được thiết kế đầy đủ nhà cửa, hàng quán cùng bối cảnh sông nước của một cồn đất tự nhiên giữa sông Hoài. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng, âm thanh cũng được dàn dựng công phu, mang đến những hiệu ứng kỳ ảo, góp phần dệt nên những câu chuyện nhiều cảm xúc.

Diễn ra từ 20h tối, show quy tụ hàng trăm diễn viên múa tài năng. Bắt đầu với tiếng gọi “Khung cửi cổ xưa ơi…” cùng thanh âm kẽo kẹt quen thuộc, show diễn đưa du khách trở lại miền ký ức hơn 400 năm giao thương quốc tế của Faifo - Hội An. Từ chiếc khung cửi dệt vải đến tà áo dài phấp phới, khung cảnh lao động, sinh hoạt, buôn bán nhộn nhịp, show diễn gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc, khát vọng hướng đến cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Từng động tác điêu luyện và uyển chuyển của diễn viên múa thu hút du khách.

Kỳ vọng đánh thức Hội An

Với 5 màn trình diễn gói gọn trong thời lượng một tiếng, Ký ức Hội An chuyển tải những nội dung tương đối súc tích, hàm chứa nhiều ý nghĩa về cuộc sống của cư dân Hội An trải dài suốt lịch sử hơn 400 năm, từ khi đô thị cổ này được hình thành đến nay.

Vào tháng 3/2019, hãng tin của Anh Reuter đã đăng tải bài viết về Ký ức Hội An. “Hiệu ứng ngoạn mục”, “vũ điệu phức tạp, mang nhiều cảm xúc” là những gì trang tin này mô tả về show văn hóa thực cảnh tại phố cổ của Việt Nam. “Show diễn có khởi đầu khiêm tốn tại thành phố nhỏ Hội An giờ đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu", Reuters viết.

“Ký ức Hội An” để lại ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế.

Theo đại diện Ký ức Hội An, các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đều cho rằng show diễn thực cảnh này là một sản phẩm du lịch đặc biệt. Đây là một chương trình nghệ thuật ấn tượng, có những đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự trở lại của show diễn được kỳ vọng góp phần giúp Hội An thức giấc và bừng sáng.

Xác định đầu tư lâu dài, tạo điểm nhấn cho du lịch Hội An nói riêng và cả miền Trung di sản nói chung, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc điều hành Đảo ký ức Hội An cho biết: “Chắc chắn chúng tôi phải tiếp tục bù lỗ, nhưng không thể tạm dừng biểu diễn hơn nữa. Dừng biểu diễn sẽ xảy ra khả năng hao hụt lao động tương đối lớn, trong khi đào tạo ra một diễn viên hay một nhân viên theo tiêu chuẩn của Ký ức Hội An mất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, Hội An cũng cần phải có hoạt động, điểm đến vui chơi giải trí đặc sắc để giữ chân du khách. Chúng tôi phải chấp nhận và huy động các nguồn tài chính để duy trì thương hiệu”.

Ký ức Hội An kỳ vọng góp phần đánh thức phố cổ sau ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Tùng cũng cho biết thêm, cùng với Ký ức Hội An, Hoi An Memories Resort & Spa đi vào vận hành từ tháng 12/2020 đã giúp Đảo Ký ức Hội An hoàn thiện hành trình trải nghiệm nghệ thuật và nghỉ dưỡng cho du khách. Sự trở lại lần này của show diễn dựa trên cơ sở lắng nghe và tham vấn ý kiến của các chuyên gia du lịch cũng như của du khách sau 3 năm hoạt động. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian tới Ký ức Hội An chủ yếu thu hút khách nội địa.

Sau 3 năm công diễn, Ký ức Hội An lại tiếp tục hoàn thiện phiên bản thứ tư mang tính tương tác với du khách nhiều hơn. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, có những phân đoạn, du khách có thể tham gia trải nghiệm vào vở diễn như một diễn viên theo một cách thức mới lạ. Ngoài ra, đến với show diễn, du khách còn nhận được nhiều ưu đãi và tiện ích hấp dẫn. Hiện các nghệ sĩ, diễn viên đang có những buổi luyện tập để trở lại phục vụ du khách bắt đầu từ 21/4.