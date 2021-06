Hành khách có thể hạ cánh máy bay an toàn không?

Một hành khách không kinh nghiệm có thể hạ cánh máy bay an toàn không? Trường hợp này được thử nghiệm trong máy bay mô phỏng, với những người khác nhau, tất cả đều không có kinh nghiệm lái máy bay. Họ được chỉ dẫn cách điều khiển và hạ cánh. Tuy nhiên, không may là không ai có thể hạ cánh máy bay an toàn. Ảnh: Theconversation.