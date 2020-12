Hành khách gốc Việt bị kéo lê năm 2017 viết sách

Cuốn "Dragged Off: Refusing to Give up My Seat on the Way to the American Dream" của bác sĩ David Dao dự kiến ra mắt đầu năm tới.

Đã có nhiều câu chuyện về các hãng hàng không được lan truyền, trong đó có câu chuyện về bác sĩ người Mỹ gốc Việt David Dao bị kéo xuống một chuyến bay của hãng United Airlines, Mỹ vào năm 2017. Chuyến bay này nhận lượng đặt chỗ quá nhiều và bác sĩ David Dao từ chối nhường ghế sau khi đã được bố trí chỗ ngồi cụ thể. Hãng hàng không này sau đó đã gọi cảnh sát sân bay để cưỡng chế ông David Dao xuống máy bay. Những hình ảnh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều phẫn nộ. Ảnh: AP. Đoạn video do các hành khách trên máy bay lúc đó ghi lại cảnh ông David Dao bị lôi mạnh và kéo lê dọc lối đi giữa của máy bay dù ông chống cự và la hét đã lan truyền rộng khắp các mạng xã hội. Vụ bê bối này cũng dấy lên sự phẫn nộ của khách hàng với các hãng hàng không Mỹ. Trên một số khía cạnh, sự kiện này đã góp phần thay đổi ngành hàng không. Vụ bê bối đã khiến các hãng hàng không Mỹ xem xét lại cách họ nhận đặt chỗ trên các chuyến bay và phần nào thay đổi cách họ triển khai dịch vụ khách hàng. Sau vụ việc của bác sĩ David Dao, các hãng hàng không nhận ra rằng bất kỳ video điện thoại di động nào được quay trên máy bay đều có thể biến thành một vụ bê bối tương tự. Bìa sách. Sau thời gian theo đuổi vụ kiện với hãng United Airlines và mặc dù các chi tiết không được công khai, nhưng nhiều người tin rằng người bị hại có thể đã nhận được khoản bồi thường lên tới tám con số. Và đến năm 2021, bốn năm sau khi đoạn video về David Dao lan truyền khắp nơi, ông sẽ ra mắt cuốn sách mới Dragged Off: Refusing to Give up My Seat on the Way to the American Dream vào ngày 16/12. Nội dung cuốn sách đã phần nào được tiết lộ trên trang Amazon: Bác sĩ David Dao đã bị kéo ra khỏi chuyến bay 3411 của United Express (liên danh của United Airlines - pv) vào ngày 9/4/2017 sau khi từ chối nhường ghế. Đây không chỉ là câu chuyện về một người nhập cư trong thời điểm hiện tại mà còn là một câu chuyện cá nhân phần nào giải thích vẫn còn đâu đó sự phân biệt trên con đường đến với Giấc mơ Mỹ. Giấc mơ của người dân khắp 50 bang nước Mỹ Trong cuốn sách mới "American Dreams", nhiếp ảnh gia người Canada Ian Brown đã ghi lại 170 bức chân dung của người Mỹ cùng những chia sẻ của họ về giấc mơ Mỹ.