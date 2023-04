Hành Or gây sốt mùa một vẫn bị loại khi casting Rap Việt 2023

Hành Or, Duy Andy là hai gương mặt nổi trội ở Rap Việt mùa đầu tiên. Tuy nhiên, họ bị loại khi tham gia casting chương trình năm nay.

Ngày 14/4, quản lý của Hành Or xác nhận với Zing nam rapper tham gia casting Rap Việt mùa 3 nhưng bị loại. Đại diện thừa nhận Hành Or tiếc nuối và không hài lòng với kết quả nhưng anh từ chối chia sẻ cụ thể.

Ngoài Hành Or, thí sinh nổi bật khác của Rap Việt mùa 1 là Duy Andy cũng không vượt qua vòng casting Rap Việt mùa 3. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tiếc nuối khi không thể vượt qua vòng casting của Rap Việt. Tôi mong muốn thử sức bản thân lần nữa và viết tiếp đam mê của mình là rap. Nhưng tôi lại quá chủ quan và không chịu bỏ công sức 100% để luyện tập kĩ càng. Tiếp theo đó, tôi rất áp lực vì những thành tích trước đó có được”.

Rapper cho biết sau thất bại, anh rút ra nhiều bài học và muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ có niềm đam mê với rap hãy đặt tâm huyết, đồng thời chú tâm đến sức khỏe. Anh cũng xin lỗi vì khiến người hâm mộ thất vọng.

Hành Or (ảnh đầu tiên) và Duy Andy mất cơ hội thử thách bản thân ở chương trình năm nay.

Casting Rap Việt mùa 3 diễn ra ngày 3-4/4 tại TP.HCM và 6-7/4 tại Hà Nội. Nhiều rapper từng tham gia Rap Việt mùa 1, 2 hoặc King of Rap cũng ghi danh ở chương trình năm nay. Tez, Sidie, Arthur, Gill, Dlow… tái xuất. Trong khi đó, Right (rapper đã có chỗ đứng và từng tham gia King of Rap) cũng quyết định tìm kiếm cơ hội mới ở chương trình năm nay.

Ở mùa đầu tiên, Hành Or là chiến binh mạnh, thậm chí được kỳ vọng là quán quân. Hành Or là thí sinh cuối cùng của vòng Chinh phục. Khi đó, tất cả nón vàng đã được sử dụng, 2/4 huấn luyện viên cũng tuyển đủ quân và không còn quyền đạp nút. Chỉ còn Binz và Wowy thiếu người. Hai huấn luyện tranh giành quyết liệt để có được nam rapper.

Trong khi đó, Duy Andy là thí sinh hiếm hoi được cả 4 huấn luyện viên đạp nút chọn ở vòng Chinh phục. Hai giám khảo Rhymastic và JustaTee quyết định để Duy Andy về với Wowy. Song, Karik tung nón vàng để giành lấy rapper sinh năm 1998 từ tay Wowy.