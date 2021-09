Hành trình 1 năm MG gia nhập thị trường ôtô Việt Nam

Tròn 1 năm gia nhập thị trường ôtô Việt, chọn phân khúc SUV nhiều cạnh tranh, MG với thế mạnh công nghệ và giá thành trở thành lựa chọn của nhiều khách hàng.

MG chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020, mang đến làn gió mới qua 2 mẫu xe thuộc phân khúc SUV là MG HS và MG ZS.

Tham gia phân khúc sôi động nhất

Doanh số SUV năm 2020 tại thị trường Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2019 với khoảng 84.000 xe, tăng 11,8%, chiếm 28% thị phần toàn ngành xe. Hiện SUV là phân khúc chủ lực của nhiều hãng xe tại Việt Nam cũng như trên thế giới khi chiếm khoảng 35% lượng xe tiêu thụ toàn cầu mỗi năm.

Nắm bắt nhu cầu này, tháng 5/2020, tập đoàn Tan Chong chính thức được chỉ định bởi SAIC Motor, phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam. Năm 2019, SAIC Motor đạt doanh số 6.238 triệu xe toàn cầu, xếp thứ 39 trong bảng xếp hạng Global 500 của tạp chí Fortune, đồng thời đạt hạng 7 trong xếp hạng công ty ôtô có doanh thu lớn nhất thế giới. Về Tan Chong, tập đoàn này hiện sở hữu mạng lưới kinh doanh tại 16 quốc gia, trong đó, thị trường Đông Nam Á được chú trọng, gồm 8 quốc gia Malaysia, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.

MG chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Tan Chong hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô gần một thập kỷ và là một trong những nhà đầu tư Đông Nam Á lớn nhất. Ngoài ra, Tan Chong cũng sở hữu nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Thương hiệu MG được tập đoàn phân phối thông qua công ty con TCSV (TC Services Việt Nam). Với sự khởi đầu tích cực qua 2 mẫu SUV là MG HS và MG ZS, Tan Chong có thể mở rộng sự hiện diện ở ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, mang đến các sản phẩm chất lượng và phù hợp người tiêu dùng.

Chất lượng Anh, giá thành hợp lý

Với sự tổng hòa giữa thiết kế ấn tượng, công nghệ tiên tiến và chi phí hợp lý, MG mang đến làn sóng mới cho thị trường ôtô Việt qua 2 mẫu xe thuộc phân khúc SUV.

Cửa sổ trời panorama rộng, hệ thống lọc bụi mịn, tiêu chuẩn an toàn cùng nhiều công nghệ, tính năng mà ZS và New ZS mang đến cho người dùng khiến cuộc chơi của các hãng bắt đầu thay đổi. Các mẫu xe phải trang bị nhiều công nghệ hơn, đồng thời giảm giá thành.

Đến tháng 8, MG tiếp tục đưa về phiên bản nâng cấp đáng giá của mẫu ZS với thông điệp “Smart up: Smart your style - Up your life” (tạm dịch: Trải nghiệm thông minh, nâng tầm cuộc sống). New MG ZS 2021 mang màu sắc thể thao từ Anh quốc cùng những tinh chỉnh và bổ sung nổi bật vềhiệu suất, hệ thống lái, thiết kế thông minh, sự tiện nghi cũng như mức độ an toàn, tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt.

MG ZS cũng là một trong những cái tên được ưa chuộng nhất của MG, hiện có mặt tại 6 châu lục, 36 quốc gia và trở thành mẫu xe bán chạy ở nhiều thị trường như Anh, Australia, các quốc gia vùng vịnh, Thái Lan và Chile. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số của MG trên toàn cầu tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dòng sản phẩm ZS và New ZS mang vẻ đẹp hiện đại, trẻ trung, nhiều công nghệ và tính năng an toàn.

Nếu MG ZS mang đến cảm giác mới mẻ, năng động thì đường nét sang trọng, không kém phần lôi cuốn và thể thao là điểm thu hút của chiếc MG HS. Mẫu xe được đánh giá cao về chất lượng cũng như hiệu suất vận hành khi có thể đạt vận tốc 100km/h trong 7 giây và phanh lại trong phạm vi 36 m.

Năm 2020, MG HS trở thành “vua phân khúc” C-SUV tại Thái Lan với doanh số 20.267 xe, chiếm 29,6% thị phần phân khúc SUV tại nước này. Cũng trong năm đó, MG HS nhận danh hiệu “Mẫu xe của năm tại thị trường Trung Đông” và “Mẫu xe crossover cỡ trung tốt nhất” trong khuôn khổ giải thưởng Middle East Car of the Year (MECOTY), giải thưởng lớn của ngành công nghiệp ôtô Trung Đông.

Hiện tất cả mẫu SUV của MG tại Việt Nam đều đạt những chứng chỉ an toàn cao nhất, như 5 sao Euro NCAP (MG HS), 5 sao ASEAN NCAP (MG ZS) và có giá thành vừa túi tiền, với 519 triệu đồng và 719 triệu đồng cho các bản tiêu chuẩn của hai mẫu xe.

Cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam

Với cam kết phát triển lâu dài tại thị trường trong nước, MG là một trong số ít hãng xe áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km, 5 lần bảo dưỡng miễn phí (gồm vật tư và nhân công) cùng 5 năm sử dụng dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7 cho toàn bộ dòng xe MG bán ra tại Việt Nam.

MG cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Sau chưa đầy 1 năm ra mắt, MG Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới lên 20 đại lý trên toàn quốc, với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn MG toàn cầu cùng đội ngũ tư vấn bán hàng, kỹ thuật viên đào tạo bài bản. Đây không chỉ là hành động khẳng định nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ cao cấp, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của MG với thị trường Việt Nam.