Hành trình 27 năm đổi mới và sáng tạo của MB

Định hình là ngân hàng chuyển đổi số với đội ngũ tận tâm, sáng tạo và ưu tiên sự hài lòng của khách hàng, MBBank có thể tạo nên những giải pháp tài chính tối ưu.

Trải qua 26 năm duy trì và phát triển cùng nhịp sống hiện đại của thành phố năng động, Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank đặt trọng tâm duy trì chất lượng dịch vụ và định hướng chuyển đổi số trên thị trường tài chính Việt Nam.

Vượt qua thử thách

Sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng chưa từng có đối với nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu. Chuỗi sản xuất bị đứt gãy, hàng loạt doanh nghiệp đối diện với nguy cơ suy thoái. Thay vì tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân Việt Nam đã đồng lòng vượt qua khó khăn và viết nên chương mới cho nền kinh tế nước nhà.

Trước thử thách này, MB đã chuẩn bị giải pháp kinh doanh số với nhiều cải tiến đa dạng và hiệu quả. Từ đầu năm đến hết ngày 30/9, lợi nhuận của MB đạt gần 7.400 tỷ đồng và được ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Các công ty con của MB có sự phục hồi sau Covid-19, đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng vào lợi nhuận chung của tập đoàn. Tổng lợi nhuận trước thuế các công ty con tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng gần 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt gần 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Không gian trụ sở mới của MB.

Tuy nhiên, kết quả không đơn thuần nằm ở những con số lợi nhuận. Sức bền và nội lực của MB được củng cố mạnh mẽ khi ngân hàng chính thức thực hiện chiến lược chuyển dịch số từ năm 2017. Trong năm 2019, MB thu hút thêm 2,5 triệu khách hàng mới nhờ kênh số. So với thời gian gần 20 năm để đạt mốc 4 triệu khách hàng, đây là bước tiến vượt bậc.

Xác định mục tiêu trở thành ngân hàng tốt nhất trong việc phục vụ khách hàng theo từng phân khúc, MB đã thực hiện quá trình kết nối với các đối tác tư vấn hàng đầu trên thế giới. Nhờ tầm nhìn xa trông rộng, MB giới thiệu các mô hình kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế như MB Private, MB Priority và MB Modern Youth.

Tính đến hết tháng 9 năm nay, tỷ lệ giao dịch qua kênh số tại MB đạt mức 80%. Số lượng khách hàng giao dịch qua app MBBank đạt trên 2,2 triệu người. Có thể kể đến một loạt ứng dụng số như app MBBank và Biz MBBank. Hơn thế, MB cũng trình làng SmartBank - mô hình ngân hàng giao dịch tự động và hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch mà từ trước đến nay chỉ có thể thao tác tại quầy.

Vươn tầm khát vọng

Từ những ngày chào đón khách hàng đầu tiên, MB luôn mang sứ mệnh “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích khách hàng”. Sau 26 năm liên tục phát triển từ ngày 4/11/1994 đến nay, MB đã chinh phục được mục tiêu vào top 5 ngân hàng thương mại về chất lượng hoạt động và hiệu quả.

Trong hành trình trở thành một ngân hàng thuận tiện nhất với khách hàng, MB ghi nhận nhiều sự đổi mới từ trụ sở làm việc đến yếu tố con người, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành “ngân hàng thuận tiện nhất” trên thị trường tài chính.

Đội ngũ nhân sự tận tâm và có chuyên môn cao trong công việc.

Trong tháng 8, 3 nhân sự thế hệ 8X đã được bổ nhiệm vào ban điều hành MBBank. Ông Lưu Trung Thái (Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB) chia sẻ: “Những tài năng trẻ góp phần bổ sung sự tháo vát, sáng tạo cho đội ngũ điều hành của ngân hàng. Thế hệ trẻ góp phần duy trì văn hóa, cũng như tiếp nối sự chín chắn, nghị lực bền bỉ của lãnh đạo trung niên, đồng thời vẫn có sự sáng tạo và nhanh nhẹn để đáp ứng môi trường làm việc chuyên nghiệp”.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 27, MB chính thức chuyển sang trụ sở mới tại tòa nhà MB Tower với không gian rộng rãi, khang trang và ấn tượng hơn. Đây là trụ sở có nhiều tiện ích, đồng thời được ghi nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất cả nước của MB.

Trong vài năm kế tiếp, MB sẽ dành ra khoảng 50 triệu USD mỗi năm để đầu tư cho công nghệ và thực hiện mục tiêu trở thành “Ngân hàng thuận tiện nhất” vào năm 2021. Trong tháng 6 vừa qua, app MBBank trở thành một trong hai sản phẩm số nổi bật của MB và vươn lên đứng đầu các ứng dụng miễn phí được tải về tại App Store.

Trên con đường khẳng định vị thế ngân hàng số, MB sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính tối ưu, đạt được sự hài lòng của khách hàng, đối tác để chung sức xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển và hiện đại.