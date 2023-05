Hành trình 15 năm với những mốc son của Amway Việt Nam

Mới đây, Amway Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Suốt 15 năm qua, Amway Việt Nam đề ra chiến lược kinh doanh cùng các cam kết bền vững dựa trên quyền lợi của nhà phân phối và khách hàng, với mục tiêu nâng tầm sức khỏe người Việt.

Tập trung tăng nội lực

Amway Việt Nam cam kết đầu tư và tập trung tăng sức mạnh nội lực, tận dụng công nghệ, đón đầu xu hướng, tạo ra cơ hội khởi nghiệp cho mọi người trong thời đại công nghệ 4.0. Từ năm 2018, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng hệ sinh thái kỹ thuật số để nhà phân phối và khách hàng đều nhận hỗ trợ nhanh chóng, tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Nhà phân phối dễ dàng hơn trong các hoạt động kinh doanh và tiếp cận khách hàng mới. Người tiêu dùng cũng dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm của Amway trong một cú “click” chuột.

15 năm bứt phá mọi giới hạn của Amway Việt Nam.

Đào tạo và cung cấp công cụ để giúp nhà phân phối nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng là một trong những ưu tiên của Amway Việt Nam. Từ năm 2020 đến nay, doanh nghiệp đã thực hiện 65 lớp chuyên đề, 80 khóa học e-learning về dinh dưỡng, làm đẹp và năng lực mạng xã hội với hơn 125.000 lượt nhà phân phối tham gia đào tạo.

Không chỉ tập trung số hóa, doanh nghiệp còn nâng cấp, hoàn thiện trải nghiệm mua sắm trực tiếp bằng việc ra mắt khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm Amway Center tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ. Đây được xem là mắt xích quan trọng, phục vụ toàn diện nhu cầu kinh doanh của nhà phân phối. Tại đây, khách hàng được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm Amway và dịch vụ tiện ích, từ đó gắn kết mối quan hệ giữa công ty, nhà phân phối, người tiêu dùng.

Mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế

Amway Việt Nam cam kết mang đến sản phẩm chất lượng quốc tế. Sau 15 năm, doanh nghiệp được nhiều khách hàng tin tưởng với các dòng sản phẩm Nutrilite - nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Artistry - thương hiệu chăm sóc da, làm đẹp thuần chay được phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Amway cũng như hệ sinh thái sản phẩm Amway Care, Amway Home, Glister.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam - chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

Ngoài ra, Amway Việt Nam tích cực truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe, xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động. Với chiến lược “sợi chỉ xanh”, doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm chứa dưỡng chất thực vật, góp phần củng cố nền tảng sức khỏe vững chắc.

Đặc biệt, mong muốn không ngừng hoàn thiện và cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến thiết bị hữu ích, Amway đưa dòng máy lọc không khí Atmosphere Mini phục vụ người tiêu dùng Việt. Qua đó, doanh nghiệp giúp người dùng cải thiện chất lượng không khí ở nơi sống, yên tâm sống khỏe chủ động một cách toàn diện và hiệu quả.

Góp sức vì Việt Nam phát triển

Amway cũng cam kết góp sức vì một Việt Nam thịnh vượng. Hơn 30 chương trình phụng sự cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc được triển khai như Amway one by one, Nutrilite Power of 5. Trong đó, giai đoạn 2008-2018, thông qua chiến dịch Amway one by one, doanh nghiệp dành hơn 1 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hơn 12.000 người khắp Việt Nam.

Tiếp đó, chiến dịch Nutrilite Power of 5 khởi động tại Việt Nam từ năm 2015, hợp tác Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) hỗ trợ hơn 1 triệu hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em. Chương trình giúp nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ huynh và giáo viên tại vùng sâu, vùng xa nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Nhờ vậy, Amway Việt Nam đón nhận hơn 65 bằng khen, giải thưởng từ các cơ quan ban ngành trung ương, địa phương và tổ chức xã hội uy tín.

“Với nền tảng vững chắc, chặng đường kế tiếp là cơ hội lớn để Amway Việt Nam tiếp tục bứt phá. Chúng tôi đã sẵn sàng vì có nguồn nội lực được trau dồi, sự gắn kết giữa nhà phân phối - nhân viên - khách hàng và hệ thống công nghệ cao, chuẩn hóa từ sản xuất đến vận hành. Amway Việt Nam định hướng xây dựng hoạt động kinh doanh gắn liền sự phát triển của cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Từ đó, cùng hướng tới mục tiêu lớn hơn, vững chãi hơn, góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng”, ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam - chia sẻ.

Ban giám đốc, nhà phân phối, lãnh đạo Amway Việt Nam chúc mừng 15 năm hành trình phụng sự sức khỏe người tiêu dùng Việt.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh 15 năm tại thị trường Việt Nam, với tinh thần “bứt phá mọi giới hạn", đội ngũ nhân viên Amway Việt Nam cùng hơn 300.000 nhà phân phối tiếp tục bền bỉ với hành trình của mình - mang đến cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam.