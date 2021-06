Hạnh phúc trọn vẹn của cô gái Bến Tre từng bị bỏng mặt

"Anh thương em vì tính cách chứ có phải vì gương mặt thôi đâu. Vết sạm do bỏng gây ra từ từ sẽ khỏi, không sao hết", Tuyết Linh (Bến Tre) nhớ lại câu động viên của chồng.

“Mình phải cám ơn chồng vì anh là người ở bên và động viên nhiều nhất, giúp mình vượt qua quãng thời gian khó khăn. Ngay từ lần đầu đi chơi, mình đã linh cảm thấy người này nhất định là bạn đời rồi", Nguyễn Thị Tuyết Linh (Hóc Môn, TP. HCM) chia sẻ với Zing.

Chồng của cô gái 28 tuổi (quê Bến Tre) là anh Trần Đại Nghĩa (sinh năm 1992). Cả hai quen nhau khi anh Nghĩa là khách hàng tại thẩm mỹ viện nơi Linh làm việc. Hai người có 4 tháng làm bạn trước khi hẹn hò.

Cuối năm 2018, do sơ ý, Linh bị bỏng trong lúc dùng máy xông hơi mặt. Gương mặt bị đỏ rát, tới hôm sau những vết sạm nặng trên da xuất hiện. Khi đó, Linh và anh Nghĩa yêu nhau được 7 tháng.

Năm 2018, Tuyết Linh bị bỏng do máy xông hơi mặt. Ông xã của Linh là Đại Nghĩa đã giúp cô quên đi cảm giác tự ti, mặc cảm.

"Nửa năm đầu, mình buồn kinh khủng, không dám soi gương, ra đường là bịt mặt kín mít", cô kể lại. Mối quan hệ với bạn trai cũng vì sự cố mà ảnh hưởng theo.



"Do tự ti, mặc cảm, cũng có lúc mình đòi chia tay vì không muốn anh thiệt thòi, còn mình độc thân cũng được nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh bảo thương mình do tính cách chứ không phải thích mỗi gương mặt và an ủi những vết sạm sẽ từ từ mờ đi, không sao hết", Linh nói.

Điều làm cô hạnh phúc là bạn trai vẫn đối xử tốt với cô như trước, đưa cô đi chơi, đi du lịch bình thường.

Tuyết Linh càng tin tưởng mình chọn đúng người sau lần ra mắt nhà bố mẹ bạn trai ở Phú Quốc.

"Ban đầu, phụ huynh của anh phản đối dữ lắm vì khi đó mặt mình vẫn lộ rõ vết tích từ lần bị bỏng. Bác hàng xóm cũng chê trách sao con gái mặt mũi, da dẻ lại bị vậy. Lần đó, anh ôm và động viên rất nhiều, nói sẽ bảo vệ mình".

Đám cưới lần thứ nhất của cặp vợ chồng Tuyết Linh - Đại Nghĩa.

Sau cùng, cả hai cuối cùng cũng về chung một nhà. Tháng 3 năm ngoái, đám cưới được tổ chức ở quê ngoại Bến Tre của Linh. Do dịch bệnh nhiều lần bùng phát lại, đôi vợ chồng mới làm thêm tiệc thiết đã ở quê nội Phú Quốc hồi đầu tháng 1 năm nay, đúng vào dịp sinh nhật cô dâu.

"Trong cái rủi cũng có cái may khi mình tìm được một người yêu thương thật lòng. Trong mắt Linh, anh Nghĩa là người chân thật, ga lăng, nghiêm khắc mà tình cảm, ít thói xấu".

Hạnh phúc của cặp vợ chồng càng nhân lên khi nhà đón thêm bé gái tên Bơ - biệt danh lấy từ những lần anh Nghĩa mua sinh tố bơ, chăm sóc vợ bầu. Trong ngày vui ở Phú Quốc, cô con gái nhỏ cũng góp mặt, được cha mẹ bế bồng chụp ảnh cùng quan khách.

Những vết sạm nặng trên mặt cô gái 28 tuổi, sau thời gian dài kiên nhẫn chữa trị, cũng đã khỏi 70-80%.