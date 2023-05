Hành khách gào khóc khi người đàn ông mở cửa máy bay giữa không trung

Các nhân chứng cho biết tiếp viên hàng không đã không thể ngăn người đàn ông khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Daegu (Hàn Quốc).

Cửa máy bay bị mở tung giữa không trung.

Một hành khách kể lại rằng người đàn ông đã cố gắng nhảy ra khỏi máy bay khi chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) đang ở độ cao khoảng 250 m vào lúc 12h45, hôm 26/5.

"Các tiếp viên đã hét lên nhờ sự giúp đỡ từ các hành khách nam và những người xung quanh đã cố giữ lấy người đàn ông và kéo anh ta vào phía bên trong", người này nói với hãng tin Yonhap.

Trên máy bay có một nhóm học sinh tiểu học và trung học đang lên đường để thi đấu trong sự kiện thể thao quốc gia ở thành phố Ulsan vào ngày 27-28/5.

"Các em run rẩy và gào khóc trong hoảng loạn", mẹ của một học sinh cho biết.

Một hành khách 44 tuổi mô tả âm thanh lúc cửa máy bay bị mở ra nghe giống như tiếng nổ, ngay trước khi chuyến bay hạ cánh.

"Thật là hỗn loạn với những người đứng gần cửa có vẻ như đã ngất xỉu từng người một và các tiếp viên liên tục gọi bác sĩ trên máy bay, trong khi những người khác chạy về phía lối đi trong sự hoảng loạn", hành khách này kể.

"Tôi rất sợ hãi khi nghĩ rằng máy bay sắp nổ tung. Tôi nghĩ mình sẽ chết trong tình huống này", anh nói.

Người đàn ông bị bắt vì tự ý mở cửa máy bay.

Trên chuyến bay của Asiana Airlines đi từ hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju đến Daegu hôm 26/5, một người đàn ông đã tự ý mở cửa máy bay giữa không trung.

194 hành khách hoảng loạn khi gió thổi mạnh qua cabin. Tất cả đều sống sót, nhưng khoảng 12 người đã được đưa đến bệnh viện, sau khi ngất xỉu hoặc khó thở.

Máy bay ở độ cao khoảng 250 m so với mặt đất khi một cánh cửa bị mở tung. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mọi người bám vào tay vịn của ghế, khi gió thổi rất mạnh vào cabin.

Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings nói với CNN rằng tốc độ hạ cánh của máy bay sẽ vào khoảng 270 km/h.

Ông nói tình huống này "rất bất thường" bởi vì "về mặt kỹ thuật, không thể mở những cánh cửa khi máy bay đang ở độ cao như vậy".

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát cho biết nghi phạm đi du lịch một mình và không say rượu. Người này khai rằng anh ta mở cửa thoát hiểm do cảm thấy "không thoải mái" và "muốn nhanh chóng xuống máy bay". Người này cũng cho biết cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống do vừa mất việc.

"Thật khó để có một cuộc nói chuyện bình thường với người này. Chúng tôi sẽ điều tra động cơ phạm tội và trừng phạt anh ta", một quan chức cho biết.