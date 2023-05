Hành trang sức khỏe giúp trẻ sẵn sàng đối mặt Covid-19

Lo lắng Covid-19 trở lại và gây tác động kép đến sức khỏe thể chất - tinh thần của trẻ, không ít bố mẹ cách ly con trong nhà. Hành động này có thể khiến miễn dịch của trẻ suy giảm.

Dinh dưỡng và vận động là hai thành tố không thể tách rời để giúp trẻ tăng đề kháng. Các yếu tố này cần được chú trọng trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm, đặc biệt Covid-19, trở lại và bùng phát trong cộng đồng.

Có nên giữ trẻ trong nhà để tránh Covid-19?

Khi Covid-19 lần nữa có dấu hiệu trở lại vào tháng 4 năm nay, trong nỗi lo lắng bủa vây, nhiều phụ huynh chủ động hạn chế, thậm chí cấm trẻ ra ngoài vận động, gợi ý nhà trường chuyển sang các nền tảng học trực tuyến, cắt giảm hoạt động vui chơi của con…

Dưới góc độ thể chất, các chuyên gia nhận định việc ở trong nhà thường xuyên sẽ triệt tiêu quá trình tiếp xúc ánh mặt trời lẫn hoạt động ngoài trời của trẻ. Trong khi ánh sáng buổi sớm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3 - loại vitamin tan trong chất béo, giữ mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch nhờ khả năng kháng các bệnh liên quan đến nhiễm trùng. Khi nhốt mình trong bốn bức tường, bé không thể chơi đùa, chạy nhảy thỏa thích để giải phóng năng lượng, dẫn đến cảm giác bức bối, uể oải.

Đặc biệt giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiều phụ huynh cho con ở trong phòng điều hòa suốt ngày dài. Điều này có thể khiến trẻ khó thở, dễ sốc nhiệt khi ra ngoài do chênh lệch nhiệt độ. Khuyến cáo của Bộ Y tế cũng cho thấy không khí phòng điều hòa khó lưu thông làm vi khuẩn dễ bám trên bề mặt da hoặc niêm mạc đường hô hấp, tăng nguy cơ mắc bệnh.

Hơn thế, khi ở nhà, nhiều bố mẹ “chiều lòng” con bằng cách cho phép dùng điện thoại, TV thường xuyên. Về lâu dài, thói quen này khiến trẻ đối mặt nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hoá, đau mắt…

Giữ con ở trong nhà lâu ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất.

Ở góc độ tinh thần, trong báo cáo hồi 2021 - thời điểm đại dịch bùng phát mạnh, UNICEF cảnh báo Covid-19 có thể tác động đến sức khỏe tinh thần và thể chất trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều năm tới. Dữ liệu của UNICEF cho thấy cứ 7 trẻ thì có ít nhất một em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt phong tỏa toàn xã hội, việc gián đoạn trong sinh hoạt, giáo dục, giải trí. Thực tế, việc “nhốt” trẻ trong nhà là một trong những hình thức phong tỏa, hạn chế không gian tự do, có thể ảnh hưởng về lâu dài đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Vận động ngoài trời giúp trẻ vui khỏe, rèn sức đề kháng.

Theo khuyến cáo của UNICEF, trong bối cảnh dịch bệnh, những yếu tố như môi trường nhà trường an toàn và các mối quan hệ bạn bè đồng trang lứa tích cực có thể giảm thiểu nguy cơ rối loạn tâm thần ở trẻ em. Song song, tăng cường đề kháng qua vận động là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa nhiễm Covid-19.

Bên cạnh biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, cách đơn giản để tăng đề kháng cho trẻ là vận động ngoài trời để tiếp xúc nắng sớm và hít thở không khí trong lành, kết hợp vận động giúp tăng khả năng thích nghi thời tiết, củng cố sức đề kháng. Thời điểm lý tưởng cho trẻ ra ngoài là 7-8h hoặc 15-17h, bố mẹ có thể cho trẻ chạy bộ, đạp xe, bơi lội, tập yoga, nhảy aerobic, chơi các môn thể thao ưa thích...

Bổ sung sữa non giúp trẻ tăng đề kháng

Bên cạnh kết hợp vận động ngoài trời, bố mẹ cần củng cố “tấm khiên” đề kháng cho trẻ từ bên trong. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng - “chìa khóa” để phòng chống dịch hiệu quả.

Dinh dưỡng và vận động là bộ đôi không thể tách rời, giúp trẻ tăng đề kháng khi dịch bệnh trở lại.

Để tăng cường khả năng nhận biết và tiêu diệt virus, vi khuẩn cho cơ thể, trẻ cần được bổ sung các kháng thể trong chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là kháng thể IgG. Kháng thể này đóng vai trò trung tâm của phản ứng miễn dịch, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi mầm bệnh nhờ liên kết protein trên bề mặt của virus, vi khuẩn và vô hiệu hóa khả năng xâm nhập.

Sữa non là loại sữa chứa hàm lượng cao kháng thể IgG, đặc biệt là sữa non của bò. Dù vậy, ít người biết để đảm bảo hàm lượng IgG tối ưu, sữa non cần thu hoạch sớm nhất để giữ trọn dinh dưỡng tối đa. Nutifood GrowPLUS+ Sữa non được nhập khẩu 100% là sản phẩm đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non chứa kháng thể IgG 1.000+ hàm lượng cao cùng công thức FDI “Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt” độc quyền.

Sản phẩm có chứa 100% sữa non 24 giờ tự nhiên từ Mỹ, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non có kháng thể IgG 1.000+ hàm lượng cao. Đây là nguồn kháng thể quý bổ trợ khả năng miễn dịch của trẻ nhỏ những năm đầu đời, khi “bộ máy phòng bệnh” của bé còn non yếu.

Với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non còn kế thừa công thức FDI “Đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt” độc quyền của Nutifood - sự kết hợp của bộ đôi dưỡng chất 2’FL-HMO và FOS/Inulin .

Dưỡng chất 2'FL HMO góp phần tăng cường miễn dịch, cùng chất xơ hòa tan FOS/Inulin kết hợp sữa non 24 giờ trong Nutifood GrowPLUS+ Sữa non giúp trẻ nhân đôi đề kháng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.

Ra đời dựa trên đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non được chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia về hiệu quả sau 4 tháng sử dụng. Cụ thể, tỷ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp giảm 58,6%, tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ giảm 77,8% và tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về giấc ngủ giảm 56,4%. Trong bối cảnh Covid-19 trở lại và có thể “lợi hại hơn xưa”, chọn bổ sung Nutifood GrowPLUS+ Sữa non vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày và cách bố mẹ đồng hành cùng trẻ trên hành trình tăng cường miễn dịch, phòng ngừa dịch bệnh tối ưu.