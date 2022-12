Hành trình 29 giờ truy bắt trùm ma túy dùng súng chống trả công an

Lực lượng công an đã truy bắt thành công Nguyễn Văn Long - người vận chuyển 22 bánh ma túy, bỏ chạy và dùng súng chống trả công an.

Qua lời kể của thượng tá Đào Ngọc Sơn và các trinh sát, Nguyễn Văn Long (quê ở Vĩnh Phúc) từng bước trở thành “tổng đại lý” có máu mặt trên thị trường “hàng trắng” dưới vỏ bọc hoàn hảo là tài xế hiền lành.

Trùm ma túy trong vỏ bọc hoàn hảo

Nghi phạm này có hành tung bí ẩn, luôn cẩn trọng trong việc di chuyển tuyến đường dài từ Vĩnh Phúc lên Điện Biên rồi lại Sơn La, đã gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát.

"Nguyễn Văn Long có hoạt động phức tạp, làm nghề lái xe đường dài do vậy hắn không bao giờ ở yên một địa điểm mà thường xuyên dịch chuyển. Lợi dụng thời điểm cuối năm cũng như đặc trưng công việc nên dễ hoạt động, các trinh sát vất vả để bóc gỡ và vạch mặt nghi phạm này", thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, cho hay.

Nghi phạm bỏ chạy dùng súng chống trả.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát nắm được thời gian gần đây Long thường xuyên đi lại từ Điện Biên về Vĩnh Phúc, với cung đường quốc lộ 6A qua địa bàn huyện Thuận Châu (Sơn La), đồng thời có những biểu hiện khả nghi liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nên huy động lực lượng, phương tiện để tiến hành đấu tranh.

Trưa 23/12, lực lượng Công an huyện Thuận Châu chủ trì, họp bàn tác chiến quyết để bắt nghi phạm. Không khí trong căn phòng theo lời các anh kể lại lúc đó “nóng” hơn bao giờ hết. Ban chuyên án xác định nghi phạm này rất tinh vi, xảo quyệt, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để thoát thân, vì vậy cần lên kế hoạch trinh sát kỹ càng, tạo tình huống bất ngờ thì mới có thể tóm được nghi phạm.

Như kế hoạch đề ra, lực lượng Công an Thuận Châu chia làm nhiều mũi, bám chặt ở các đoạn trên tuyến Quốc lộ 6A, lấy địa bàn xã Phổng Lăng là nơi sẽ “giăng lưới”.

Theo tin nắm được, nghi phạm sẽ mang “hàng” đi qua con đường này trong chiều 23/12. Tuy nhiên, thời điểm đầu giờ chiều, đoạn qua tuyến này lại vắng một cách bất ngờ, không thấy bóng dáng của “gã tài xế”. Từng phút trôi qua căng thẳng, lực lượng đánh án vẫn kiên trì bám trụ, không rời mục tiêu.

Khoảng hơn 14h ngày 23/12, nghi phạm xuất hiện trên chiếc xe Mazda mang BKS 30H-11209 chạy theo hướng Điện Biên về TP Sơn La. Chỉ lệnh, mục tiêu xuất hiện phải tiến hành bắt ngay.

Tuy nhiên, mọi tính toán không như phương án ban đầu. Khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Long không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Khi chiếc xe lao xuống rãnh cống, nghi phạm đã mở cửa sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó chạy theo hướng về Thị trấn Thuận Châu, đồng thời cướp xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát.

Tang vật thu giữ từ chuyên án.

Tiến hành kiểm tra ôtô mà nghi phạm bỏ lại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 22 bánh heroin với trọng lượng là hơn 7,55 kg; 17 gói ma túy tổng hợp có khối lượng là gần 17 kg cùng một số vật chứng có liên quan.

29 giờ truy bắt nghi phạm nguy hiểm

Ngay sau khi tình huống bất ngờ xảy ra, lực lượng đánh án đã lập tức triển khai phương án tiếp theo, với mục tiêu cao nhất là truy bắt được nghi phạm càng sớm càng tốt.

Cuộc hội ý nhanh giữa các trinh sát Công an huyện Thuận Châu và các đơn vị chức năng công an tỉnh được thực hiện ngay tại hiện trường. Nhận định nghi phạm chưa thể chạy được xa, do vậy lực lượng đánh án vẫn phải kiên trì bám theo từng dấu vết của nghi phạm.

Hơn 300 người từ các đơn vị trong Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu và Công an các xã, thị trấn cùng các phương tiện kỹ thuật, chó nghiệp vụ được tung vào Chuyên án lần này, chia làm 17 chốt tạo thành vòng khép kín.

Cuộc đi săn trùm ma túy một lần nữa lại thêm khốc liệt, bởi địa bàn mà Nguyễn Văn Long lẩn trốn là địa bàn núi đá cao, địa hình hiểm trở.

Gió thổi hun hút, với cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm như kéo lùi thời gian trở lại, đồng hồ nhích dần từng phút, từng phút; màn sương đêm hạ sát mặt anh em đánh án.

Cứ như thế, cuộc “đi săn" được diễn ra với không khí khẩn trương và căng thẳng, bởi lực lượng đánh án cũng xác định nếu như không bắt được nghi phạm càng sớm càng tốt thì sẽ có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra, ảnh hưởng đến lực lượng đánh án và cả quần chúng nhân dân.

Tại hiện trường, không khí căng thẳng, trong cái giá rét, các cán bộ chiến sĩ ăn vội những hộp cơm trắng để tiếp tục truy tìm tung tích ông trùm. Từng chi tiết dù nhỏ nhất vẫn thường xuyên được anh em tại các chốt báo cáo lại chỉ huy để báo cáo Ban giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

Đêm đến, hơn 300 người được tung vào cuộc chiến lần này không thể ngủ bởi chưa thấy bóng dáng Nguyễn Văn Long.

Hơn 300 người từ Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu và các lực lượng chức năng được huy động truy bắt Nguyễn Văn Long.

"Sau một đêm khép vòng vây, lực lượng công an cũng đã dần xác định được vị trí mà Nguyễn Văn Long đang lẩn trốn. Tuy nhiên, vị trí mà hắn trú ẩn là hang đá trên địa bàn xã Chiềng Ly, có vị trí khá hiểm trở nên việc di chuyển, đi lại khó khăn. Do vậy, lực lượng đánh án xác định việc thương thuyết để y ra đầu thú là việc làm ưu tiên số một", thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, phó trưởng Công an huyện Thuận Châu, kể lại.

Khoảng 20h ngày 24/12, sau 29 giờ truy bắt, kêu gọi đầu hàng, Nguyễn Văn Long đã sa lưới, khẩu súng ngắn và 14 viên đạn trong đó có một viên đã lên nòng cũng được lực lượng thu giữ. Lúc này thượng tá Đào Ngọc Sơn và cả tập thể mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tiến hành lấy lời khai Nguyễn Văn Long.

“Nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Châu và và bà con vùng phụ cận rất phấn khởi khi lực lượng công an bắt giữ thành công Nguyễn Văn Long, thu được lượng lớn ma túy và vũ khí nóng. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã tổ chức họp dân để thông báo nhanh kết quả bắt giữ Nguyễn Văn Long, động viên bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất …”, thượng tá Đào Ngọc Sơn, trưởng Công an huyện Thuận Châu, thông tin thêm.