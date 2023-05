Hành động thường làm mỗi sáng khiến người đàn ông nhập viện vì ung thư

Hàng ngày, khi ngủ dậy, ông Đ. pha ấm trà nóng và hút 2-3 điếu thuốc. Ông duy trì thói quen mấy chục năm qua. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện ông mắc ung thư thực quản.

Thói quen uống trà rất nóng có thể tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Ảnh: Shutterstock.

Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - chia sẻ mới đây ông đã tiếp nhận một bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn 2. Yếu tố gây ung thư của bệnh nhân này là thói quen nhiều người Việt đang mắc phải.

Bệnh nhân là ông N.V.Đ. (55 tuổi, trú tại Ninh Bình) tới khám vì khàn giọng, nuốt đau và tức vùng thượng vị. Bệnh nhân nội soi phát hiện u sùi thực quản. Các bác sĩ đã bấm sinh thiết lúc nội soi và làm giải phẫu bệnh. Kết quả chẩn đoán ung thư thực quản.

Theo PGS Tuấn, lược lại thói quen của bệnh nhân bác sĩ không khỏi bất ngờ. Ông Đ. hút thuốc lá 30 năm. Sáng ngủ dậy, ông không cần ăn sáng mà pha ấm trà nóng kèm với hút 2-3 điếu thuốc. Ông thích uống nước nóng dù mùa đông hay mùa hè. Ông Đ. cho biết từ trước tới nay, mình rất khỏe, chưa đi bệnh viện lần nào. Khi bác sĩ chẩn đoán ung thư, bản thân ông rất sốc.

Theo phó giáo sư Tuấn, ung thư thực quản là một căn bệnh nguy hiểm và có khả năng gây tử vong cao. Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư thực quản phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giai đoạn của bệnh khi được chẩn đoán, loại ung thư thực quản, phản ứng của bệnh nhân với điều trị và yếu tố cá nhân khác.

PGS Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về ung thư thực quản ở người có thói quen hút thuốc, uống rượu và trà nóng. Ảnh: BSCC.

Các yếu tố nguy cơ gây ung thư thực quản có thể bao gồm hút thuốc, tiêu thụ nhiều cồn, tăng cân, tiếp xúc với chất gây ung thư như thuốc lá, cồn, hợp chất nitrosamine trong thực phẩm, reflux dạ dày-thực quản (GERD), thói quen uống trà nóng và một số yếu tố di truyền.

Nói về thói quen uống trà nóng có thể gây ung thư thực quản, phó giáo sư Tuấn cho hay một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen uống trà rất nóng và tăng nguy cơ ung thư thực quản, đặc biệt là ở một số vùng trên thế giới như Trung Đông, Bắc Phi và một số nước ở châu Á. Tuy nhiên, đây là những nghiên cứu quan sát và vẫn cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về mối liên hệ này.

Cũng theo ông Tuấn, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Cancer năm 2019 đã phát hiện uống trà rất nóng (với nhiệt độ trên 60 độ C) hàng ngày có thể tăng nguy cơ ung thư thực quản. Nghiên cứu này đã được tiến hành trên dân số tại Iran và kết quả cho thấy rủi ro ung thư thực quản tăng lên đáng kể ở nhóm người uống trà rất nóng so với nhóm không uống trà hoặc uống trà ở nhiệt độ thấp hơn.

Bác sĩ Tuấn cho biết chưa có sự hiểu rõ hoàn toàn về cơ chế chính xác dẫn đến mối liên hệ giữa uống trà rất nóng và tăng nguy cơ ung thư thực quản. Tuy nhiên, có một số giả thuyết được đề xuất như sau:

Tác động nhiệt độ: Uống trà rất nóng có thể gây tác động nhiệt độ lên niêm mạc thực quản. Việc tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao có thể gây tổn thương và viêm loét niêm mạc thực quản, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tế bào ung thư.

Tác động hóa học: Một số nghiên cứu cho thấy uống trà rất nóng có thể gây ra tác động hóa học trên niêm mạc thực quản. Các chất chống oxy hóa có trong trà, chẳng hạn như polyphenols, có thể tạo ra các chất tác động ung thư khi tiếp xúc với niêm mạc thực quản ở nhiệt độ cao.

Để tránh tổn thương niêm mạc thực quản, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân nên uống trà ở nhiệt độ ấm hoặc hơi ấm, không quá nóng.

Nhiệt độ ấm là nhiệt độ tương đối thoải mái và an toàn cho niêm mạc thực quản. Trà ở nhiệt độ khoảng 60-65 độ C thường được coi là ấm. Nếu bạn cảm thấy trà ở nhiệt độ ấm vẫn còn quá nóng, hãy để trà nguội một chút để nhiệt độ giảm xuống. Trà ở nhiệt độ hơi ấm, khoảng 50-60 độ C, có thể là một lựa chọn tốt.

Trước khi uống trà, hãy thử uống một chút nhỏ để đảm bảo nhiệt độ không gây kích thích hoặc tổn thương cho niêm mạc thực quản.