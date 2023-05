Hành khách Mỹ bị cấm bay vì đấm tiếp viên và đòi nhảy khỏi máy bay

Một hành khách đã bị cấm bay vĩnh viễn với hãng hàng không United Airlines sau khi hành hung một thành viên phi hành đoàn và cố gắng nhảy ra ngoài bằng lối thoát hiểm trong thời gian hành khách lên máy bay, theo Insider.

“Hành vi của người đàn ông này là không thể chấp nhận được. Anh ta đã bị cấm tham gia các chuyến bay của United Airlines từ nay về sau. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương nhằm hỗ trợ quá trình điều tra”, đại diện hãng hàng không nói.

Vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm ngày 30/4, ABC 7 đưa tin. Khi chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế San Francisco (bang California, Mỹ) đến Houston (bang Texas), hành khách Naya Jimenez yêu cầu người đàn ông và vợ anh ta rời khỏi chỗ ngồi đã được chỉ định dành cho cô.

Cặp vợ chồng bất hợp tác và căng thẳng leo thang. Sau đó, một nhân viên sân bay phải can thiệp. Qua đoạn video ghi lại vụ việc, người đàn ông này liên tục vung tay vào nhân viên và các hành khách khác trong khi mọi người cố gắng kiềm chế anh ta.

“Đột nhiên, người đàn ông chạy về phía phi công, nơi có cửa thoát hiểm và cố gắng mở nó. Sau khi mở cửa thành công, anh ta chuẩn bị nhảy xuống nhưng các tiếp viên hàng không lập tức giữ người đàn ông lại và đưa vào trong”, Jimenez nói với ABC 7.

Đại diện hãng hàng không cho biết ngay trong đêm xảy ra sự việc, đội ngũ nhân viên United Airlines tại sân bay quốc tế San Francisco đã liên hệ với cơ quan chức năng. Không rõ liệu hành khách gây rối này đã bị bắt giữ hay chưa.

“Chúng tôi rất biết đội ngũ chúng tôi ở San Francisco vì sự chuyên nghiệp của họ trong tình huống này, cũng như đã quan tâm đến sự an toàn của khách hàng và các nhân viên khác”, đại diện chia sẻ.

Cuối tháng 4, một chuyến bay khác của hãng hàng không này, khởi hành từ Mỹ đến Israel, phải quay lại điểm xuất phát sau khi hành khách la hét với phi hành đoàn.

Một nhân chứng nói với hãng truyền thông Ynet của Israel rằng người đàn ông (không rõ danh tính) muốn sử dụng nhà vệ sinh và ngồi đợi ở chỗ chỉ dành cho thành viên phi hành đoàn.

Khi tiếp viên hàng không nhắc nhở, hành khách này lao vào ẩu đả. Khi nhân viên đe dọa quay đầu máy bay, người này dường như không tin vào lời cảnh báo. Do đó, máy bay quay đầu khi bay được 3 giờ trong tổng hành trình kéo dài 10 tiếng.

Ngày 10/4, một nhóm hành khách gồm 4 người đàn ông trên chuyến bay từ Brisbane đến Melbourne (Australia) đã bị đuổi khỏi máy bay do say xỉn chửi bới tiếp viên.

Nhóm khách "có vẻ say xỉn, từ chối làm theo hướng dẫn và chửi bới phi hành đoàn, các hành khách khác", theo News.com.au. Hãng hàng không Jetstar và Qantas áp dụng lệnh cấm bay đối với những nam hành khách này trong khi vụ việc được xem xét.

Trên chuyến bay đến Groote Eylandt (Australia), nhóm 4 người hai lần ẩu đả, gây hư hại máy bay và ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách khác.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.