Hành khách lẫn tài xế công nghệ vẫn chật vật ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất

Sau gần một tuần sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khắc phục bất cập trong bãi đậu xe ga quốc tế, cánh tài xế vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc đón khách.

Trưa 5/5, chị Minh Hạnh đặt xe công nghệ từ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở quận Tân Bình, cách đó gần 3 km. Người phụ nữ tỏ ra mệt mỏi khi phải đẩy hành lý đến vị trí mới đón xe công nghệ giữa trời nắng gắt.

"Tôi vừa có trải nghiệm không tốt khi đặt xe công nghệ trong ga quốc tế. Hai chuyến đầu tiên bị hủy, các tài xế đều thông báo nguyên nhân 'xe bị bể bánh'. Đến cuốc thứ ba, tôi phải chuyển sang đặt ở hãng khác thì mới có người nhận", chị Hạnh thở dài.

Khi phóng viên hỏi về mức phí ra vào ga quốc tế sẽ tăng lên 5.000 đồng, chị Hạnh cho biết mức giá này không quá đắt, song "giá tiền tăng nhưng chất lượng dịch vụ ở sân bay chưa được cải thiện".

Bất cập

Giữa tháng 4, hành khách tại khu vực ga quốc tế chuyển đón xe công nghệ tại bãi đậu xe, cách vị trí cũ (làn B) hơn 10 m. Quy định mới cũng phát sinh chi phí khi hành khách sẽ phải trả 15.000 đồng, bao gồm 10.000 đồng phí vào cổng sân bay và 5.000 đồng chi phí phát sinh vào bãi đậu xe.

Tuy nhiên, địa điểm mới lộ rõ nhiều bất cập khi chưa có mái che nắng, mưa; tồn tại nhiều giao cắt giữa luồng xe lưu thông trên làn A, làn B nhưng thiếu biển chỉ dẫn cho khách đi bộ sang đường.

Trước những phản ánh, sân bay Tân Sơn Nhất đã đặt bảng chỉ dẫn, đồng thời lắp mái che dài hơn 10 m. Tuy vậy, những thay đổi này chưa đáp ứng được nhu cầu của hành khách lẫn tài xế taxi công nghệ.

Ghi nhận của Zing, sau gần một tuần lắp biển báo, hành khách đã dễ dàng hơn trong việc tìm bãi đậu xe. Thỉnh thoảng, một vài tài xế chủ động vào trong sân bay hướng dẫn khi khách không thể tìm được vị trí đón.

Dù đã lắp mái che, hành khách vẫn chưa thể sử dụng do sân bay đang rào chắn để sửa chữa thêm. Nhiều người phải đón xe dưới trời nắng hoặc đứng tạm trong mái che do các hãng xe công nghệ dựng lên. Thiết kế mái che của sân bay Tân Sơn Nhất khá trống, do đó nếu trời mưa to thì khó che chắn được cho hành khách.

Khu vực mái che ở bãi đậu xe ga quốc tế vẫn chưa được sử dụng. Ảnh: Vân Trang.

Anh Tuấn Hùng (tài xế xe công nghệ, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết sân bay lắp mái che ở gần vị trí làn B để tiện cho hành khách đứng chờ. Tuy nhiên, từ lúc dựng lên đến nay, hành khách vẫn chưa được sử dụng do khu vực này căng rào chắn.

"Mái che này chỉ che được nắng chứ sao giúp tránh được mưa. Mỗi khi trời mưa, hành khách phải chạy ra chỗ đón xe khiến quần áo và vali ướt hết. Trải nghiệm như vậy làm sao người ta dám đặt taxi công nghệ", anh Hùng bày tỏ.

Anh Hùng cho biết bãi đậu xe mới làm phát sinh thêm chi phí cho cánh tài xế taxi công nghệ. Bởi bãi đậu xe này tính phí theo giờ, khi đợi khách trên 60 phút mà vẫn chưa có cuốc, tài xế phải đóng thêm chi phí bãi đậu. Khi đó, họ chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi chuyến hoặc ra ngoài sân bay, nhưng trong cả hai trường hợp thì tiền phí phát sinh là do tài xế trả.

"Ngày trước, các tài xế thường đậu xe bên ngoài sân bay, có cuốc thì mới vào. Từ khi có quy định mới, chúng tôi phải vào trong bãi đậu xe ga quốc tế thì app mới nhận được chuyến. Đón khách trong này bất tiện quá", anh Hùng nói.

Tương tự, anh An (ngụ quận 1) cho biết từ khi áp dụng quy định mới, cảnh ùn tắc vẫn thường xuyên diễn ra. Khi xe công nghệ vào đón khách trong ga quốc tế cần đi qua 3 trạm. Trạm đầu tiên là khi vào sân bay. Trạm thứ hai đặt ở cổng bãi đậu xe ga quốc tế, tài xế sẽ trả 15.000 đồng và lấy vé. Sau đó, họ tiếp tục di chuyển ra trạm cuối cùng đặt bên ngoài cổng sân bay.

"Vào giờ cao điểm thường ùn tắc ở các cổng thu phí. Nhiều người không biết chỗ đón mới, tài xế phải liên tục chỉ đường nên khu vực bãi đậu xe thường đông đúc", anh An nói, đồng thời cho biết từng gặp vài trường hợp khách nước ngoài hủy chuyến do bất đồng ngôn ngữ, họ không thể tự tìm được bãi đậu xe.

Khắc phục khó khăn

Trước những thay đổi khi đón khách ở ga quốc tế, anh Tuấn Hùng hy vọng sân bay sẽ sớm có biện pháp khắc phục. Nam tài xế cho biết mái che nên được nhanh chóng sửa chữa để hành khách có thêm chỗ đứng đón xe.

"Vào giờ cao điểm nên có thêm an ninh hướng dẫn đường đi đến bãi đậu xe cho khách quốc tế để tránh cảnh ùn tắc", anh Hùng góp ý.

Hành khách vẫn phải đứng đón xe công nghệ dưới trời nắng. Ảnh: Vân Trang.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc điều chỉnh vị trí đón đã được nghiên cứu kỹ trước tình hình hành khách quốc tế về đông và các xe đoàn, xe buýt chiếm diện tích gây ùn tắc trong làn B cũ. Làn xe công nghệ khi được điều chỉnh vào khu vực bãi đậu xe quốc tế sẽ tạo không gian thoáng, thoải mái hơn cho hành khách sử dụng dịch vụ.

Để khắc phục bất cập, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lắp thêm mái che và biển chỉ dẫn. Đơn vị khẳng định việc lắp mái che do Cảng đảm nhận.

Về mức giá cố định 15.000 đồng khi đón khách ở ga quốc tế, Cảng sẽ đề xuất lên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có phương án điều chỉnh về việc thu phí của các hãng xe công nghệ trong thời gian tới.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, khi điều chỉnh điểm đón khách xe công nghệ từ làn B ra bãi đậu xe ga quốc tế, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã không phối hợp trước với Sở GTVT, Công an TP.HCM.

Sở GTVT đã đề nghị Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có báo cáo cụ thể về quá trình điều chỉnh điểm đón khách xe công nghệ từ làn B ra bãi đậu xe ga quốc tế, đánh giá ưu nhược điểm của các phương án, biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực và gửi về Sở trước ngày 30/4.

