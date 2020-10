Hành Or và 3 thí sinh bị loại ấn tượng thế nào trước khi về đội Binz?

Hành Or là thí sinh khép lại vòng tuyển quân của các huấn luyện viên. Anh gây ấn tượng và trình diễn bùng nổ khi sáng tác bài rap trên nền nhạc Fur Elise của Beethoven. Sau khi ra sức cạnh tranh với Wowy, Binz đã thuyết phục được ban cố vấn để có Hành Or về đội. Đây là thí sinh khiến các huấn luyện viên tốn sức chiêu mộ nhất chương trình. Karik nhận xét về Hành Or rằng: "Em có cái năng lượng và khả năng lôi cuốn khán giả. Đó là điều cả bốn huấn luyện viên đều mong muốn có trong đội".